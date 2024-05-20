День 817: РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 18-20 мая: доллар — 90,98 рубля (на 6 копеек больше, чем 17 мая), евро — 98,77 рубля (на 12 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
«Газпромбанк» импортозамещает программные решения для виртуализации серверов и рабочих мест сотрудников на ПО «Базис». Банк перевёл на российское решение 1000 рабочих мест, а всего до конца 2025 года планирует перевести 30 тысяч, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов и подтвердил представитель «Газпромбанка».
РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС, пишут «Ведомости». По данным газеты, компания уже закупила первую партию из 7000 устройств, до конца 2024 года закупит ещё 9000. В ФПК не раскрыли, какие именно устройства приобретает компания. По словам источника, основная часть закупки пришлась на смартфоны от Fplus.
S7 получила в операционный лизинг три самолёта AirbusA321, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании, рассказали РБК в авиакомпании. Перевозчик выпустит эти самолёты на маршруты летом, по завершении технических работ.
ЦБ с 27 мая 2024 года начнёт проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные ПО, радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование и укладываются ли они в установленные сроки, пишут «Ведомости».
Контекст
После двухлетнего сокращения импорта питьевой воды в Россию в первом квартале 2024 года поставки начали расти, пишет «Ъ». По данным Центра развития перспективных технологий, в январе-марте в Россию из других стран поставлено 49,65 млн л воды, что на 11% больше год к году. 80% импорта — газированная минеральная и природная лечебно-столовая вода.
За год доля россиян, считающих получение вида на жительство или гражданства мотивом приобретения зарубежной недвижимости, сократилась на 5 п.п., до 47%. Такие данные приводит Tranio для «Ъ». Приумножить свой капитал за счёт зарубежной недвижимости рассчитывает 21% россиян против 8% годом ранее. В Prian.ru отмечают, что доля покупателей-иммигрантов за год снизилась с 65% до 60%, инвесторов — выросла с 15% до 20%.
Правительство России приняло окончательное решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, поскольку рынок в достаточной степени насыщен топливом, сообщил РБК источник и подтвердило Минэнерго. Постановление опубликуют в начале недели, добавил источник.
Новости предыдущего дня, 19 мая — здесь.
Ну совершенно точно не все сотрудники РЖД заслуживают такого отношения, есть же там и хорошие люди.
А вот если бы в своё время мерзкие хейтеры не затравили Дениса Попова, и дали бы развернуться этому молодому гению, то новость могла бы выглядеть так:
«РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС BolgenOS с нескучными обоями»
Ждем на входе в вагон: “Подождите, у меня система зависла»
Российские смартфоны, Российское телекоммуникационное оборудование, отечественное ПО. Блять, может сказать им, а то они, вероятно, не в курсе?!?
Они как раз в курсе. Оболванивание направлено не на них ;D
Вот они: первые российские сверхпроводники (при комнатной температуре)!
Вы, что, хотите как в Иране?!
Если опираться на последние новости, касательно Ирана... Можно и под статью наскрести с этого коммента...
То есть не хотите?
Россияне стали больше пить?)))
да, от счастья
ну и хорошо
Скука...
Рынок топливом насытили, можно активно поднимать цены.
Тем временем литр 95 на Лукойле уже 60.19
Ну и отлично! Давно пора, тем более там по сути одно приложение. Аврора вполне работает для небольшого количества приложений.
Да этого достаточно. А если кто и не сможет попасть на поезд - ну так у всех бывают косяки. Как говорится, конь и о четырёх ногах - да спотыкается.
РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС, пишут «Ведомости». - сотрудники РЖД наверное бесконечно рады данной новости
Здравствуй двоимыслее ;)