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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 мая: доллар — 91,35 рубля (на 28 копеек меньше, чем 14 мая), евро — 98,66 рубля (на 18 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 91,25 рубля, евро — 98,85 рубля.

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Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 91,16 рубля, евро — 98,6 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

После фактической блокировки оплаты поставок из Китая производители электроники начали обращаться к китайским компаниям, которые работают в России, с просьбой провести финансовых операций. Об этом рассказали «Ъ» два участника рынка. Комиссия посредников составляет 3-5% от платежа.

Кто и как адаптируется

НРД с 1 мая 2024 года прекратил использовать международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT для депозитарного обслуживания российских клиентов.

Средняя прибыль российского бизнеса выросла в полтора раза в 2023 году по сравнению с 2022-м, пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Актион бухгалтерия». В тройку лидеров по росту совокупной прибыли вошли компании из сферы производства кино и видео, телекоммуникаций и общепита. Например, кинокомпании в 2022-м зафиксировали общий убыток в 1,6 млрд рублей, то в 2023-м — прибыль в 28,5 млрд рублей.

Контекст

Суд оставил в силе решение первой инстанции о признании недействительным договора о передаче Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для использования в шести странах СНГ и Монголии.

Продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз год к году, подсчитали в AK&M. В первом квартале 2023 года объём таких сделок составлял $158,6 млн, а в том же отчётном периоде 2024-го — $1,1 млрд. Крупнейшей сделкой с иностранными активами в первом квартале 2024 года стала покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли в железнодорожном перевозчике Globaltrans, её возможная сумма — $774,5 млн. На втором месте — продажа МТС армянской «дочки» за $209,1 млн.

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом в апреле — начале мая выросло: на «Авито» — 13,9% год к году, на «Авто.ру» — на 26%. В среднем автомобили снимают с продажи через 48 дней.

Новости предыдущего дня, 14 мая — здесь.