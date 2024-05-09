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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 8 мая: доллар — 91,95 рубля, евро — 98,91 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 8 мая: доллар — 91,97 рубля, евро — 99,29 рубля.

Кто и как адаптируется

Состоятельные россияне переводят активы в Россию и дружественные страны, пишет Bloomberg. Два миллиардера рассказали агентству, что теперь могут вести бизнес только в России, несмотря на опасения национализации. Из-за санкций Кипр и Швейцария ввели запрет на услуги по управлению семейными трастами российских граждан.

Какие есть проблемы и трудности

Гонконгская Silver Basis подала в арбитражный суд Москвы заявление о признание банкротом завода «Москвич». Она пытается взыскать €2,475 млн долга и €124 тысяч неустойки по договору, заключенному в 2020 году с бывшем владельцем завод «Рено Россия», которая прекратила работу в России весной 2022-го. В «Москвиче» заявили, что финансовое положение автопроизводителя устойчиво, а заявление Silver Basis назвали попыткой манипуляции общественным мнением. Завод продолжает оспаривать требования гонконгской компании в суде.

Контекст

Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2024 года увеличился на 4,7% год к году и достиг $76,58 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из России в Китай составил $43,85 млрд (рост на 10,2%), импорт из Китая в Россию — $32,73 млрд (снижение на 1,9%).

Новости предыдущего дня, 8 мая — здесь.