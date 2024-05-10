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Деньги
Евгения Евсеева

День 807: таможни Финляндии, Польши и Прибалтики усилят контроль за санкциями против России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Пропускной пункт Мамоново-2 — Гжехотки на границе Польши и Калининградской области

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 12:07 мск: доллар — 92,22 рубля, евро — 99,49 рубля.

Курсы на Forex на 12:23 мск: доллар — 92,32 рубля, евро — 99,58 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Таможенные службы Финляндии, Польши и стран Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) подписали соглашение об усилении мониторинга санкций ЕС против России и обмена соответствующей информацией.

Контекст

Китай выступил против ограничений США в отношении китайских компаний под предлогом связей с Россией. Министерство коммерции страны считает, что страна «злоупотребляет мерами экспортного контроля, подавляет и сдерживает компании из других стран, наносят серьёзный ущерб их законным правам и интересам». Накануне, 9 мая 2024 года, США ввели экспортные ограничения против 37 китайских фирм.

Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 1 млрд рублей. Картина стала 28-м российским релизом, которому удалось преодолеть этот рубеж, а также седьмой за 2024 год, которой удалось собрать в прокате больше 1 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 9 мая — здесь.

#новости

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23 комментария
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 Антивадя

Твой выход, Вадим Д. Какую очередную банальность напишешь?

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Uzabila

У него вполне понятное заболевание - Нарциссическое расстройство личности. Тут даже психотерапевт почти не поможет. К сожалению, любую критику люди с таким расстройством не просто не воспринимают, а как бы просто не слышат.

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Антивадя

Подтверждаю. Он меня после первого же безобидного комментария в бан сунул. Раньше он всегда жаловался администрации, если его перешутили в комментах (без оскорблений) и просил удалить.

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Буталик Витерин

Придет день и РФ будет обнесена колючей проволокой

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Zloy Sniper

А вы с какой стороны останетесь?

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Буталик Витерин

для истории судьба одного человека - ничто

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Чайка О.

Вспомнились "Гадкие лебеди" Стругацких.

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Денис Смолянинов

Не поможет. Всё равно всегда будут выходы из ситуации. Санкции крепчали и мы тоже становились крепче.

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Станислав Пржембольский

Бутылик, Эфириума прими, может полегчает.

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Alexey
Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 1 млрд рублей.
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Вадим Д.

Медленные прибалты будут зорко тупить?

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Антивадя

Оскорбил целую группу наций. Молодец.

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Вадим Д.

Это да, ро, Васян, ты не упартлся каждый день акки заводить? (-:

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Антивадя

Ну ты же упоролся под каждой новостью по 3 коммента оставлять.

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Укладчик стекловаты

Так и ты под каждой новостью по три комента пишешь 🤣

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Антивадя

Не будет Вадика, не будет и Антивадика. Думай!

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Вадим Д.

Опять. Не под каждой, а только в дайджестах, ибо и новостей в них сразу несколько.
Но я акки не меняю.

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Бегите, глупцы!

1. США поругали соседей РФ за обход санкций. Те пообещали исправиться.
2. Между США и Китаем продолжается торговая война.
3. Российский фильм собрал в прокате $10млн при бюджете в $10млн.

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Антивадя

С регистрацией!

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Буталик Витерин

получите свои 30 копеек

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S.Capusta

Такая красота на улице, а ты на работе сидишь!
Сходи, погуляй. ))

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Igor Prokop

сейчас все как пойдут гулять,станете организатором забастовки против рабочих будней в мае)

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Бинарный Ёж

Начнут отнимать шампуни?

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20 комментариев
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