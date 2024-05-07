Деньги
Евгения Евсеева

Британский разработчик беспилотных технологий Wayve привлёк $1 млрд Статьи редакции

Стартап разрабатывает систему беспилотного вождения, которая использует камеры вместо лидаров.

  • Лид-инвестором раунда стала японская SoftBank, также в стартап вложились Nvidia и действующий инвестор — Microsoft. Общая сумма инвестиций — $1,05 млрд.
  • Wayve не раскрывает свою оценку. Инвестиции потратят на разработку и запуск продуктов с ИИ для управления автомобилем.

  • Британский Wayve основан в 2017 году. Компания разрабатывает систему беспилотного вождения, которая не использует для своей работы лидары. Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения. Технология для беспилотников обучается на реальных записях с видеорегистраторов и других данных, которые собирают компании-партнёры.

  • Стартап тестирует машины вместе с британской компанией по доставке продуктов Ocado — она вложила в Wayve $13,6 млн в 2021 году. Компания также привлекала $20 млн в 2019-м и $200 млн — в 2022-м.
Фото: Wayve

#новости #беспилотники

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12 комментариев
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 Иван

А что Арривал?

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Anton

Хороший фильм. У Дэни Вильнева всегда всё ок со спецэффектами

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true iBegginer

Прибыл к банкротству

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Андрей Комягин

Звучит как очередное «открытие» британских «ученых»)

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Anton

Ты даже этот коммент написал с большой долей вероятности благодаря британским учёным.

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Антошка Гармошка

Ну да, потому что если бы не было "эффекта", то он бы и не написал. Спасибо, капитан очевидность

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Михаил Нестряев

Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения.- ну видеть это еще не все,все эти системы максимально рискованны

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Skankhunt42

А люди как-то иначе воспринимают?

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Кристина Войткова
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Дмитрий Перепродажный

Чем привлек?

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Таисия Игнатьева

как мне привлечь миллиард...

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Недопил

Новости инноваций из России: Сбер сказал бесплатный ИИ и сказал, что это их разработка; @Ozon установил решение от вендора; Kamaz Digital установил китайскуюбатарею на европейский корпус
https://vc.ru/tribuna/1009612-mihalkov-razoblachil-ii-ot-sber

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