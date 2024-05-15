День 812: средняя прибыль российского бизнеса выросла в полтора раза в 2023 году, больше всего — у кинокомпаний Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15 мая: доллар — 91,35 рубля (на 28 копеек меньше, чем 14 мая), евро — 98,66 рубля (на 18 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
После фактической блокировки оплаты поставок из Китая производители электроники начали обращаться к китайским компаниям, которые работают в России, с просьбой провести финансовых операций. Об этом рассказали «Ъ» два участника рынка. Комиссия посредников составляет 3-5% от платежа.
Кто и как адаптируется
НРД с 1 мая 2024 года прекратил использовать международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT для депозитарного обслуживания российских клиентов.
Средняя прибыль российского бизнеса выросла в полтора раза в 2023 году по сравнению с 2022-м, пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Актион бухгалтерия». В тройку лидеров по росту совокупной прибыли вошли компании из сферы производства кино и видео, телекоммуникаций и общепита. Например, кинокомпании в 2022-м зафиксировали общий убыток в 1,6 млрд рублей, то в 2023-м — прибыль в 28,5 млрд рублей.
Контекст
Суд оставил в силе решение первой инстанции о признании недействительным договора о передаче Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для использования в шести странах СНГ и Монголии.
Продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз год к году, подсчитали в AK&M. В первом квартале 2023 года объём таких сделок составлял $158,6 млн, а в том же отчётном периоде 2024-го — $1,1 млрд. Крупнейшей сделкой с иностранными активами в первом квартале 2024 года стала покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли в железнодорожном перевозчике Globaltrans, её возможная сумма — $774,5 млн. На втором месте — продажа МТС армянской «дочки» за $209,1 млн.
Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом в апреле — начале мая выросло: на «Авито» — 13,9% год к году, на «Авто.ру» — на 26%. В среднем автомобили снимают с продажи через 48 дней.
Новости предыдущего дня, 14 мая — здесь.
Т.е хавала в промышленных масштабах? Судя по всему этот механизм придётся использовать в международных расчетах не только с Китаем.
Например, кинокомпании в 2022-м зафиксировали общий убыток в 1,6 млрд рублей, то в 2023-м — прибыль в 28,5 млрд рублей.
Прибыль это хорошо. А вот не совсем качественнный кинопродукт - не очень.
Чёт я не понял. За последние 2 года была не одна статья, что русское кино в жопе и те же кинотеатры терпят убытки.
кинотеатры и кино-продакшены - это разные звенья немного. и видимо убытки первых не влияют на прибыль вторых))
- Повысить стоимость яиц на 100%
- Радоваться, что прибыль выросла в 2x раза
Profit
"Комиссия посредников составляет 3-5% от платежа"
Ещё немного - и в игру вступит старый добрый бартер.
Кинокомпании, телекоммуникации и общепит — лидеры по прибыльности.
А как же «производители» ОС и автогиганты?
Ну естественно, передача Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» — это чепуха. Вот ежели б наоборот!
Но как в список Монголия попала? Как она вообще может попасть хоть в какой-то список?