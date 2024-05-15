Минцифры предложило обеспечить «Почте России» монополию на доступ к почтовым ящикам, чтобы она могла «зарабатывать» Статьи редакции
Инициативу обсуждали и в 2014 году, но её не утвердило правительство.
- Теперь идею вновь озвучил глава ведомства Максут Шадаев, сообщили «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на заседание Госдумы. На май 2024 года доставлять отправления, счета и листовки в почтовые ящики могут «все участники рынка».
- Если у «Почты России» будет исключительное право на доставку, то она сможет получать от этого дополнительную прибыль, сохраняя при этом невысокие тарифы на «социально значимые услуги». Минцифры также рассчитывает, что получится снизить количество низкокачественных и мошеннических рекламных объявлений.
- В законе о почтовой связи нет подробных правил эксплуатации ящиков: кто может их использовать, что будет, если раскладывать по ним спам-рекламу, а не почтовую корреспонденцию, для которой они и задуманы.
- Глава «Оборот.ру» Иван Кургузов отметил, что в ящики кладут не только «рекламу пиццы», но ещё и газеты и журналы. Можно обязать таких отправителей выплачивать отчисления «Почте России» или приносить прессу в центры сортировки оператора. Но «на практике они уйдут в "серую" зону или вообще перестанут оказывать услугу», считает он.
- Кургузов также не понимает, почему у «Почты России» должна быть монополия, если устанавливают ящики строители, а обслуживают — управляющие компании или жильцы. Если проблема в рекламе, то можно заменить ящики на постаматы, в которые просто так ничего не положить. Правда, понадобятся крупные инвестиции.
- В 2023-м «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные отделения в отдалённых районах.
- Против инициативы высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. Позже маркетплейсы предложили ввести оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота, но в конце года идею о сборе «сняли с повестки». В марте 2024 года Минцифры предложило передавать «Почте России» помещения в новостройках безвозмездно.
- В 2022 году компания получила убыток в размере 30,4 млрд рублей. В 2023-м он сократился до 7,2 млрд рублей.
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Перестать выписывать топ менеджменту премии в сотни миллионов рублей ❌
Требовать что-то на халяву ✅
Последний, кто себе большую премию выписывал, был Страшнов. Это тот дядька из Теле2, который разрулил заторы на таможне и заложил основы для новых сортировочных центров. Почта при нём показала прибыль, с которой он и выписал себе премию (но прибыль была с учётом субсидий по убыточным услугам типа доставки прессы на север, за что и он был подвергнут изгнанию).
С тех пор руководители премии себе не выписывают, но на почте появились макарошки и консервы, а почта стала убыточной.
собственно страшнов был там единственный человек из бизнеса, дальше по инерции на его изменениях катились, пока снова не скатились в госпарашу. он себе премию выписал открыто, потому что достиг своих кпи, а новые черти просто сидят и воруют, зато плебс доволен.
Ключевое последний. Видать нашли козла отпущения, пока до него успели дворцы.
Они профи в этом
Лол, монополия на физически открытые ящики и чтобы нужно было у почты разрешение на что-то просить? Я тогда единолично закрепляю за собой монополию на воздух на всей территории рф, плата 5коп за вдох, взнос на очистку воздуха 10коп за выдох, пользование воздухом в аэродинамических целях — 3руб на килограммо-секунду полета. Не забывайте пожалуйста вносить оплату в срок до трех рабочих дней, ссылка на счет в профиле
Куда приносить деньги? Можно в почтовый ящик? А…
Так не пойдет. А. Беляев лучше вариант придумал.
Ахахахахахахахах
Осталось сформировать какой-то аппарат принуждения для тех, кто платить не хочет. Однако с этим могут возникнуть некоторые сложности.
Придумают. А пока дебиторка копится
Ничоси проблема! В моем почтовом ящике (который металлический) давно нет ничего, кроме некоторых квитанций ЖКХ и паутины. Кто же потенциальные конкуренты?
Яндекс Почта
У них в плане перейти на распечатку того хлама, который регулярно сыплется на e-mail?
То же самое, но в наш дом, кроме почтальона, никого не пускают. Поэтому и нет рекламных листовок. Если примут такой закон, то весь этот бумажно-рекламный мусор принесет почтальон.
Видимо, зависит от места проживания. У нас в открытом доступе, но ничего не суют в ящики.
Просто нужен новый налог: 10% дохода надо относить в Почту России. Тогда денег, наверное, хватит. Если не хватит, то можно и 20%. На хорошее дело не жалко, товарищи!
Почтовая десятина.
Максут, вот ты радуешься, что министром оставили, а твой бывший заместитель Паршин сидит сейчас в СИЗО и печалится, что его начальник забыл про него совсем и даже передачки не носит.
Стыдно, Максут. Стыдно!
Если всё таки это будет принято в законодательстве, то как будет обеспечиваться контроль? А вот ещё исключительное право это конечно хорошо, но не вмешается ли тогда фас? Ведь у всех должен быть равный доступ, равные условия, рыночная конкуренция.
Устроюсь сторожем подъезда. Буду почтовые ящики охранять.
Это называется консьерж
Разные полномочия и наниматели.
Даешь электронные почтовые ящики, если доставку осуществили не силами почты РФ, корреспонденция автоматически измельчается 😃
Да легко.
Устанавливаем миллионные штрафы за нарушение закона и создаем почтовоящиковую инспекцию.
Если бы почта ещё что-то доставляла... Однако, нет.
Даже уведомления давно не раскладывают, как хочешь, так и догадывайся что тебе письмо заказное пришло.
Как только приходит посылка, через пару секунд приходит push о неудачном вручении посылки и предложение доставить на дом за 200 рублей.
Бесплатно они могут только телепортироваться до квартиры и сообщить о неудачном вручении, но за 200 рублей ещё и подождут немного)так и догадывайся что тебе письмо заказное пришло.
Подтверждаю, бумажные уведомления не приносят уже года четыре. Любая информация только через приложение Почты или ножками топать в отделение раз в неделю.
Поможем всей страной Почте России больше выплачивать премии топ менеджменту.
А с какого хрена на мой почтовый ящик должна быть монополия у почты России? Я его за свои деньги ставил. Я слежу за его состоянием. Они мне туда только платежки приносят и всё. С фига ли они должны ещё с кого-то деньги требовать за доступ к нему? 😀
Предлагаю оборудовать каждый почтовый ящик купюроприемником и считывателем карт. Почтальон оплачивает доступ - прорезь для почты открывается. Тарифы устанавливают владельцы ящика.
Обеспечить монополию...... Сохраняя низкие тарифы
P.S. а пардон, не дочитал... На "социально значимые услуги"
Монополия на воздух
Сверху уже писали про монополию на воздух, на что вы ответили «Ахахахахаха», зачем теперь вставлять это не к месту? 😂
ящик это моя собственность. меньше воруйте
это заблуждение многих у нас, вам по закону даже стены в доме не принадлежат, вы по факту купили воздух за много лямов (ну если у вас не свой дом).
А ну, расскажи, кому стены в доме принадлежат.
Согласно Жилищному кодексу РФ, несущие конструкции дома, общие помещения, а также механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование, обслуживающее более одной квартиры, принадлежит всем собственникам на праве общей долевой собственности
То есть всё-таки принадлежат?
Недра РФ тоже вроде как принадлежат народу, но есть нюанс :) Короче то, что принадлежит не конкретно вам, можно сказать, что вам не принадлежит, т.к. по сути распоряжаться этим вы не можете. Вы можете собирать собрания, спрашивать у управляющей и т.д. и если вам разрешат, вы сможете сделать что-то чуть сложнее чем повесить полочку без возможных последствия для себя.
Эм... А тот факт, что почтовый ящик Почте России не принадлежит, они учли? Или опять мнение собственника забыли спросить? Лично я согласен предоставить почте монопольное право на раскладку в мой почтовый ящик. Но, за отдельную плату. Правда, я не совсем понимаю, как они будут бороться с конкурентами-спамерами. Но, это уже будут их проблемы.
О господи, нужно уже закрыть этих дармоедов и передать почту другим людям, умеющим работать
Дело же конечно в этом, а не в куче других проблем и ника кующего управления
Новость не достаточно кринжовая, чтобы было совсем по скрепному, ввести монополию должен был предложить антимонопольный комитет.
ага тоетсь как другие так сразу плохо что монополия, а как почта России так это значит можно
Это другое :)
Монополия на то что им не принадлежит и никогда не принадлежало - это гениально, я считаю!
Разносчик спама у почтового ящика такой - ну да ну да, пошёл я нафиг.
Единственный вариант как осуществить то что они предлагают - закрытые ячейки по типу банковских или постоматов. Но это очень дорого
У Почты сейчас почтальонов не хватает чтобы разносить письма.
За копейки туда никто не пойдёт работать.
Шутка ли, Почта России почтальону предлагает зарплату 30-40к в СПБ, а ещё пенсии разносить и прочие риски.
Фирмы которые разносят листовки по ящикам берут примерно 4 рубля за 1 листовку. 10000 ящиков = 40к.
в 1 подъезде/парадной от 15 до 100 ящиков. В самом медленном темпе за 10 минут максимум обслуживаешь 1 парадную, то есть за час 6.
Считаем по минимуму 8 часов * 15 ящиков * 6 парадных в час = 90*8=720 листовок * 4 рубля = 2880р в день.
А если брать большие парадные и шевелить булками - гораздо больше можно заработать на разноске спама.
Надо, чтобы Почте России отчисляла процент с дохода Яндекс.Почта. Откуда деньги у Яндекс.Почты? Так они вешают здоровенные рекламные баннеры в личном кабинете пользователей (чтобы отключить рекламу, надо заплатить). Какое основание выплачивать при этом что-то Почте России? Ровно такое, как и случае с почтовыми ящиками - никакого.