День 806: товарооборот России и Китая в январе-апреле 2024-го увеличился на 4,7% год к году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Состоятельные россияне переводят активы в Россию и дружественные страны, пишет Bloomberg. Два миллиардера рассказали агентству, что теперь могут вести бизнес только в России, несмотря на опасения национализации. Из-за санкций Кипр и Швейцария ввели запрет на услуги по управлению семейными трастами российских граждан.
Какие есть проблемы и трудности
Гонконгская Silver Basis подала в арбитражный суд Москвы заявление о признание банкротом завода «Москвич». Она пытается взыскать €2,475 млн долга и €124 тысяч неустойки по договору, заключенному в 2020 году с бывшем владельцем завод «Рено Россия», которая прекратила работу в России весной 2022-го. В «Москвиче» заявили, что финансовое положение автопроизводителя устойчиво, а заявление Silver Basis назвали попыткой манипуляции общественным мнением. Завод продолжает оспаривать требования гонконгской компании в суде.
Контекст
Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2024 года увеличился на 4,7% год к году и достиг $76,58 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из России в Китай составил $43,85 млрд (рост на 10,2%), импорт из Китая в Россию — $32,73 млрд (снижение на 1,9%).
Новости предыдущего дня, 8 мая — здесь.
А что кто-то сомневался что товарооборот России и Китая увеличился? Он только будет увеличиваться от года к году.
Что в общем то логично. Сейчас же всё из Китая. Скоро уже китайской провинцией будем..
Вообще-то тут были те, кто сомневался)
Не-а!
Гонконгская Silver Basis подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признание банкротом завода «Москвич».-мда видимо продажи китайских москвичей низкие
Почитали бы статью. Там в январе поставили на Рено Россия оборудование, в марте подписали, а сейчас Москвич и АвтоВАЗ говорят по факту, что не хотят платить за это оборудование.
это уже какие по счету разборки по этому заводу интересно))
половина завода давно превратилась в бизнес-кластер, уже бы не мучались - нет рено, ну и закрывайте его уже наконец... оставить музей, остальное распродать по частям, желающие найдутся...
Приятно слышать, что торговля с Китаем растет. Подают пример западным коллегам
Где рост? Или про экспорт более дешёвого газа, чем поставляли в ЕС? Так там рост не на столько, насколько рынок ЕС потеряли.
Там до западных коллег еще расти и расти
Дайте угадаю, от Китая - товары, а от России - оборот? %)
Мы им сырье, они нам бусы. А хотелось бы наоборот.
Состоятельные россияне признаны состоятельными в СНГ.
😂🤡
То что товарооборот РФ и КНР растёт — неудивительно. Но если бы отбросили всяческие казахские прокладки, то цифра роста была бы куда больше.
Дурачок, зачем 3 комментария, когда твои умозаключения можно уместить в один?
@Гонконгская Silver Basis подала в арбитражный суд Москвы заявление о признание банкротом завода «Москвич».@
Вот те на-а...
Норм.