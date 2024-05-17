Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании «Вамин Р» Статьи редакции
Деталей компания не раскрыла.
- Французская компания объявила, что закрыла сделку по продаже бизнеса в России компании «Вамин Р». Danone получила разрешение российских регуляторов на сделку в марте 2024 года, оценив потери в €1,2 млрд.
- ООО «Вамин Р» зарегистрировано в сентябре 2023 года, отмечает «Интерфакс». Его учредители — ООО «Вамин Татарстан» (99%) и Руслан Алисултанов (1%), следует из данных «Контур.Фокуса».
- О планах Danone продать российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан» в феврале 2024 года говорили источники FT. По данным газеты, в письме в Минсельхоз «директор недавно созданной и принадлежащей “Вамину” компании Айрат Мухамадеев сообщил, что она готова заплатить за российские активы Danone 17,7 млрд рублей ($191,5 млн)». Из них 7,7 млрд — на обслуживание долга в России, остальное — на покупку доли Danone. Директором «Вамин Р», согласно «Контур.Фокусу», значится Мухамадеев.
- Владимир Путин передал доли иностранцев в российском юрлице Danone во временное управление Росимуществу в июле 2023 года. После этого «Данон Россия» (теперь Health & Nutrition) возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. В марте 2024-го передачу долей иностранцев в «Данон» Росимуществу отменили.
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цап-царап.
Даноном дон по губам дон. Директора лично "академик" рекомендовал.
Поржал в голосину
Откуда 17 миллиардов у компании, которая генерирует 150 тысяч прибыли? Под это даже кредит столько не дадут. В организации работает 3 человека.
Щас либератье расскажет что режим отобрал, а не купил.
Я там ниже скрин выложил с оборотами этой компании. На какие деньги он это купил расскажи.
Вы в совете директоров этой компании состоите или бухгалтером там работаете? Откуда такая информация? С вашей логикой этот актив стоит пару млн не больше.
Данные о заработке всех юридических лиц в России официально открыты налоговой. Странно, что "либератье" об этом в курсе, а вы нет. Вы себя, кстати, к кому причисляете?
Где именно в фнс такие данные? И как это отменяет мой второй тезис?
Интересно что эти Дон Доны с заводами делать будут