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Артур Томилко
Деньги

НРД отложил запуск системы быстрых переводов ценных бумаг между брокерами до конца 2024 года

Её планировали запустить в первом квартале, но законодательная база для проекта до сих пор не принята.

  • Национальный расчётный депозитарий (НРД) перенёс на конец года запуск системы быстрых переводов для ценных бумаг (СБП для ценных бумаг), рассказал «Ведомостям» представитель депозитария.
  • О разработке сервиса НРД сообщил в июле 2023 года. Система позволит инвесторам оперативно переводить свои активы от одного брокера к другому прямо в приложении. Это сократит весь процесс с дней до часов, но затронет только те бумаги, которые учитываются в НРД.
  • Над интеграцией системы в свои приложения работают уже более десяти компаний, отметили в НРД, не раскрыв их названия. В пилотной группе брокеров, которые первыми будут внедрять СБП для ценных бумаг, состоят БКС и «Альфа-инвестиции». В последнем сообщили, что полноценному запуску сервиса препятствует лишь отсутствие регуляторной базы.
  • В НРД ожидают, что необходимые для работы системы поправки в законодательство будут приняты в течение 2024 года. Пока в законе не содержится оснований, позволяющих передавать сведения о физлице от одного брокера другому.

#новости #нрд #брокеры

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5 комментариев
Andres Garin

Это очень хорошее нововведение, будет конкуренция и по цене и качетву обслуживания. В свое время перевел акции из Альфы в БКС из за санкций и хотя компания тоже хорошая, чувствуется некая не клиентоориентированность. Сейчас американские акции накрылись медным тазом, наверное перешел бы обратно, даже не смотря на определенные полезные фишки БКС. Отношение к клиенту на первом месте.

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Вадим Д.

И куда брокеры должны быстро перевести все ценные бумаги?

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Корней Волков

У многих из-за блокировок брокеров и переездов ИИСов наплодилась куча счетов. Согнать обратно все в один - хорошая идея.

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Egor Savich

Нововведение считаю будет хорошим. Должно пользоваться спросом. Главное что всё будет закреплено на законодательном уровне, зафиксировано в законе. И надеемся что в этом году.

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