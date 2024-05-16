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Деньги
Маша Цепелева

День 813: заводы производителя «Хортицы» перестали работать, продажи летних авиабилетов выросли на 30-40% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 мая: доллар — 91,25 рубля (на 10 копеек меньше, чем 14 мая), евро — 98,82 рубля (на 16 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 91,09 рубля, евро — 99,1 рубля.

Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 90,99 рубля, евро — 98,86 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

В России перестали работать заводы производителя водки «Хортиця», рассказали источники «Ведомостей». У компании два производства — в Вологде и Мытищах. Один собеседник связал приостановку с уголовным преследованием нынешнего владельца группы Александра Беспалова за посредничество в даче взятки. Другой — с процессом перехода предприятия во временное управление Росимущества.

Кто и как адаптируется

Систему маркировки для борьбы с контрафактом могут расширить на видеоигры. Предлагается ввести маркировку специальным QR-кодом на официально ввезённые игры. Идею рассматривает Минпромторг для борьбы с «серым» импортом.

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Продажи летних авиабилетов в России выросли на 30-40% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Аэрофлота» и S7. Первый перевозчик отметил рост спроса на билеты в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Красноярск, Минводы, города Дальнего Востока. На зарубежных направлениях — из Москвы в Анталью, Стамбул, Баку, Мале и Ереван. Второй — на побережье Черного моря, Балтику, Байкал, Алтай, Владивосток.

Контекст

Союз торгцентров России отправил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС. Объединение считает, что у маркетплейсов есть преимущества на рынке, поэтому просит льгот для офлайн-торговли — снижения для них ставки налога на имущество, введение особого налогового режима, привлечение самозанятых и льготную ставку НДС или отмену налога.

Новости предыдущего дня, 15 мая — здесь.

#новости

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 Evgeny Kartashov

Давайте уже на трусы лепить qr-коды! Хотя постойте.. 🤔

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Агата Кристина

Хотелось бы уже остановить отсчет дней

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Gedevan

Есть проверенный способ

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Hox
Есть проверенный способ

Не хотелось бы.

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Po...

Другой

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Максим Абдрахманов
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sunblade

Коллеги, я уже запутался! Они за или против "серого" импорта с учетом действующих санкций в части запрета торговли с РФ ?

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Алексей Родной

Они не против, чтобы платили дань

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Иван

В контексте этой новости "Союз торгцентров России отправил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС. Объединение считает, что у маркетплейсов есть преимущества на рынке, поэтому просит льгот для офлайн-торговли — снижения для них ставки налога на имущество, введение особого налогового режима, привлечение самозанятых и льготную ставку НДС или отмену налога." Недавно встретил такое

Основатель сети «Леонардо» Борис Кац (больше 100 магазинов для рукоделия) интересно рассуждает о том, что маркетплейсы вроде Ozon и Wildberries имеют неоправданные преимущества перед розничными сетями.
Только по налогам 4 пункта:
Если поставщики сети не заплатят НДС, то НДС доначислят сети. Это называется «должная осмотрительность при выборе поставщика». А маркетплейс про это даже не думает, поэтому спокойно продаёт контрабанду. У него договор комиссии...
Если сеть свои магазины (ПВЗ) оформит как отдельные ИП и ООО на УСН (упрощённой системе налогообложения), ей точно припишут дробление и доначислят налоги. А маркетплейсу — можно.
Если сеть оформит весь свой офис как it-компанию, весь штат как it-компанию, ей доначислят налоги. А маркетплейсу — можно. И именно так и сделано — если вы вдруг не знали.
Если сеть сотрудников будет оформлять как самозанятых, ей не поздоровится от внимания ФНС . Договора ФНС переквалифицирует в трудовые и доначислит НДФЛ, ЕСН, НДС. А маркетплейсам — можно.
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Po...

@Союз торгцентров России@
и такое оказывается есть

@отправил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС.@
Зачем?

@Объединение считает, что у маркетплейсов есть преимущества на рынке, поэтому просит льгот для офлайн-торговли@
А-а-а...а зачем они вообще нужны в век онлайна?

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Андрей

А зачем ты нужен в век нейросетей?

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Вадим Д.

Не-не, торгцентрам не надо льгот, не заслужили пока.
Что вообще за мода такая: клянчить по министерствам подачки?

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Po...

Торгцентры надо запретить! И оштрафовать!!!

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Вадим Д.

И гугл следом тоже оштрафовать по старой памяти (-:

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Слегка Придурковатый

Вангую, что Минпромторг, Минэкономики, Минфин и ФНС прислушаются к Союзу торгцентров России и введут особый налоговый режим под названием "весело и с огоньком поводить по губам".

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Вадим Д.

Заводы встают, билеты дорожают. Обычное дело.

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Вадим Д.

А давайте сотрудников минпромторга маркировать? Выжигать на лбу клеймо принадлежности. Так же всем удобнее будет.

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