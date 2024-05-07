Британский Wayve основан в 2017 году. Компания разрабатывает систему беспилотного вождения, которая не использует для своей работы лидары. Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения. Технология для беспилотников обучается на реальных записях с видеорегистраторов и других данных, которые собирают компании-партнёры.

