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Деньги
Маша Цепелева

День 812: средняя прибыль российского бизнеса выросла в полтора раза в 2023 году, больше всего — у кинокомпаний Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 мая: доллар — 91,35 рубля (на 28 копеек меньше, чем 14 мая), евро — 98,66 рубля (на 18 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 91,25 рубля, евро — 98,85 рубля.

Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 91,16 рубля, евро — 98,6 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

После фактической блокировки оплаты поставок из Китая производители электроники начали обращаться к китайским компаниям, которые работают в России, с просьбой провести финансовых операций. Об этом рассказали «Ъ» два участника рынка. Комиссия посредников составляет 3-5% от платежа.

Кто и как адаптируется

НРД с 1 мая 2024 года прекратил использовать международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT для депозитарного обслуживания российских клиентов.

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Средняя прибыль российского бизнеса выросла в полтора раза в 2023 году по сравнению с 2022-м, пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Актион бухгалтерия». В тройку лидеров по росту совокупной прибыли вошли компании из сферы производства кино и видео, телекоммуникаций и общепита. Например, кинокомпании в 2022-м зафиксировали общий убыток в 1,6 млрд рублей, то в 2023-м — прибыль в 28,5 млрд рублей.

Контекст

Суд оставил в силе решение первой инстанции о признании недействительным договора о передаче Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для использования в шести странах СНГ и Монголии.

Продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз год к году, подсчитали в AK&M. В первом квартале 2023 года объём таких сделок составлял $158,6 млн, а в том же отчётном периоде 2024-го — $1,1 млрд. Крупнейшей сделкой с иностранными активами в первом квартале 2024 года стала покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли в железнодорожном перевозчике Globaltrans, её возможная сумма — $774,5 млн. На втором месте — продажа МТС армянской «дочки» за $209,1 млн.

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом в апреле — начале мая выросло: на «Авито» — 13,9% год к году, на «Авто.ру» — на 26%. В среднем автомобили снимают с продажи через 48 дней.

Новости предыдущего дня, 14 мая — здесь.

#новости

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 S.Capusta
Производители электроники начали обращаться к китайским компаниям, которые работают в России с просьбой провести финансовые операции.

Т.е хавала в промышленных масштабах? Судя по всему этот механизм придётся использовать в международных расчетах не только с Китаем.

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Сергей Леопольдович

Например, кинокомпании в 2022-м зафиксировали общий убыток в 1,6 млрд рублей, то в 2023-м — прибыль в 28,5 млрд рублей.
Прибыль это хорошо. А вот не совсем качественнный кинопродукт - не очень.

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Владимир Егоров
В тройку лидеров по росту совокупной прибыли вошли компании из сферы производства кино и видео.

Чёт я не понял. За последние 2 года была не одна статья, что русское кино в жопе и те же кинотеатры терпят убытки.

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Рома Дмитриев

кинотеатры и кино-продакшены - это разные звенья немного. и видимо убытки первых не влияют на прибыль вторых))

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Недопил

- Повысить стоимость яиц на 100%
- Радоваться, что прибыль выросла в 2x раза
Profit

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Слегка Придурковатый

"Комиссия посредников составляет 3-5% от платежа"

Ещё немного - и в игру вступит старый добрый бартер.

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Вадим Д.

Кинокомпании, телекоммуникации и общепит — лидеры по прибыльности.
А как же «производители» ОС и автогиганты?

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Вадим Д.

Ну естественно, передача Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» — это чепуха. Вот ежели б наоборот!
Но как в список Монголия попала? Как она вообще может попасть хоть в какой-то список?

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