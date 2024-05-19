День 816: первый российский инвестор подал индивидуальную заявку в OFAC для разблокировки активов на «СПБ Бирже» Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 18-20 мая: доллар — 90,98 рубля (на 6 копейки больше, чем 17 мая), евро — 98,77 рубля (на 12 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Первый российский инвестор подал индивидуальную заявку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США для разблокировки активов на «СПБ Бирже», пишут «РБК Инвестиции». До этого площадка рекомендовала клиентам самостоятельно обращаться в OFAC — её юристы разработали шаблоны для подачи заявления.
Минсельхоз исключил дефицит кисломолочных продуктов после ухода из России крупного поставщика заквасок Chr. Hansen. Сырья для производства достаточно, подчеркнули в ведомстве.
Тестовые зоны 5G появятся в каждом субъекте России до 2030 года, сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко. В 16 городах с численностью более 1 млн жителей «должны появиться» коммерческие сети.
Какие есть проблемы и трудности
Евросоюз ужесточил требования для ввоза домашних животных из России и Беларуси. С 16 сентября 2024 года владельцы питомцев должны будут предоставлять справку о результатах анализа на антитела к бешенству.
Новости предыдущего дня, 18 мая — здесь.
Судя по обещаниям, в 2030 будет сплошная малина, а не жизнь.
Для тех, кто выживет - вполне возможно
В тридцатом уже 6G пора будет внедрять
В 2030 будет так..))
Простите, а вы так и будете считать 816... 1200... 100000. Это от чего отсчёт-то? От взятия Киева за три дня?
И да, шо там инвесторы пишут в спортлото. Ну пусть пишут. Желаем им неудачи.
Интересно, как этот инвестор показал цепочку хранения. OFAC вроде требовал ее
Доброе утро!
Оказывается, на выделенных в России частотах под 5G (4.8-5ГГц) эти сети мало в каком городе-миллионнике получится развернуть. Статья от 2020:Однако по словам президента Ростелекома Михаила Осеевского, данные частоты не позволят покрыть 5G большую часть европейской территории России из-за того, что на этом диапазоне работают системы оповещения «свой-чужой» для самолетов. Для развертывания 5G в диапазоне 4,7-4,9 ГГц в приграничных зонах на расстоянии 300 км от границы требуется разрешение сопредельных государств, которые Россия скорее всего не сможет получить.