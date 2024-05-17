Деньги
Артур Томилко

Производитель электроники ГК «Элемент» объявил о планах провести IPO на «СПБ Бирже» в мае-июне 2024 года Статьи редакции

В свободное обращение поступит 10% акций компании, выпущенных в рамках допэмиссии.

  • Один из крупнейших в России производителей электроники «Элемент» объявил о намерении провести IPO на «СПБ Бирже». Размещение запланировано на май-июнь 2024 года.
  • Инвесторам предложат выпущенные в рамках допэмиссии акции, основные акционеры компании не планируют продавать свои бумаги. Принять участие в IPO смогут в том числе неквалифицированные инвесторы.
  • Доля акций в свободном обращении по итогам размещения составит 10%. «Элемент» направит привлечённые деньги на запуск новых продуктов, расширение действующих и создание новых производств и выход на международные рынки.
  • В марте 2023 года источники «Ведомостей» рассказали, что «Элемент» собирается привлечь на IPO 10-15 млрд рублей и получить оценку в 100-150 млрд рублей. В компании эти планы не комментировали.
  • Группа «Элемент» создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В неё входят больше 30 предприятий по всей России, в их числе — производитель чипов «Микрон», НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Завод полупроводниковых приборов и другие.
  • Основное юрлицо ГК «Элемент», а также некоторые его «дочки», включая «Микрон», находятся в санкционном списке США. Под блокирующие санкции в ноябре 2023 года также попала «СПБ Биржа».
  • В марте 2024 года глава биржи Евгений Сердюков заявил, что площадка планирует сосредоточиться на проведении IPO подсанкционных компаний, в частности, из высокотехнологичной сферы.

#новости #ipo #элемент #спббиржа

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13 комментариев
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 Alexey

Ненуаче. Ростех и ВТБ всё купят)

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Вадим Д.

Раздували, раздували и раздули.

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OZZ

Бабло не кусается :)

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Алекс

Скам на скамовой бирже. Увы...

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Erofeev

Ого, у нас кто-то что-то производит, прикольно

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INVEST KITCHEN / ИНВЕСТИЦИИ

С интересом ожидаю IPO - давно для себя решил, что буду в нем участвовать

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Alex Dark

А зачем на спб бирже? На Московской не лучше? Народа больше понабежит поучавствовать, сам накуплю акций!

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Sherry Price

жду обзора от главных инвесторов вс) Войдут ли эти акции в потрфель для пенсии или в портфель для покупки квартиры в Сочи)

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Po...

А потом подаст заявление на банкротство?

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Олег Юрьевич

Назвались бы ГК " Пятый Элемент " , было бы славно

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M. Letunov

Ведь не плохо, 10 % размещения это не мало. А самое главное что будет всё направлено на запуск новых продуктов, расширение действующих и создание новых производств и выход на международные рынки. Будет ли всё это осуществлено посмотрим.

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Алекс

Типичный комментарий бота...
А, ещё и новорег)

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Кирилл Панин
Доля акций в свободном обращении по итогам размещения составит 10%. «Элемент» направит привлечённые деньги на запуск новых продуктов

Но ведь 10 процентов это не так уж много, будет ли им этих денег хватать на открытие новых продуктов

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