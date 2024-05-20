Для обращения за индивидуальной лицензией инвесторам необходимо самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC. Мы детально проработали шаблоны заявлений на получение индивидуальной лицензии для двух групп инвесторов: физических и юридических лиц — собственников ценных бумаг.

Подготовили максимально подробные инструкции по заполнению и подаче заявлений, а также списки сведений и документов, которые потребуются инвесторам при обращении.