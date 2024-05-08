День 805: Минэк предложил продлить срок упрощённой регистрации компаний в специальных административных районах Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 7 мая: доллар — 91,12 рубля (на 19 копеек меньше, чем 7 мая), евро — 98,30 рубля (на 17 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Сеть магазинов электроники «Ситилинк» в конце 2023 года начала сокращать сотрудников и объединять отдельные подразделения с Merlion, рассказали «Ведомости» со ссылкой на троих бывших и одного действующего сотрудников компании. Причина — сокращение выручки и прибыли в 2022-2023 годах. По словам источников, сократили и колл-центр, и айтишников, которые поддерживали работу сайта и внутренних систем.
Разработчик оборудования связи «Протей» попросил Минцифры поддержать российских производителей, ориентированных на экспорт, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо. Компания предложила ввести две льготы: субсидировать кредитные ставки для резидентов «дружественных» стран на закупку ПО и аппаратного обеспечения, а также предоставить льготное кредитование российским разработчикам для контрактов с иностранными юрлицами.
Кто и как адаптируется
Минэкономики подготовило законопроект, который продлевает до конца 2025 года срок упрощённой перерегистрации иностранных компаний в составе российских групп в специальных административных районах в Приморье и Калининградской области. Согласно текущим правилам, срок истекает 1 июля 2024 года.
Контекст
В апреле 2024 года объёмы выдачи ипотеки сократились после роста на 19% в феврале и на 34% в марте. Относительно аналогичного периода 2023 года они упали на 19%. Тенденцию связывают с мерами ЦБ по охлаждению рынка, а также ростом ставок по ипотечным программам, пишут «Ведомости со ссылкой на аналитиков Frank RG.
По итогам 2023 года экспорт Швейцарии в Россию превысил 2,6 млрд франков, сообщило «Прайм» со ссылкой на RTS. Основными категориями поставок стали лекарства и медицинские товары — на них не распространяются санкционные ограничения.
Запуск сети LTE для «интернета вещей» наметили на 2026 год. Для этого Минцифры хочет перепрофилировать диапазон 450 МГц, который ранее планировали выделить чиновникам и силовикам.
Коллегия Верховного суда вынесла решение по спору «Тинькофф» с Ильёй Филимоновым, который на фоне колебаний курса рубля заработал €68,8 тысячи на валютно-обменных операциях весной 2022 года. Те котировки «были доступны всем клиентам банка», и в те дни истец «не мог приобрести валюту по иному курсу», подчеркнули в суде А совершение многочисленных сделок «само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом», заключила коллегия. Юристы считают, что решение суда встать на сторону клиента повлияет на дальнейшую практику.
Новости предыдущего дня, 7 мая — здесь.
Вот теперь доброе утро!
скучное!
Кофейку с круассаном попейте
У кого хорошие доходы, у того и настроение хорошее. А у кого доходы поменьше, то и настроение похуже.© Б. Ельцин
Швейцария наш.
Интернет вещей отобрали у силовиков и чиновников.
Тинькофф сам виноват.
На этом все новости к этому часу.
а почему во всех регионах нельзя сделать упрощенную регистрацию компании
"Сеть LTE для общественно значимых объектов и спецпотребителей в этом диапазоне должна была запуститься в 2024 г., писали «Ведомости» в сентябре 2018 г. со ссылкой на одобренный правительством паспорт программы «Цифровая экономика». Но проект так и не был реализован"
Примерно такое будет написано в году 2030-м в тех же "Ведомостях":
"Сеть LTE для «интернета вещей» в этом диапазоне должна была запуститься в 2026 г., писали «Ведомости» в мае 2024 г. со ссылкой на Максута Шаддаева. Но проект так и не был реализован".