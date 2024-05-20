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Деньги
Таня Боброва

День 817: РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Телеграмма РЖД»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 мая: доллар — 90,98 рубля (на 6 копеек больше, чем 17 мая), евро — 98,77 рубля (на 12 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск 20 мая: доллар — 91,05 рубля, евро — 99,15 рубля.

Курсы на Forex на 17 мая: доллар — 90,83 рубля, евро — 98,76 рубля.

Кто и как адаптируется

«Газпромбанк» импортозамещает программные решения для виртуализации серверов и рабочих мест сотрудников на ПО «Базис». Банк перевёл на российское решение 1000 рабочих мест, а всего до конца 2025 года планирует перевести 30 тысяч, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов и подтвердил представитель «Газпромбанка».

РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС, пишут «Ведомости». По данным газеты, компания уже закупила первую партию из 7000 устройств, до конца 2024 года закупит ещё 9000. В ФПК не раскрыли, какие именно устройства приобретает компания. По словам источника, основная часть закупки пришлась на смартфоны от Fplus.

S7 получила в операционный лизинг три самолёта AirbusA321, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании, рассказали РБК в авиакомпании. Перевозчик выпустит эти самолёты на маршруты летом, по завершении технических работ.

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ЦБ с 27 мая 2024 года начнёт проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные ПО, радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование и укладываются ли они в установленные сроки, пишут «Ведомости».

Контекст

После двухлетнего сокращения импорта питьевой воды в Россию в первом квартале 2024 года поставки начали расти, пишет «Ъ». По данным Центра развития перспективных технологий, в январе-марте в Россию из других стран поставлено 49,65 млн л воды, что на 11% больше год к году. 80% импорта — газированная минеральная и природная лечебно-столовая вода.

За год доля россиян, считающих получение вида на жительство или гражданства мотивом приобретения зарубежной недвижимости, сократилась на 5 п.п., до 47%. Такие данные приводит Tranio для «Ъ». Приумножить свой капитал за счёт зарубежной недвижимости рассчитывает 21% россиян против 8% годом ранее. В Prian.ru отмечают, что доля покупателей-иммигрантов за год снизилась с 65% до 60%, инвесторов — выросла с 15% до 20%.

Правительство России приняло окончательное решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, поскольку рынок в достаточной степени насыщен топливом, сообщил РБК источник и подтвердило Минэнерго. Постановление опубликуют в начале недели, добавил источник.

Новости предыдущего дня, 19 мая — здесь.

#новости

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21 комментарий
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 Вадим Д.

Ну совершенно точно не все сотрудники РЖД заслуживают такого отношения, есть же там и хорошие люди.

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Слегка Придурковатый

А вот если бы в своё время мерзкие хейтеры не затравили Дениса Попова, и дали бы развернуться этому молодому гению, то новость могла бы выглядеть так:

«РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС BolgenOS с нескучными обоями»

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Я дико извиняюсь

Ждем на входе в вагон: “Подождите, у меня система зависла»

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debil
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Влад Борщ

Российские смартфоны, Российское телекоммуникационное оборудование, отечественное ПО. Блять, может сказать им, а то они, вероятно, не в курсе?!?

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Kiss1nger

Они как раз в курсе. Оболванивание направлено не на них ;D

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Рулон Абоев

Вот они: первые российские сверхпроводники (при комнатной температуре)!

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Aina Timo

Вы, что, хотите как в Иране?!

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Kiss1nger

Если опираться на последние новости, касательно Ирана... Можно и под статью наскрести с этого коммента...

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Aina Timo

То есть не хотите?

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Дичь Петрович

Россияне стали больше пить?)))

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flash

да, от счастья

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ЯжПрограммист

ну и хорошо

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Po...

Скука...

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Вадим Д.

Рынок топливом насытили, можно активно поднимать цены.

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Eddie II

Тем временем литр 95 на Лукойле уже 60.19

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V S

Ну и отлично! Давно пора, тем более там по сути одно приложение. Аврора вполне работает для небольшого количества приложений.

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Александр Привалов
вполне работает

Да этого достаточно. А если кто и не сможет попасть на поезд - ну так у всех бывают косяки. Как говорится, конь и о четырёх ногах - да спотыкается.

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Рвущий гармонь

РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС, пишут «Ведомости». - сотрудники РЖД наверное бесконечно рады данной новости

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OZZ

Здравствуй двоимыслее ;)

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Невероятный Блондин
российские смартфоны и ОС
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