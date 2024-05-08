Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 мая: доллар — 91,12 рубля (на 19 копеек меньше, чем 7 мая), евро — 98,30 рубля (на 17 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:28: доллар — 91,40 рубля, евро — 98,50 рубля.

{ "osnovaUnitId": 0, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 91,42 рубля, евро — 98,49 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Сеть магазинов электроники «Ситилинк» в конце 2023 года начала сокращать сотрудников и объединять отдельные подразделения с Merlion, рассказали «Ведомости» со ссылкой на троих бывших и одного действующего сотрудников компании. Причина — сокращение выручки и прибыли в 2022-2023 годах. По словам источников, сократили и колл-центр, и айтишников, которые поддерживали работу сайта и внутренних систем.

Разработчик оборудования связи «Протей» попросил Минцифры поддержать российских производителей, ориентированных на экспорт, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо. Компания предложила ввести две льготы: субсидировать кредитные ставки для резидентов «дружественных» стран на закупку ПО и аппаратного обеспечения, а также предоставить льготное кредитование российским разработчикам для контрактов с иностранными юрлицами.

Кто и как адаптируется

Минэкономики подготовило законопроект, который продлевает до конца 2025 года срок упрощённой перерегистрации иностранных компаний в составе российских групп в специальных административных районах в Приморье и Калининградской области. Согласно текущим правилам, срок истекает 1 июля 2024 года.

Контекст

В апреле 2024 года объёмы выдачи ипотеки сократились после роста на 19% в феврале и на 34% в марте. Относительно аналогичного периода 2023 года они упали на 19%. Тенденцию связывают с мерами ЦБ по охлаждению рынка, а также ростом ставок по ипотечным программам, пишут «Ведомости со ссылкой на аналитиков Frank RG.

По итогам 2023 года экспорт Швейцарии в Россию превысил 2,6 млрд франков, сообщило «Прайм» со ссылкой на RTS. Основными категориями поставок стали лекарства и медицинские товары — на них не распространяются санкционные ограничения.

Запуск сети LTE для «интернета вещей» наметили на 2026 год. Для этого Минцифры хочет перепрофилировать диапазон 450 МГц, который ранее планировали выделить чиновникам и силовикам.

Коллегия Верховного суда вынесла решение по спору «Тинькофф» с Ильёй Филимоновым, который на фоне колебаний курса рубля заработал €68,8 тысячи на валютно-обменных операциях весной 2022 года. Те котировки «были доступны всем клиентам банка», и в те дни истец «не мог приобрести валюту по иному курсу», подчеркнули в суде А совершение многочисленных сделок «само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом», заключила коллегия. Юристы считают, что решение суда встать на сторону клиента повлияет на дальнейшую практику.

Новости предыдущего дня, 7 мая — здесь.