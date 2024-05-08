Акционеры «Тинькофф» одобрили интеграцию «Росбанка» в холдинг и допэмиссию акций для его покупки Статьи редакции
Сделку собираются закрыть до конца третьего квартала 2024 года.
- Акционеры МКПАО «ТКС Холдинг» (материнская компания «Тинькофф») на внеочередном собрании одобрили интеграцию «Росбанка» в группу, а также допэмиссию акций для его покупки.
- Группа объявит окончательные условия допэмиссии до конца третьего квартала 2024 года, в те же сроки планируется закрыть сделку. В марте 2024-го «Тинькофф» рассматривал возможность выпуска 130 млн дополнительных акций по цене 3423,62 рубля за бумагу для увеличения уставного капитала «ТКС Холдинга» в рамках слияния с «Росбанком».
- В четвёртом квартале холдинг представит стратегию развития группы с учётом интеграции «Росбанка».
- «Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком» 14 марта 2024 года. По словам его главы Станислава Близнюка, если сделка состоится, банки сохранят свои бренды и лицензии. В том же месяце источники «Коммерсанта» рассказывали, что «Тинькофф» допустил возможность закрыть «нерентабельные» бизнес-линии «Росбанка» в случае объединения. В компании заявляли, что «информация не соответствует действительности».
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Вот бы мне тоже себе так ЗП поднимать когда на новый дом не хватает. Херак, и вот у меня уже нужная сумма в кармане
Надо открывать свой банк. Как Рокет, только лучше. Чтоб для каждого клиента.
ТиньРосКоффБанк, ну здравствуй!
Поглощает, то есть без Рос
КоффТиньБан(к)!
Котинькабанк
Он не обременяет себя чтением новостей.
Здравствуй, Вадя! Когда кредит вернёшь???
Допэмиссия акций — отличная идея, а можно мне также сделать?
лишь бы тинькофф оставался таким удобным банком, к нему претензий у меня никогда не было
Инетресно
Ну все, конец росбанку
Как приятно читать новости о развитии банка в котором заморожено несколько миллионов твоих рублей. Теперь к ним еще и других бедолаг присоединят.