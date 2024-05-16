День 813: заводы производителя «Хортицы» перестали работать, продажи летних авиабилетов выросли на 30-40% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 16 мая: доллар — 91,25 рубля (на 10 копеек меньше, чем 14 мая), евро — 98,82 рубля (на 16 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
В России перестали работать заводы производителя водки «Хортиця», рассказали источники «Ведомостей». У компании два производства — в Вологде и Мытищах. Один собеседник связал приостановку с уголовным преследованием нынешнего владельца группы Александра Беспалова за посредничество в даче взятки. Другой — с процессом перехода предприятия во временное управление Росимущества.
Кто и как адаптируется
Систему маркировки для борьбы с контрафактом могут расширить на видеоигры. Предлагается ввести маркировку специальным QR-кодом на официально ввезённые игры. Идею рассматривает Минпромторг для борьбы с «серым» импортом.
Продажи летних авиабилетов в России выросли на 30-40% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Аэрофлота» и S7. Первый перевозчик отметил рост спроса на билеты в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Красноярск, Минводы, города Дальнего Востока. На зарубежных направлениях — из Москвы в Анталью, Стамбул, Баку, Мале и Ереван. Второй — на побережье Черного моря, Балтику, Байкал, Алтай, Владивосток.
Контекст
Союз торгцентров России отправил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС. Объединение считает, что у маркетплейсов есть преимущества на рынке, поэтому просит льгот для офлайн-торговли — снижения для них ставки налога на имущество, введение особого налогового режима, привлечение самозанятых и льготную ставку НДС или отмену налога.
Новости предыдущего дня, 15 мая — здесь.
Давайте уже на трусы лепить qr-коды! Хотя постойте.. 🤔
Хотелось бы уже остановить отсчет дней
Есть проверенный способ
Не хотелось бы.
Другой
Коллеги, я уже запутался! Они за или против "серого" импорта с учетом действующих санкций в части запрета торговли с РФ ?
Они не против, чтобы платили дань
В контексте этой новости "Союз торгцентров России отправил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС. Объединение считает, что у маркетплейсов есть преимущества на рынке, поэтому просит льгот для офлайн-торговли — снижения для них ставки налога на имущество, введение особого налогового режима, привлечение самозанятых и льготную ставку НДС или отмену налога." Недавно встретил такоеОснователь сети «Леонардо» Борис Кац (больше 100 магазинов для рукоделия) интересно рассуждает о том, что маркетплейсы вроде Ozon и Wildberries имеют неоправданные преимущества перед розничными сетями.
Только по налогам 4 пункта:
Если поставщики сети не заплатят НДС, то НДС доначислят сети. Это называется «должная осмотрительность при выборе поставщика». А маркетплейс про это даже не думает, поэтому спокойно продаёт контрабанду. У него договор комиссии...
Если сеть свои магазины (ПВЗ) оформит как отдельные ИП и ООО на УСН (упрощённой системе налогообложения), ей точно припишут дробление и доначислят налоги. А маркетплейсу — можно.
Если сеть оформит весь свой офис как it-компанию, весь штат как it-компанию, ей доначислят налоги. А маркетплейсу — можно. И именно так и сделано — если вы вдруг не знали.
Если сеть сотрудников будет оформлять как самозанятых, ей не поздоровится от внимания ФНС . Договора ФНС переквалифицирует в трудовые и доначислит НДФЛ, ЕСН, НДС. А маркетплейсам — можно.
@Союз торгцентров России@
и такое оказывается есть
@отправил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС.@
Зачем?
@Объединение считает, что у маркетплейсов есть преимущества на рынке, поэтому просит льгот для офлайн-торговли@
А-а-а...а зачем они вообще нужны в век онлайна?
А зачем ты нужен в век нейросетей?
Не-не, торгцентрам не надо льгот, не заслужили пока.
Что вообще за мода такая: клянчить по министерствам подачки?
Торгцентры надо запретить! И оштрафовать!!!
И гугл следом тоже оштрафовать по старой памяти (-:
Вангую, что Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС прислушаются к Союзу торгцентров России и введут особый налоговый режим под названием "весело и с огоньком поводить по губам".
Заводы встают, билеты дорожают. Обычное дело.
А давайте сотрудников минпромторга маркировать? Выжигать на лбу клеймо принадлежности. Так же всем удобнее будет.