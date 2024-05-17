Производитель электроники ГК «Элемент» объявил о планах провести IPO на «СПБ Бирже» в мае-июне 2024 года Статьи редакции
В свободное обращение поступит 10% акций компании, выпущенных в рамках допэмиссии.
- Один из крупнейших в России производителей электроники «Элемент» объявил о намерении провести IPO на «СПБ Бирже». Размещение запланировано на май-июнь 2024 года.
- Инвесторам предложат выпущенные в рамках допэмиссии акции, основные акционеры компании не планируют продавать свои бумаги. Принять участие в IPO смогут в том числе неквалифицированные инвесторы.
- Доля акций в свободном обращении по итогам размещения составит 10%. «Элемент» направит привлечённые деньги на запуск новых продуктов, расширение действующих и создание новых производств и выход на международные рынки.
- В марте 2023 года источники «Ведомостей» рассказали, что «Элемент» собирается привлечь на IPO 10-15 млрд рублей и получить оценку в 100-150 млрд рублей. В компании эти планы не комментировали.
- Группа «Элемент» создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В неё входят больше 30 предприятий по всей России, в их числе — производитель чипов «Микрон», НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Завод полупроводниковых приборов и другие.
- Основное юрлицо ГК «Элемент», а также некоторые его «дочки», включая «Микрон», находятся в санкционном списке США. Под блокирующие санкции в ноябре 2023 года также попала «СПБ Биржа».
- В марте 2024 года глава биржи Евгений Сердюков заявил, что площадка планирует сосредоточиться на проведении IPO подсанкционных компаний, в частности, из высокотехнологичной сферы.
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Ненуаче. Ростех и ВТБ всё купят)
Раздували, раздували и раздули.
Бабло не кусается :)
Скам на скамовой бирже. Увы...
Ого, у нас кто-то что-то производит, прикольно
С интересом ожидаю IPO - давно для себя решил, что буду в нем участвовать
А зачем на спб бирже? На Московской не лучше? Народа больше понабежит поучавствовать, сам накуплю акций!
жду обзора от главных инвесторов вс) Войдут ли эти акции в потрфель для пенсии или в портфель для покупки квартиры в Сочи)
А потом подаст заявление на банкротство?
Назвались бы ГК " Пятый Элемент " , было бы славно
Ведь не плохо, 10 % размещения это не мало. А самое главное что будет всё направлено на запуск новых продуктов, расширение действующих и создание новых производств и выход на международные рынки. Будет ли всё это осуществлено посмотрим.
Типичный комментарий бота...
А, ещё и новорег)
Но ведь 10 процентов это не так уж много, будет ли им этих денег хватать на открытие новых продуктов