Британский разработчик беспилотных технологий Wayve привлёк $1 млрд Статьи редакции
Стартап разрабатывает систему беспилотного вождения, которая использует камеры вместо лидаров.
- Лид-инвестором раунда стала японская SoftBank, также в стартап вложились Nvidia и действующий инвестор — Microsoft. Общая сумма инвестиций — $1,05 млрд.
- Wayve не раскрывает свою оценку. Инвестиции потратят на разработку и запуск продуктов с ИИ для управления автомобилем.
Британский Wayve основан в 2017 году. Компания разрабатывает систему беспилотного вождения, которая не использует для своей работы лидары. Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения. Технология для беспилотников обучается на реальных записях с видеорегистраторов и других данных, которые собирают компании-партнёры.
- Стартап тестирует машины вместе с британской компанией по доставке продуктов Ocado — она вложила в Wayve $13,6 млн в 2021 году. Компания также привлекала $20 млн в 2019-м и $200 млн — в 2022-м.
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А что Арривал?
Хороший фильм. У Дэни Вильнева всегда всё ок со спецэффектами
Прибыл к банкротству
Звучит как очередное «открытие» британских «ученых»)
Ты даже этот коммент написал с большой долей вероятности благодаря британским учёным.
Ну да, потому что если бы не было "эффекта", то он бы и не написал. Спасибо, капитан очевидность
Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения.- ну видеть это еще не все,все эти системы максимально рискованны
А люди как-то иначе воспринимают?
Чем привлек?
как мне привлечь миллиард...
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