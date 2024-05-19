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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 мая: доллар — 90,98 рубля (на 6 копейки больше, чем 17 мая), евро — 98,77 рубля (на 12 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 17 мая: доллар — 90,95 рубля, евро — 98,73 рубля.

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Курсы на Forex на 17 мая: доллар — 90,96 рубля, евро — 98,74 рубля.

Кто и как адаптируется

Первый российский инвестор подал индивидуальную заявку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США для разблокировки активов на «СПБ Бирже», пишут «РБК Инвестиции». До этого площадка рекомендовала клиентам самостоятельно обращаться в OFAC — её юристы разработали шаблоны для подачи заявления.

Минсельхоз исключил дефицит кисломолочных продуктов после ухода из России крупного поставщика заквасок Chr. Hansen. Сырья для производства достаточно, подчеркнули в ведомстве.

Тестовые зоны 5G появятся в каждом субъекте России до 2030 года, сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко. В 16 городах с численностью более 1 млн жителей «должны появиться» коммерческие сети.

Какие есть проблемы и трудности

Евросоюз ужесточил требования для ввоза домашних животных из России и Беларуси. С 16 сентября 2024 года владельцы питомцев должны будут предоставлять справку о результатах анализа на антитела к бешенству.

Новости предыдущего дня, 18 мая — здесь.