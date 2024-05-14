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Деньги
Полина Лааксо

«Процесс идёт»: глава «СПБ Биржи» о ситуации с разблокировкой активов и работе в условиях санкций Статьи редакции

Выжимка интервью Евгения Сердюкова для РБК.

Евгений Сердюков. Источник фото: РБК

Про работу после ввода американских санкций

  • До санкций «СПБ Биржа» специализировалась на торгах иностранными бумагами. Теперь у неё две «основные» задачи: разблокировка активов и развитие в условиях ограничений.
  • Масштабировать международные проекты она не будет. Вместо этого сосредоточится на торгах новыми инструментами и проведении IPO российских компаний, чтобы последние могли привлечь капитал, а инвесторы — диверсифицировать портфель и «поучаствовать в развитии страны».

Про разблокировку замороженных активов

  • Объём всех замороженных после санкций США активов превышает $3 млрд. Так как условия на рынке постоянно меняются, бирже пришлось отказаться от вывода подсанкционного «СПБ Банка» из группы «СПБ Биржи» и сфокусироваться на других способах разблокировки.
  • По словам Сердюка, потенциальные покупатели на актив были. Кто — неизвестно. Он рассказал лишь о том, что банк обращался к неподсанкционным профессиональным участникам финансового рынка из топ-50 на российском рынке, а также к частным лицам.
  • «Наиболее вероятный сценарий разблокировки» — запрос инвесторов на частные лицензии в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Юристы биржи подготовили шаблоны заявлений и инструкции, их выложат на сайте разблокировкаактивов.рф до конца мая 2024 года. Процедура бесплатная, инвестору придётся оплатить перевод личных документов на английский язык.
  • Параллельно с этим «СПБ Банк» подаст коллективное заявление в OFAC — «в ближайшие недели». Сбор документов завершают, но предупреждают, что сам процесс «долгий».
  • Работу над обменом активов в соответствии с указом Путина тоже продолжают, но есть ли подвижки — не говорят. То же касается и возможности разблокировать бумаги гонконгских эмитентов, застрявшие в «дружественных» депозитариях. «Процесс идёт», и юристы полагают, что вернуть эти активы получится быстрее других, в том числе потому, что не нужна лицензия OFAC. Но комплаенс-проверки всё равно сложные и долгие.

Про поддельное заявление о банкротстве биржи

  • Сердюков напомнил: компания подала заявление в правоохранительные органы. Но мошенников пока не нашли. Биржа рассчитывает, что клиенты смогут возместить убытки через суд.
  • Сумму убытков посчитают, когда поймут, кто пострадал. Тем, кто считает себя пострадавшим, советовали написать на почту [email protected], чтобы компания могла оказать бесплатную юридическую поддержку.

Про планы по торговле цифровыми активами

  • Биржа была готова начать торги криптовалютами ещё в 2017 году. Они пока не легализованы, но компания «готова поддержать любые законодательные инициативы». Обсуждается также участие биржи в трансграничных расчётах криптой.
  • «СПБ Биржа» — единственная компания в России, которая получила «статус и оператора обмена, и оператора информационной системы цифровых финансовых активов», говорит Сердюков. Пока рынок сегментирован: каждая платформа выпускает эти активы для своих прямых клиентов. Биржа же выступает за то, чтобы ими можно было торговать как ценными бумагами. Но для этого нужно доработать законодательство.

#новости #спббиржа

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5 комментариев
Вадим Д.

Процесс идёт как то самое "всё по плану"?

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Денис Денисович
«поучаствовать в развитии страны».

Ну это самое важное

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Константин

Без таких вложений уже никуда.

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Алекс

Переформулирую: "разблокировка активов становится вашей проблемой, нас это не касается. С уважением."

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Иван
Юристы биржи подготовили шаблоны заявлений и инструкции, их выложат на сайте разблокировкаактивов.рф до конца мая 2024 года. Процедура бесплатная, инвестору придётся оплатить перевод личных документов на английский язык.

а чего генератор не сделают? вводишь фио, тикеры, скачиваешь pdf.

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