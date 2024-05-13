Предложение — полностью добровольное и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex N.V., учёт которых ведётся в российских депозитариях.

Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с Мосбиржи, а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру.