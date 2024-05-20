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Таня Боброва

«СПБ Банк» разместил шаблоны для инвесторов, которые захотят самостоятельно подать обращение в OFAC Статьи редакции

Запрос инвесторов на частные лицензии — «наиболее вероятный сценарий разблокировки», говорил в мае 2024 года глава «СПБ Биржи».

  • Юристы «СПБ Банка» вместе с консультантами из коллегии адвокатов Delcredere, специализирующимися на санкциях, разместили на сайте разблокировкаактивов.рф шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).
  • Обращение физ- и юрлиц — владельцев иностранных ценных бумаг необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных после введения санкций против «СПБ Биржи» иностранных клиентских активов из «СПБ Банка» в не находящиеся под санкциями расчётные организации.

Для обращения за индивидуальной лицензией инвесторам необходимо самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC. Мы детально проработали шаблоны заявлений на получение индивидуальной лицензии для двух групп инвесторов: физических и юридических лиц — собственников ценных бумаг.

Подготовили максимально подробные инструкции по заполнению и подаче заявлений, а также списки сведений и документов, которые потребуются инвесторам при обращении.
Андрей Рябинин, адвокат, партнёр Delcredere
  • Кроме того, «СПБ Банк» вместе с юристами Delcredere 20 мая 2024 года подаст в OFAC собственное обращение для разблокировки иностранных клиентских активов.
  • В банке отметили, что самостоятельное обращение инвесторов в OFAC — добровольное и может происходить параллельно с подачей заявления от «СПБ Банка». «Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном “СПБ Банка” и индивидуальном», — пояснил Рябинин.
  • Вопросы о заполнении и подаче заявления инвестор может задать депозитарию брокера или управляющей компании, а также в специальной форме на сайте разблокировкаактивов.рф.
Деньги
Полина Лааксо
«Процесс идёт»: глава «СПБ Биржи» о ситуации с разблокировкой активов и работе в условиях санкций Статьи редакции

Выжимка интервью Евгения Сердюкова для РБК.

Евгений Сердюков. Источник фото: РБК

#новости #спббиржа

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12 комментариев
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 Vlad Lario

«Инвестируй» говорили они. «Будет пассивный доход» говорили они…)

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ЯжПрограммист

Ещё всем постоянно говорят, что любые инвестиции это риск, но после фразы "пассивный доход" у обывателя заканчиваться вычислительные ресурсы, чтобы продолжать обрабатывать информацию.

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Vladimir Ivanov

Не о тех рисках они предупреждали

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Михаил _

Они умолчали у кого именно будет этот доход.

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Имам Гаджиев
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Вадим Д.

«Сам себе инвестор — сам и виноват», добавил представитель «СПБ Банка».

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Имам Гаджиев

И не соврал

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Vladimir K.

Прошло два года, СПБ Биржа начала выкладывать документы для самостоятельной защиты интересов инвесторами, вероятно рассчитывали что вопрос как-то разрешится за два года?😃 Выдержка составила два года.

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Walenok

Ну хоть что-то. Надо как-то с произволом от ЕС бороться.

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Pavel Chernev

А когда с произволом ботов будем бороться?

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INVEST KITCHEN / ИНВЕСТИЦИИ

Долго пришлось этого ждать)) за это время портфель с заблокированными активами вышел в плюс))

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Sarmat Bagayev

Главное дождались. Теперь всё можно самостоятельно делать. Но вот решится ли что-то? Но стоит пробовать.

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