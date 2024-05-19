{"id":14290,"url":"\/distributions\/14290\/click?bit=1&hash=bece6ae8cf715298895ba844b6416416882fe02c5d18dab2837319deacd2c478","title":"\u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043c\u0430\u043b\u044b\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043e\u043c","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Артур Томилко

День 816: первый российский инвестор подал индивидуальную заявку в OFAC для разблокировки активов на «СПБ Бирже» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 мая: доллар — 90,98 рубля (на 6 копейки больше, чем 17 мая), евро — 98,77 рубля (на 12 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 17 мая: доллар — 90,95 рубля, евро — 98,73 рубля.

Курсы на Forex на 17 мая: доллар — 90,96 рубля, евро — 98,74 рубля.

Кто и как адаптируется

Первый российский инвестор подал индивидуальную заявку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США для разблокировки активов на «СПБ Бирже», пишут «РБК Инвестиции». До этого площадка рекомендовала клиентам самостоятельно обращаться в OFAC — её юристы разработали шаблоны для подачи заявления.

Минсельхоз исключил дефицит кисломолочных продуктов после ухода из России крупного поставщика заквасок Chr. Hansen. Сырья для производства достаточно, подчеркнули в ведомстве.

Тестовые зоны 5G появятся в каждом субъекте России до 2030 года, сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко. В 16 городах с численностью более 1 млн жителей «должны появиться» коммерческие сети.

Купить рекламу Отключить

Какие есть проблемы и трудности

Евросоюз ужесточил требования для ввоза домашних животных из России и Беларуси. С 16 сентября 2024 года владельцы питомцев должны будут предоставлять справку о результатах анализа на антитела к бешенству.

Новости предыдущего дня, 18 мая — здесь.

#новости

372 показа
293 открытия
0
8 комментариев
Написать комментарий...
 Укладчик стекловаты
в каждом субъекте России до 2030 года

Судя по обещаниям, в 2030 будет сплошная малина, а не жизнь.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Kiselev

Для тех, кто выживет - вполне возможно

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Таран

В тридцатом уже 6G пора будет внедрять

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

В 2030 будет так..))

Ответить
Развернуть ветку
Grigorij O.

Простите, а вы так и будете считать 816... 1200... 100000. Это от чего отсчёт-то? От взятия Киева за три дня?

И да, шо там инвесторы пишут в спортлото. Ну пусть пишут. Желаем им неудачи.

Ответить
Развернуть ветку
Rha

Интересно, как этот инвестор показал цепочку хранения. OFAC вроде требовал ее

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Доброе утро!

Ответить
Развернуть ветку
Бонифаций на каникулах

Оказывается, на выделенных в России частотах под 5G (4.8-5ГГц) эти сети мало в каком городе-миллионнике получится развернуть. Статья от 2020:

Однако по словам президента Ростелекома Михаила Осеевского, данные частоты не позволят покрыть 5G большую часть европейской территории России из-за того, что на этом диапазоне работают системы оповещения «свой-чужой» для самолетов. Для развертывания 5G в диапазоне 4,7-4,9 ГГц в приграничных зонах на расстоянии 300 км от границы требуется разрешение сопредельных государств, которые Россия скорее всего не сможет получить.
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
5 комментариев
Раскрывать всегда