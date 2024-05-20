Деньги
Маша Цепелева

ЦБ предложил новые критерии для «сомнительных» операций с золотом Статьи редакции

Например, покупка слитков сразу после поступления денег на счёт или отказ хранить золото в банках.

  • ЦБ опубликовал проект поправок в положение 375-П, в нём перечислены признаки «сомнительных» операций, пишет РБК. Если действия клиентов попадают хотя бы под один пункт, банк может приостановить или отказать в проведении транзакций, в крайнем случае — расторгнуть договор.
  • Изменения нужны для противодействия незаконным операциям с драгметаллами и для снижения рисков, связанных с их обращением, сообщил представитель ЦБ. По данным на 20 мая 2024 года, в 375-П — больше 100 пунктов, определяющих подозрительные операции.
  • По новым критериям, подозрительными могут быть покупки ценностей, если клиент не продаёт их или продаёт в значительно меньшем объёме, чем купил. В течение какого срока должна быть продажа, не уточняется. Также — если покупка произошла сразу после поступления денег на банковский счет или клиент не хочет хранить слитки в банке. Последние два критерия применимы и к операциям юрлиц.
  • Под повышенный контроль банков должны попадать сделки юрлиц-нерезидентов с переводом больше 10 млн рублей в месяц на счета для покупки драгоценных слитков, если такие операции проходят систематически.
  • В конце апреля 2024 года ЦБ выпустил для банков методические рекомендации об усилении контроля за операциями с драгметаллами. Они не обязательны для исполнения, в отличие от норм 375-П.
  • По оценкам Минфина, в 2022 году россияне купили в банках около 100 тонн золота в слитках, а в 2023-м — 95 тонн. В 2021 — всего семь тонн. На рост спроса повлияла отмена НДС на золотые слитки.
  • Также физлица стали чаще вывозить золото за рубеж, отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев. Схема позволяла обходить «курсовую» экспортную пошлину, которую ввели с 1 октября 2023 года, но отменили в мае 2024 года.
Фото «РИА Новости»

#новости #цб

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 Вадим Д.

Вывод: закатывайте золото в банки, а то сомнительно это всё.
Но каковы красавцы, аж дух захватывает.

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Kurt

нужно больше золота (с)
фраза никогда не устаревает и всегда актуальна, ну если только ИИ не придумает как его делать из свинца))

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Вадим Д.

Стране нужен металл, любой, но золото — да, его больше всего требуется.

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Ale K

Очень странные критерии, хотя я может просто не понимаю что-то в операциях с золотом

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Слегка Придурковатый

"больше 100 пунктов, определяющих подозрительные операции"

Проще создать пару пунктов и прописать в них неподозрительные операции.

А вообще, нам этот ваш золото и нахуй не нужон.

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Zamir Saidov

Подозрительно, если человек решил купить золото. Что-то скрывает или не доверяет банкам и рублям. Иноагент наверное.
А вообще я не понимаю всех этих ограничений с драг металлами. Товар как товар, не сложнее, чем бутылка воды.

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Zloy Marketolog

Вам и воду скоро запретят покупать если ты анализ мочи не принес. Думаешь, просто так на каждую бутылочку qr-код нацепили?)

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Zloy Marketolog
или клиент не хочет хранить слитки в банке

Это типа намек на предстоящее изъятие активов у населения для государственных целей? По квартирам будет сложно ходить, а тут хоба и все разом отжал.

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Aleksandr

нихрена какие слитки красивые
а внутри чё тоже золото?

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Слегка Придурковатый
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dixi

я чето не понял, вот хочу я отложит золотишку на старость,с зарплаты покупаю по брусочку.И че по мнению ЦБ я должен его переодически сдавать, теряя еще по цене потому у меня на слитке пылинка?

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Кирилл Таран

Да

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Zloy Marketolog
Также физлица стали чаще вывозить золото за рубеж

Умные люди

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