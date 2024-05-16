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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 мая: доллар — 91,25 рубля (на 10 копеек меньше, чем 14 мая), евро — 98,82 рубля (на 16 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 91,09 рубля, евро — 99,1 рубля.

Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 90,99 рубля, евро — 98,86 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

В России перестали работать заводы производителя водки «Хортиця», рассказали источники «Ведомостей». У компании два производства — в Вологде и Мытищах. Один собеседник связал приостановку с уголовным преследованием нынешнего владельца группы Александра Беспалова за посредничество в даче взятки. Другой — с процессом перехода предприятия во временное управление Росимущества.

Кто и как адаптируется

Систему маркировки для борьбы с контрафактом могут расширить на видеоигры. Предлагается ввести маркировку специальным QR-кодом на официально ввезённые игры. Идею рассматривает Минпромторг для борьбы с «серым» импортом.

Продажи летних авиабилетов в России выросли на 30-40% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Аэрофлота» и S7. Первый перевозчик отметил рост спроса на билеты в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Красноярск, Минводы, города Дальнего Востока. На зарубежных направлениях — из Москвы в Анталью, Стамбул, Баку, Мале и Ереван. Второй — на побережье Черного моря, Балтику, Байкал, Алтай, Владивосток.

Контекст

Союз торгцентров России отправил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС. Объединение считает, что у маркетплейсов есть преимущества на рынке, поэтому просит льгот для офлайн-торговли — снижения для них ставки налога на имущество, введение особого налогового режима, привлечение самозанятых и льготную ставку НДС или отмену налога.

Новости предыдущего дня, 15 мая — здесь.