{"id":14285,"url":"\/distributions\/14285\/click?bit=1&hash=346f3dd5dee2d88930b559bfe049bf63f032c3f6597a81b363a99361cc92d37d","title":"\u0421\u0442\u0438\u043f\u0435\u043d\u0434\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Артур Томилко

День 806: товарооборот России и Китая в январе-апреле 2024-го увеличился на 4,7% год к году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото AP

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 8 мая: доллар — 91,95 рубля, евро — 98,91 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 8 мая: доллар — 91,97 рубля, евро — 99,29 рубля.

Кто и как адаптируется

Состоятельные россияне переводят активы в Россию и дружественные страны, пишет Bloomberg. Два миллиардера рассказали агентству, что теперь могут вести бизнес только в России, несмотря на опасения национализации. Из-за санкций Кипр и Швейцария ввели запрет на услуги по управлению семейными трастами российских граждан.

Какие есть проблемы и трудности

Гонконгская Silver Basis подала в арбитражный суд Москвы заявление о признание банкротом завода «Москвич». Она пытается взыскать €2,475 млн долга и €124 тысяч неустойки по договору, заключенному в 2020 году с бывшем владельцем завод «Рено Россия», которая прекратила работу в России весной 2022-го. В «Москвиче» заявили, что финансовое положение автопроизводителя устойчиво, а заявление Silver Basis назвали попыткой манипуляции общественным мнением. Завод продолжает оспаривать требования гонконгской компании в суде.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2024 года увеличился на 4,7% год к году и достиг $76,58 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из России в Китай составил $43,85 млрд (рост на 10,2%), импорт из Китая в Россию — $32,73 млрд (снижение на 1,9%).

Новости предыдущего дня, 8 мая — здесь.

#новости

384 показа
657 открытий
0
62 комментария
Написать комментарий...
 SeeSmag

А что кто-то сомневался что товарооборот России и Китая увеличился? Он только будет увеличиваться от года к году.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Что в общем то логично. Сейчас же всё из Китая. Скоро уже китайской провинцией будем..

Ответить
Развернуть ветку
33 комментария
Сергей Муров

Вообще-то тут были те, кто сомневался)

Ответить
Развернуть ветку
Po...

Не-а!

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Плахин

Гонконгская Silver Basis подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признание банкротом завода «Москвич».-мда видимо продажи китайских москвичей низкие

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Arhipov

Почитали бы статью. Там в январе поставили на Рено Россия оборудование, в марте подписали, а сейчас Москвич и АвтоВАЗ говорят по факту, что не хотят платить за это оборудование.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Martin Forest

это уже какие по счету разборки по этому заводу интересно))
половина завода давно превратилась в бизнес-кластер, уже бы не мучались - нет рено, ну и закрывайте его уже наконец... оставить музей, остальное распродать по частям, желающие найдутся...

Ответить
Развернуть ветку
Васян

Приятно слышать, что торговля с Китаем растет. Подают пример западным коллегам

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Arhipov
импорт из Китая в Россию — $32,73 млрд (снижение на 1,9%).

Где рост? Или про экспорт более дешёвого газа, чем поставляли в ЕС? Так там рост не на столько, насколько рынок ЕС потеряли.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Фоксик

Там до западных коллег еще расти и расти

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Невкусно и грустно
товарооборот России и Китая

Дайте угадаю, от Китая - товары, а от России - оборот? %)

Ответить
Развернуть ветку
Укладчик стекловаты

Мы им сырье, они нам бусы. А хотелось бы наоборот.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

Состоятельные россияне признаны состоятельными в СНГ.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
В «Москвиче» заявили, что финансовое положение автопроизводителя устойчиво

😂🤡

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

То что товарооборот РФ и КНР растёт — неудивительно. Но если бы отбросили всяческие казахские прокладки, то цифра роста была бы куда больше.

Ответить
Развернуть ветку
Антивадя

Дурачок, зачем 3 комментария, когда твои умозаключения можно уместить в один?

Ответить
Развернуть ветку
Po...

@Гонконгская Silver Basis подала в арбитражный суд Москвы заявление о признание банкротом завода «Москвич».@
Вот те на-а...

Ответить
Развернуть ветку
Олег Бринц

Норм.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
59 комментариев
Раскрывать всегда