Деньги
Полина Лааксо

В Госдуме обяжут банки предлагать клиентам согласовывать денежные переводы с доверенными лицами Статьи редакции

Чтобы предотвратить мошенничество.

  • Соавтор инициативы Анатолий Аксаков рассказал в Telegram, что такой законопроект должны внести и рассмотреть в первом чтении в мае 2024 года. Ранее об этом сообщили «Известия».
  • Согласно задумке, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. Если ответа не поступит, банк отклонит транзакцию.
  • Ко второму чтению в законопроекте должны описать механизм отзыва доверенности. А сумма переводов, которые разрешат блокировать, будет варьироваться.
  • В ЦБ рассказали «Известиям», что поддерживают идею — с учётом, что в стране есть социально уязвимые группы населения. Там также уточнили: у доверенного лица не будет доступа к деньгам и права совершать сделки за него. Любому ли человеку можно будет дать такой статус — неясно. Аксаков говорит, что это могут быть родственники.
  • Меру считают нужной и в Ассоциации банков России, но ожидают многих доработок.
Источник фото: «Банки.ру»

#новости #банки

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 Вадим Д.

Можно даже ответственные тройки согласующих организовать, но если человек всячески хочет быть обманут, ему никто не сможет помешать.

Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки. (С)

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Crowner

Ну, если бабушка хочет перевести деньги мошенникам, но требуется подтверждение сына или дочери, то это помешает.

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Вадим Д.

Это в любом случае попытки борьбы со следствием проблемы, а не с причинами. В цело-то да, часть бабушек спасёт. Но если переводы каждый день, согласовывать и любящие заботливые дети будут на автомате.
А мошенники будут убеждать пенсионеров: скажи доверенному что это в долг соседке.

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Gruntofos

Да ладно, мошенники не по пять тысяч же стригут, а требуют перевести все "гробовые" до копейки на безопасный счет.

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Kirill Sushilnikov

Дети все равно такую мутку изобличат

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Укладчик стекловаты

Надо решать проблему с другой стороны. Быстрый поиск мошенников, и показательные порки. Это будет в разы эффективнее. Но тогда органам придется работать.

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Борис

Найди их в другой стране и выпори.

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Укладчик стекловаты

Как хорошо, что в России мошенников нет. А если есть, то их быстро ловят. Тюремные колл-центры вышли из чата

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Алеоп

Ну вот органы и работают. До Днепропетровска правда еще далековато, но зато сразу 1000 коллцентров накроют.
А местных да, к стенке и включать Сталина

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Укладчик стекловаты

Офигенно работают, когда тюремные колл-центры процветают

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Антивадя

Да, видим на твоём примере. Если человек всячески хочет вставить свои 5 копеек в каждую новость, ему ничего не помешает.

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Alexander Benkendorf

Тройки
Ммм....

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under construction

Зачем этот цирк и ограничения в праве клиена обращаться с своими деньгами по своему разумению?

Эффективней и проще перекрыть бесконтрольный доступ к звонкам из интернета на физические номера и подмене номера.

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Gre Li

Это добровольное ограничение. Как, например, лимит по операциям по счёту. Вопрос в том, можно ли его будет снять. А то с мошенников станется, сначала уберут, потом переведут.

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under construction

та ладно. будет все с точностью до наоборот. когда простому человеку надо будет быстро решить вопрос с переводом крупной суммы банки будут волокитить .

зато когда не надо старикам в лет позволяют по 10-12 лимонов перекидывать

пару лет назад мне пришлось 4 отделения обежать что бы миллион с своего счета снять и это подмосковье было

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Gre Li

Так надо заказывать сумму на снятие в кассу. Я так в своё время заказал и снял. Правда, тогда было как раз от полутора миллионов. Разве что у Тинькофф-банка вроде такого нет. Ну а сейчас вообще лучше безналом.

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under construction

какой это банк если они не могут выдать (по тем временам) клиенту 15000 долларов по запросу? да и речь про другое

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Gre Li

Так выдали же. А в кассе держать столько не обязаны.

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under construction

обязаны, ибо сумма не о чем.

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Gre Li

Если считаете, что обязаны, обратитесь к регулятору.

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under construction

еще в суд идти посоветуй, по классике

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Gre Li

Тоже вариант. Получите ответ, правы вы или нет. Но оснований вы не привели.

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Борис

До вас в кассу могли заглянуть еще 5-6 клиентов и выгрести по паре миллионов каждый, сколько по вашему должно быть в кассе мелкого отделения? Миллиард или два миллиарда?

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under construction

чел у тебя проблемы с пропорциями. от миллиона сразу к миллиарду.
для города миллионника в центральном отделение думаю нормально лимонов 100 должно в хранилище лежать на всякий случай. тем более если они и юриков обслуживают.

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Борис

Хорошая идея, отвалится 90% спамеров.

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Александр Боченин

может ментов обяжут с мошенниками бороться, у них раскрываемость к нолю стремиться

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Слегка Придурковатый
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Uzabila
В Госдуме обяжут

А не в госдуме можно и не согласовывать

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Глеб Цапля

Интересно как скоро научатся эти доверенности подделывать?

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Артём Лазарев

вероятно, очень быстро.

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Nix Green

Доверенный товарищ майор?

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Слегка Придурковатый

Поможет едва ли, но почему бы и нет. Лишь бы это предложение не сделали обязательным, кек.

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Инло Макс

Немного странно, ведь если человек в адеквате, то деньги будут при нем. А если нет, то и доверенность никакую делать не будет. Как подстраховка для кого-то может и сработает

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Денис Бондарев

Инициатива хорошая. Теперь важно чтобы максимально детально прописали механизм того как это всё будет работать, ну и саму процедуру отзыва доверенности.

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Энтони Лавджой

Итак уже бесполезны стали эти банки. Только коммуналку оплатить.

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tbIkworez

Уже скоро для перевода денег надо будет лично в офис приходить с паспортом.

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Александр

в целом так даже лучше будет

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Томский Сибирячок

Мера нужна, но как же у меня бомбит пукан от того, что получают астрономические прибыли, но реально полезные нововведения внедряются с черепашьей скоростью. Тем более те, которые касаются защиты от мошенников, просто годами обманывают на миллиарды людей, деньги идут через банки, и ноль конструктивного внимания к этой проблеме.

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