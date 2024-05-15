200 тысяч заказов после ролика на YouTube и 1 млн продаж за год: история производителя мини-компьютеров Raspberry

Как компания справилась с потоком клиентов, стала крупнейшим производителем компьютеров в Великобритании и помогла обучить программированию 300 тысяч детей по всему миру.