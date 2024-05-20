«СПБ Банк» разместил шаблоны для инвесторов, которые захотят самостоятельно подать обращение в OFAC Статьи редакции
Запрос инвесторов на частные лицензии — «наиболее вероятный сценарий разблокировки», говорил в мае 2024 года глава «СПБ Биржи».
- Юристы «СПБ Банка» вместе с консультантами из коллегии адвокатов Delcredere, специализирующимися на санкциях, разместили на сайте разблокировкаактивов.рф шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).
- Обращение физ- и юрлиц — владельцев иностранных ценных бумаг необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных после введения санкций против «СПБ Биржи» иностранных клиентских активов из «СПБ Банка» в не находящиеся под санкциями расчётные организации.
- Кроме того, «СПБ Банк» вместе с юристами Delcredere 20 мая 2024 года подаст в OFAC собственное обращение для разблокировки иностранных клиентских активов.
- В банке отметили, что самостоятельное обращение инвесторов в OFAC — добровольное и может происходить параллельно с подачей заявления от «СПБ Банка». «Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном “СПБ Банка” и индивидуальном», — пояснил Рябинин.
- Вопросы о заполнении и подаче заявления инвестор может задать депозитарию брокера или управляющей компании, а также в специальной форме на сайте разблокировкаактивов.рф.
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«Инвестируй» говорили они. «Будет пассивный доход» говорили они…)
Ещё всем постоянно говорят, что любые инвестиции это риск, но после фразы "пассивный доход" у обывателя заканчиваться вычислительные ресурсы, чтобы продолжать обрабатывать информацию.
Не о тех рисках они предупреждали
Они умолчали у кого именно будет этот доход.
«Сам себе инвестор — сам и виноват», добавил представитель «СПБ Банка».
И не соврал
Прошло два года, СПБ Биржа начала выкладывать документы для самостоятельной защиты интересов инвесторами, вероятно рассчитывали что вопрос как-то разрешится за два года?😃 Выдержка составила два года.
Ну хоть что-то. Надо как-то с произволом от ЕС бороться.
А когда с произволом ботов будем бороться?
Долго пришлось этого ждать)) за это время портфель с заблокированными активами вышел в плюс))
Главное дождались. Теперь всё можно самостоятельно делать. Но вот решится ли что-то? Но стоит пробовать.