Ассоциация розничных инвесторов указала на риски биржевого обмена бумаг Yandex N.V.: сжатые сроки и добровольность Статьи редакции
Новые владельцы российского бизнеса «Яндекса» говорят, что сроки «соответствуют рыночной практике», а акционеры Yandex N.V. должны самостоятельно оценить преимущества и недостатки процедуры.
- Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) указала на возможные риски обмена акций нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Мосбирже и «СПБ Бирже». Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на письма АРИ в ЦБ, Минфин и ЗПИФ «Консорциум.Первый» (покупатель российского «Яндекса»). В консорциуме и ЦБ подтвердили получение писем.
- В письмах АРИ пишет о двух рисках для частных инвесторов. Первый — сжатые сроки биржевого обмена: сбор заявок проходит с 14 мая по 15:00 мск 21 июня 2024 года. При этом консорциум готов обменять не более 50 млн акций. «Более 1 млн россиян владеют акциями Yandex N.V., если хотя бы 30% из них не успеют воспользоваться офертой, 300 тысяч фактически потеряют свои инвестиции», — считают в АРИ.
- Второй риск — добровольность: для акций Yandex N.V., приобретённых в российском контуре, фактически нет альтернативы, кроме обмена, а без него они «становятся практически бесполезными». В АРИ допустили, что инвесторы могут пропустить оферту из-за низкой информированности, занятости или сложности процедуры обмена.
- Ассоциация предлагает придать большую огласку процедуре и сделать её «максимально простой и прозрачной» — например, ЦБ мог бы разослать рекомендации брокерам с просьбой проинформировать клиентов о порядке оферты и рисках. Ещё одно предложение — провести второй раунд обмена и сделать его обязательным. При этом у инвесторов должно быть право отказа.
- По данным издания, в ЗПИФ «Консорциум.Первый», в частности, ответили АРИ, что сроки подачи биржевых оферт в рамках предложения составляют почти шесть недель, что «соответствуют рыночной практике». Консорциум информировал акционеров Yandex N.V. через сайт, сайты Мосбиржи и «СПБ Биржи», сделали рассылку через НРД.
- Кроме того, процедура обмена «может носить исключительно добровольный характер для инвесторов, согласно применимому законодательству». Акционеры Yandex N.V. должны самостоятельно оценить преимущества и недостатки процедуры и принять решение.
- Консорциум инвесторов объявил о покупке российского «Яндекса» у Yandex N.V. за 475 млрд рублей в начале 2024 года. В середине мая Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по разделу — МКПАО «Яндекс» стало новой головной компанией, которая уже получила листинг на Мосбирже. Её основной владелец — ЗПИФ «Консорциум.Первый».
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