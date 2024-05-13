Деньги
Таня Боброва

Новые владельцы «Яндекса» объявили условия обмена и выкупа акций Yandex N.V Статьи редакции

Они зависят от того, как инвестор купил бумаги.

  • ЗПИФ «Консорциум.Первый», который покупает российский бизнес «Яндекса», объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V., пишет «РБК Инвестиции». Суммарно ЗПИФ планирует получить не более 107,7 млн акций.
  • Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или «СПБ Бирже», смогут обменять их на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Сбор заявок на биржевой обмен пройдёт через торговые площадки: начнётся не позднее 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня. Дата акцепта заявок — 8 июля, дата расчётов — 9 июля 2024 года.
  • Инвесторы, которые купили акции за пределами Мосбиржи и «СПБ Биржи», но перевели их в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно и учитывали с тех пор на одном счёте депо: внебиржевой обмен 1:1. Такие владельцы акций Yandex N.V. при желании могут принять участие и во внебиржевом выкупе.
  • Инвесторы, которые купили акции за пределами Мосбиржи и «СПБ Биржи», но перевели их в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года включительно: внебиржевой выкуп по цене 1251,8 рубля за акцию Yandex N.V.
  • Сбор заявок на участие во внебиржевом обмене и выкупе пройдёт с 13 мая по 16:00 мск 31 мая, акцепт заявок – с 13 мая по 9 июня 2024 года. Участники должны будут перевести акции Yandex N.V. на счёт депо ЗПИФ в течение 10 рабочих дней с даты, когда их заявка была акцептована.
  • Перевод акций МКПАО «Яндекс» участникам внебиржевого обмена произойдёт в течение 15 рабочих дней с 21 июня 2024 года. Перевод денег участникам выкупа — в те же сроки.

Предложение — полностью добровольное и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex N.V., учёт которых ведётся в российских депозитариях.

Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с Мосбиржи, а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру.

цитата из пресс-релиза (по «РБК Инвестициям»)
  • Консорциум инвесторов объявил о покупке российского «Яндекса» у Yandex N.V. за 475 млрд рублей в начале 2024 года. В него вошли топ-менеджеры компании, структуры основателя фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса и «Лукойла».
  • До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». В сделку вошли все бизнесы «Яндекса» кроме зарубежных стартапов Nebius (облачные технологии), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центра в Финляндии. У Yandex N.V. будут ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.

#новости #яндекс

202 показа
1.1K открытий
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 Недопил

Зря с Воложем поделились, нужно было все отобрать

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Согласен. Чтобы понимали все чем оборачивается ведение бизнеса в РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

вести дела можно, предавать нет

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

А кого и как предали?

Ответить
Развернуть ветку
Марат

почему вам это важно? вам то все равно не дадут, отберут и поделят олигархи

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

деньги пусть внутри страны будут, где-нить да всплывут

Ответить
Развернуть ветку
Марат

это так не работает в долгую. чем больше отбирают, тем больше деньги ищут выход

Ответить
Развернуть ветку
Олег Бринц

Не думаю что это хорошая идея, как минимум для имиджа.

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

имиджа кого?

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Для

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Инвесторы, на 1-й, 2-й и 3-й сорт рассчитайсь!

Ответить
Развернуть ветку
Олег Бринц

Круто, молодцы. Теперь в мире два Яндекса.

Ответить
Развернуть ветку
Д. В.

Что будет с заблокированными акциями Яндекса на СПБ бирже?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Бринц

Их разблокируют вероятнее всего.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Петраков
Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или «СПБ Бирже», смогут обменять их на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1.- ну могло быть и хуже
Ответить
Развернуть ветку
Adarik20

А что будет с умными колонками яндекса? Они будут работать или все нужно продавать срочно?)

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Георгиев

Ну что сказать про Яндекс и акции - Без комментариев. Вот как работает Яндекс Поиск сегодня )))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
14 комментариев
Раскрывать всегда