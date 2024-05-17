НРД отложил запуск системы быстрых переводов ценных бумаг между брокерами до конца 2024 года

Её планировали запустить в первом квартале, но законодательная база для проекта до сих пор не принята. Национальный расчётный депозитарий (НРД) перенёс на конец года запуск системы быстрых переводов для ценных бумаг (СБП для ценных бумаг), рассказал «Ведомостям» представитель депозитария.О разработке сервиса НРД сообщил в июле 2023 года. Система позволит инвесторам оперативно переводить свои активы от одного брокера к другому прямо в приложении. Это сократит весь процесс с дней до часов, но затронет только те бумаги, которые учитываются в НРД.Над интеграцией системы в свои приложения работают уже более десяти компаний, отметили в НРД, не раскрыв их названия. В пилотной группе брокеров, которые первыми будут внедрять СБП для ценных бумаг, состоят БКС и «Альфа-инвестиции». В последнем сообщили, что полноценному запуску сервиса препятствует лишь отсутствие регуляторной базы.В НРД ожидают, что необходимые для работы системы поправки в законодательство будут приняты в течение 2024 года. Пока в законе не содержится оснований, позволяющих передавать сведения о физлице от одного брокера другому.#новости #нрд #брокеры
Это очень хорошее нововведение, будет конкуренция и по цене и качетву обслуживания. В свое время перевел акции из Альфы в БКС из за санкций и хотя компания тоже хорошая, чувствуется некая не клиентоориентированность. Сейчас американские акции накрылись медным тазом, наверное перешел бы обратно, даже не смотря на определенные полезные фишки БКС. Отношение к клиенту на первом месте.
И куда брокеры должны быстро перевести все ценные бумаги?
У многих из-за блокировок брокеров и переездов ИИСов наплодилась куча счетов. Согнать обратно все в один - хорошая идея.
Нововведение считаю будет хорошим. Должно пользоваться спросом. Главное что всё будет закреплено на законодательном уровне, зафиксировано в законе. И надеемся что в этом году.