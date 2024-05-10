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Пропускной пункт Мамоново-2 — Гжехотки на границе Польши и Калининградской области

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).

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Курсы на Мосбирже на 12:07 мск: доллар — 92,22 рубля, евро — 99,49 рубля.

Курсы на Forex на 12:23 мск: доллар — 92,32 рубля, евро — 99,58 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Таможенные службы Финляндии, Польши и стран Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) подписали соглашение об усилении мониторинга санкций ЕС против России и обмена соответствующей информацией.

Контекст

Китай выступил против ограничений США в отношении китайских компаний под предлогом связей с Россией. Министерство коммерции страны считает, что страна «злоупотребляет мерами экспортного контроля, подавляет и сдерживает компании из других стран, наносят серьёзный ущерб их законным правам и интересам». Накануне, 9 мая 2024 года, США ввели экспортные ограничения против 37 китайских фирм.

Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 1 млрд рублей. Картина стала 28-м российским релизом, которому удалось преодолеть этот рубеж, а также седьмой за 2024 год, которой удалось собрать в прокате больше 1 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 9 мая — здесь.