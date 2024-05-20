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Источник: «Телеграмма РЖД»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 мая: доллар — 90,98 рубля (на 6 копеек больше, чем 17 мая), евро — 98,77 рубля (на 12 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск 20 мая: доллар — 91,05 рубля, евро — 99,15 рубля.

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Курсы на Forex на 17 мая: доллар — 90,83 рубля, евро — 98,76 рубля.

Кто и как адаптируется

«Газпромбанк» импортозамещает программные решения для виртуализации серверов и рабочих мест сотрудников на ПО «Базис». Банк перевёл на российское решение 1000 рабочих мест, а всего до конца 2025 года планирует перевести 30 тысяч, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов и подтвердил представитель «Газпромбанка».

РЖД переведёт проводников на российские смартфоны и ОС, пишут «Ведомости». По данным газеты, компания уже закупила первую партию из 7000 устройств, до конца 2024 года закупит ещё 9000. В ФПК не раскрыли, какие именно устройства приобретает компания. По словам источника, основная часть закупки пришлась на смартфоны от Fplus.

S7 получила в операционный лизинг три самолёта AirbusA321, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании, рассказали РБК в авиакомпании. Перевозчик выпустит эти самолёты на маршруты летом, по завершении технических работ.

ЦБ с 27 мая 2024 года начнёт проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные ПО, радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование и укладываются ли они в установленные сроки, пишут «Ведомости».

Контекст

После двухлетнего сокращения импорта питьевой воды в Россию в первом квартале 2024 года поставки начали расти, пишет «Ъ». По данным Центра развития перспективных технологий, в январе-марте в Россию из других стран поставлено 49,65 млн л воды, что на 11% больше год к году. 80% импорта — газированная минеральная и природная лечебно-столовая вода.

За год доля россиян, считающих получение вида на жительство или гражданства мотивом приобретения зарубежной недвижимости, сократилась на 5 п.п., до 47%. Такие данные приводит Tranio для «Ъ». Приумножить свой капитал за счёт зарубежной недвижимости рассчитывает 21% россиян против 8% годом ранее. В Prian.ru отмечают, что доля покупателей-иммигрантов за год снизилась с 65% до 60%, инвесторов — выросла с 15% до 20%.

Правительство России приняло окончательное решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, поскольку рынок в достаточной степени насыщен топливом, сообщил РБК источник и подтвердило Минэнерго. Постановление опубликуют в начале недели, добавил источник.

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