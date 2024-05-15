Производитель микрокомпьютеров Raspberry Pi запланировал IPO с оценкой $630 млн — Bloomberg Статьи редакции
В 2021 году инвесторы оценивали компанию в $500 млн.
- Британская компания объявила, что планирует IPO на Лондонской бирже, не раскрыв деталей, пишет Bloomberg.
- По словам знакомых с вопросом источников агентства, Raspberry Pi рассчитывает на оценку 500 млн фунтов стерлингов (около $630 млн).
- Raspberry Pi рассматривала возможность листинга в начале 2022 года, напоминает издание. Но в 2023 году привлекла инвестиции от Sony, когда оценка составила $500 млн, и Arm.
- В те же $500 млн инвесторы оценивали компанию в 2021 году, когда она привлекла первые внешние инвестиции в $45 млн от фондов Lansdowne Partners и The Ezrah Charitable Trust, а также частного благотворительного фонда из США. Контроль — у благотворительной организации Raspberry Pi Foundation.
- Raspberry Pi выпускает микрокомпьютеры с 2012 года. По данным CNBC, за всё время компания продала 60 млн устройств более чем в 70 странах. Около 72% продаж приходится на коммерческих клиентов.
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Вначале они стоили дёшево и это был прорыв. В итоге цены поднялись и они уже не такие вкусные, как были изначально. При этом, на Али появилось 100500 аналогов
Orange/banana Pi получше будут и дешевле
Да, более того расбери то греется, то в определенных версиях не может загружаться с диска из коробки. За такие деньги могли бы и качество сделать приличным.
Raspberry Pi дружелюбнее для новичка. Коммьюнити больше, софт стабильнее, все типовые вопросы "how to <что-нибудь>" решены другими пользователями.
Что есть аналоги дешевле и функциональнее - бесспорно.
Да, когда берешь одно устройство можно и переплатить. А когда несколько на поток - уже и переплачивать нет смысла.
Малинка это apple в мире микрокомпьютеров, но только с точки зрения маркетинга
Малинка это никакой не Apple, а старый арм. Проще на Авито купить старый макмини, например с неработающим диском. Поставить туда диск и стоимость будет почти такая же, как у топовой малины. Только мощности в итоге будет в разы больше.
Думаю по бусту даже по более будет, а если на мак еще линукс накатить вообще песня
Я извиняюсь, а как вы хотели, чтобы популярная компания держала самые низкие цены? Их цену оправдывает качество!
Изначально они как-то могли это обеспечить
Raspberry поддерживает куча дистрибутивов, и вроде бы даже mainline kernel. А китайские платы обычно только пару устаревший версий китайских ядер с непонятного качества драйверами.
Другими словами, сэкономив $20 — будете неделями трахаться с софтом.
Все таки там дебиан не совсем дебиан. Какие-то пакеты под arm работают плохо. Или в питоне ждёшь часами, когда какая-то зависимость написанная на сях, но покинутая в питон, соберется. Железо относительно x86 кастомное. Например, лтс убинту 24 уже вышел, но там в докере его не поставить, так как арм версии его ещё нет. Иногда проще и дешевле взять x86 коробку с нормальным дебианом. Да и арм старый в расбери, седьмой. Нет такой как в процессорах от яблока сейчас.
Надо брать!)
Берём! А что дают?
Blueberry загнулись, теперь Raspberry
Затем Wildberries
Blackberry были культовым устройством, малина стоит дороже смартфона, и при этом умудряется ещё и быть слабее смартфона
Вау😋👍