День 807: таможни Финляндии, Польши и Прибалтики усилят контроль за санкциями против России Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).
Какие есть проблемы и трудности
Таможенные службы Финляндии, Польши и стран Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) подписали соглашение об усилении мониторинга санкций ЕС против России и обмена соответствующей информацией.
Контекст
Китай выступил против ограничений США в отношении китайских компаний под предлогом связей с Россией. Министерство коммерции страны считает, что страна «злоупотребляет мерами экспортного контроля, подавляет и сдерживает компании из других стран, наносят серьёзный ущерб их законным правам и интересам». Накануне, 9 мая 2024 года, США ввели экспортные ограничения против 37 китайских фирм.
Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 1 млрд рублей. Картина стала 28-м российским релизом, которому удалось преодолеть этот рубеж, а также седьмой за 2024 год, которой удалось собрать в прокате больше 1 млрд рублей.
Новости предыдущего дня, 9 мая — здесь.
Твой выход, Вадим Д. Какую очередную банальность напишешь?
У него вполне понятное заболевание - Нарциссическое расстройство личности. Тут даже психотерапевт почти не поможет. К сожалению, любую критику люди с таким расстройством не просто не воспринимают, а как бы просто не слышат.
Подтверждаю. Он меня после первого же безобидного комментария в бан сунул. Раньше он всегда жаловался администрации, если его перешутили в комментах (без оскорблений) и просил удалить.
Придет день и РФ будет обнесена колючей проволокой
А вы с какой стороны останетесь?
для истории судьба одного человека - ничто
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Вспомнились "Гадкие лебеди" Стругацких.
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Не поможет. Всё равно всегда будут выходы из ситуации. Санкции крепчали и мы тоже становились крепче.
Бутылик, Эфириума прими, может полегчает.
Медленные прибалты будут зорко тупить?
Оскорбил целую группу наций. Молодец.
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Это да, ро, Васян, ты не упартлся каждый день акки заводить? (-:
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Ну ты же упоролся под каждой новостью по 3 коммента оставлять.
Так и ты под каждой новостью по три комента пишешь 🤣
Не будет Вадика, не будет и Антивадика. Думай!
Опять. Не под каждой, а только в дайджестах, ибо и новостей в них сразу несколько.
Но я акки не меняю.
1. США поругали соседей РФ за обход санкций. Те пообещали исправиться.
2. Между США и Китаем продолжается торговая война.
3. Российский фильм собрал в прокате $10млн при бюджете в $10млн.
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С регистрацией!
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получите свои 30 копеек
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Такая красота на улице, а ты на работе сидишь!
Сходи, погуляй. ))
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сейчас все как пойдут гулять,станете организатором забастовки против рабочих будней в мае)
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Начнут отнимать шампуни?