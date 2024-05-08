В Госдуме обяжут банки предлагать клиентам согласовывать денежные переводы с доверенными лицами Статьи редакции
Чтобы предотвратить мошенничество.
- Соавтор инициативы Анатолий Аксаков рассказал в Telegram, что такой законопроект должны внести и рассмотреть в первом чтении в мае 2024 года. Ранее об этом сообщили «Известия».
- Согласно задумке, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. Если ответа не поступит, банк отклонит транзакцию.
- Ко второму чтению в законопроекте должны описать механизм отзыва доверенности. А сумма переводов, которые разрешат блокировать, будет варьироваться.
- В ЦБ рассказали «Известиям», что поддерживают идею — с учётом, что в стране есть социально уязвимые группы населения. Там также уточнили: у доверенного лица не будет доступа к деньгам и права совершать сделки за него. Любому ли человеку можно будет дать такой статус — неясно. Аксаков говорит, что это могут быть родственники.
- Меру считают нужной и в Ассоциации банков России, но ожидают многих доработок.
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Можно даже ответственные тройки согласующих организовать, но если человек всячески хочет быть обманут, ему никто не сможет помешать.
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки. (С)
Ну, если бабушка хочет перевести деньги мошенникам, но требуется подтверждение сына или дочери, то это помешает.
Это в любом случае попытки борьбы со следствием проблемы, а не с причинами. В цело-то да, часть бабушек спасёт. Но если переводы каждый день, согласовывать и любящие заботливые дети будут на автомате.
А мошенники будут убеждать пенсионеров: скажи доверенному что это в долг соседке.
Да ладно, мошенники не по пять тысяч же стригут, а требуют перевести все "гробовые" до копейки на безопасный счет.
Дети все равно такую мутку изобличат
Надо решать проблему с другой стороны. Быстрый поиск мошенников, и показательные порки. Это будет в разы эффективнее. Но тогда органам придется работать.
Найди их в другой стране и выпори.
Как хорошо, что в России мошенников нет. А если есть, то их быстро ловят. Тюремные колл-центры вышли из чата
Ну вот органы и работают. До Днепропетровска правда еще далековато, но зато сразу 1000 коллцентров накроют.
А местных да, к стенке и включать Сталина
Офигенно работают, когда тюремные колл-центры процветают
Да, видим на твоём примере. Если человек всячески хочет вставить свои 5 копеек в каждую новость, ему ничего не помешает.
Тройки
Ммм....
Зачем этот цирк и ограничения в праве клиена обращаться с своими деньгами по своему разумению?
Эффективней и проще перекрыть бесконтрольный доступ к звонкам из интернета на физические номера и подмене номера.
Это добровольное ограничение. Как, например, лимит по операциям по счёту. Вопрос в том, можно ли его будет снять. А то с мошенников станется, сначала уберут, потом переведут.
та ладно. будет все с точностью до наоборот. когда простому человеку надо будет быстро решить вопрос с переводом крупной суммы банки будут волокитить .
зато когда не надо старикам в лет позволяют по 10-12 лимонов перекидывать
пару лет назад мне пришлось 4 отделения обежать что бы миллион с своего счета снять и это подмосковье было
Так надо заказывать сумму на снятие в кассу. Я так в своё время заказал и снял. Правда, тогда было как раз от полутора миллионов. Разве что у Тинькофф-банка вроде такого нет. Ну а сейчас вообще лучше безналом.
какой это банк если они не могут выдать (по тем временам) клиенту 15000 долларов по запросу? да и речь про другое
Так выдали же. А в кассе держать столько не обязаны.
обязаны, ибо сумма не о чем.
Если считаете, что обязаны, обратитесь к регулятору.
еще в суд идти посоветуй, по классике
Тоже вариант. Получите ответ, правы вы или нет. Но оснований вы не привели.
До вас в кассу могли заглянуть еще 5-6 клиентов и выгрести по паре миллионов каждый, сколько по вашему должно быть в кассе мелкого отделения? Миллиард или два миллиарда?
чел у тебя проблемы с пропорциями. от миллиона сразу к миллиарду.
для города миллионника в центральном отделение думаю нормально лимонов 100 должно в хранилище лежать на всякий случай. тем более если они и юриков обслуживают.
Хорошая идея, отвалится 90% спамеров.
может ментов обяжут с мошенниками бороться, у них раскрываемость к нолю стремиться
А не в госдуме можно и не согласовывать
Интересно как скоро научатся эти доверенности подделывать?
вероятно, очень быстро.
Доверенный товарищ майор?
Поможет едва ли, но почему бы и нет. Лишь бы это предложение не сделали обязательным, кек.
Немного странно, ведь если человек в адеквате, то деньги будут при нем. А если нет, то и доверенность никакую делать не будет. Как подстраховка для кого-то может и сработает
Инициатива хорошая. Теперь важно чтобы максимально детально прописали механизм того как это всё будет работать, ну и саму процедуру отзыва доверенности.
Итак уже бесполезны стали эти банки. Только коммуналку оплатить.
Уже скоро для перевода денег надо будет лично в офис приходить с паспортом.
в целом так даже лучше будет
Мера нужна, но как же у меня бомбит пукан от того, что получают астрономические прибыли, но реально полезные нововведения внедряются с черепашьей скоростью. Тем более те, которые касаются защиты от мошенников, просто годами обманывают на миллиарды людей, деньги идут через банки, и ноль конструктивного внимания к этой проблеме.