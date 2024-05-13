Новые владельцы «Яндекса» объявили условия обмена и выкупа акций Yandex N.V Статьи редакции
Они зависят от того, как инвестор купил бумаги.
- ЗПИФ «Консорциум.Первый», который покупает российский бизнес «Яндекса», объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V., пишет «РБК Инвестиции». Суммарно ЗПИФ планирует получить не более 107,7 млн акций.
- Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или «СПБ Бирже», смогут обменять их на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Сбор заявок на биржевой обмен пройдёт через торговые площадки: начнётся не позднее 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня. Дата акцепта заявок — 8 июля, дата расчётов — 9 июля 2024 года.
- Инвесторы, которые купили акции за пределами Мосбиржи и «СПБ Биржи», но перевели их в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно и учитывали с тех пор на одном счёте депо: внебиржевой обмен 1:1. Такие владельцы акций Yandex N.V. при желании могут принять участие и во внебиржевом выкупе.
- Инвесторы, которые купили акции за пределами Мосбиржи и «СПБ Биржи», но перевели их в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года включительно: внебиржевой выкуп по цене 1251,8 рубля за акцию Yandex N.V.
- Сбор заявок на участие во внебиржевом обмене и выкупе пройдёт с 13 мая по 16:00 мск 31 мая, акцепт заявок – с 13 мая по 9 июня 2024 года. Участники должны будут перевести акции Yandex N.V. на счёт депо ЗПИФ в течение 10 рабочих дней с даты, когда их заявка была акцептована.
- Перевод акций МКПАО «Яндекс» участникам внебиржевого обмена произойдёт в течение 15 рабочих дней с 21 июня 2024 года. Перевод денег участникам выкупа — в те же сроки.
- Консорциум инвесторов объявил о покупке российского «Яндекса» у Yandex N.V. за 475 млрд рублей в начале 2024 года. В него вошли топ-менеджеры компании, структуры основателя фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса и «Лукойла».
- До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». В сделку вошли все бизнесы «Яндекса» кроме зарубежных стартапов Nebius (облачные технологии), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центра в Финляндии. У Yandex N.V. будут ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.
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Зря с Воложем поделились, нужно было все отобрать
Согласен. Чтобы понимали все чем оборачивается ведение бизнеса в РФ.
вести дела можно, предавать нет
А кого и как предали?
почему вам это важно? вам то все равно не дадут, отберут и поделят олигархи
деньги пусть внутри страны будут, где-нить да всплывут
это так не работает в долгую. чем больше отбирают, тем больше деньги ищут выход
Не думаю что это хорошая идея, как минимум для имиджа.
имиджа кого?
Для
Инвесторы, на 1-й, 2-й и 3-й сорт рассчитайсь!
Круто, молодцы. Теперь в мире два Яндекса.
Что будет с заблокированными акциями Яндекса на СПБ бирже?
Их разблокируют вероятнее всего.
А что будет с умными колонками яндекса? Они будут работать или все нужно продавать срочно?)
Ну что сказать про Яндекс и акции - Без комментариев. Вот как работает Яндекс Поиск сегодня )))