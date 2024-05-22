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Деньги
Таня Боброва

День 819: Минпромторг готовит меры поддержки отрасли промышленных роботов, расходы на выпускные школьников выросли Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: ds-robotics.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 мая: доллар — 90,40 рубля (на 24 копейки меньше, чем 21 мая), евро — 98,29 рубля (на 28 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:43 мск 22 мая: доллар — 90,06 рубля, евро — 97,85 рубля.

Курсы на Forex на 22 мая: доллар — 89,99 рубля, евро — 97,73 рубля.

Кто и как адаптируется

Михаил Фридман через представителей предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, а в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж, рассказали источники «Ведомостей».

Облачный провайдер Selectel до конца 2024 года планирует запустить свою серверную операционную систему на базе Linux, пишут «Ведомости». Сейчас ОС проходит альфа-тестирование, по результатам которого будет дорабатываться.

Минпромторг прорабатывает специальные меры поддержки отрасли промышленных роботов, пишет «Ъ». По словам источника, ведомство рассматривает налоговые льготы и целевое субсидирование на покупку промышленных роботов компаниями, занимающимися их внедрением на производства.

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Какие есть проблемы и трудности

Россияне, переехавшие после начала спецоперации в Турцию, стали покидать страну на фоне проблем с видами на жительство, пишет Reuters. По словам собеседников агентства, россияне также столкнулись с растущими расходами из-за высокой инфляции и проблемами с банковским обслуживанием.

Контекст

В 2024 году в среднем по России расходы родителей на организацию выпускного для одиннадцатиклассников составят 17 тысяч рублей, для девятиклассников — 12 тысяч, приводит РБК данные опроса Superjob. Для сравнения, в 2019 году в 11 классе выпускной обходился в 11,4 тысячи рублей, в 9-м — в 5,9 тысячи.

Рынок подписочных сервисов по итогам 2024 года увеличится на 10-14%, до 136 млрд рублей, говорится в исследовании сервиса «Газпром Бонус» и Frank RG, которое приводит «Ъ». В 2023 году рост составил 80%. В основном сегмент продолжает расширяться за счёт мультиподписок, «семейных пакетов» и развития экосистем.

Новости предыдущего дня, 21 мая — здесь.

#новости

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 Альвар

Зачем Фридману в эти загнивающие нелигитимные суды обращаться?
Надо в Басманный суд идти, и компенсация побольше будет в десятки раз

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просто придурковатый

думаешь назначат выплату в $150 млрд? у него активов заморожено на 15,8 млрд и это только в люксембурге. хотя могут и триллион назначить — все-равно никто платить не будет

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Альвар

Сам виноват, надо было деньги в РФ держать. Предатель

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просто придурковатый

не, нужно было в украине хранить — там просто забрали все активы

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Альвар

Это уже дискредитация. Госдума же пояснила что не считается что было до того

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miumi xiumi

Промышленные роботы в РФ:

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Inspector Gadget

А их точно собираются поддержать?

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Куртуазный маньерист

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Невероятный Блондин
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Sergei Timofeyev

от 17 тысяч рублей

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Александр

с чего вдруг?

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Sergei Timofeyev
В 2024 году в среднем по России расходы родителей на организацию выпускного для одиннадцатиклассников составят 17 тысяч рублей
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Вадим Д.

Как минпромторг может поддерживать отрасль, которой нет? Хотя... По бумагам и заявлениям, такая наверняка будет и будет очень бурно развиваться.

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Томский Сибирячок

Роботы, это не только когда сделан андроид по образу человека или собирающая рука. Робот может быть во множестве конфигураций. В том числе, например, многофункциональный ЧПУ станок - это тоже робот.

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Вадим Д.

Да, роботы есть очень разные, разумеется. И если уж говорить об андроидах, то Вася или как там его — пока наша «вершина».
А много ль мы станков производим? Хоть бы и без чпу.

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Hox
Роботы, это не только когда сделан андроид по образу человека

В России и вполне скрепная Дуняша есть.

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Роман Вячеславович

Это она трудится за станком ?

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Фоксик

Построят второго Федора

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Вадим Д.

Фридман может и в Спортлото написать, успех тот же будет.

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просто придурковатый

так у него активы заморожены, а этот додик считает, что украдены. пусть на даноны, макфу и карслберг в россии посмотрит — вот где украдены

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Вадим Д.

Да и там, и тут украдены, но у них просто украдены, а у нас прям с оголтелой яростью и выдумкой.

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Владимир Бараков

И тут мы преуспели, гойда

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Слегка Придурковатый

«Another factor, Rapoport added, is pressure in Turkey on human rights such as freedom of assembly.

"After Navalny was killed, even in Russia people gathered to honour his memory," she said. "We couldn't approach the consulate in Istanbul. We traded one authoritarian regime for another»

Чот ржу со статьи Рейтер. Тут тебе и политик Кирилл Алексеев от штаба Навального, который не смог найти 2000 баксов на вид на жительство, тут и пламенная борцуха за права человека Ева Рапопорт, которая, как выяснилось, поменяла один авторитарный режим на другой, и ещё несколько охуительных историй.

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Иван Иванов

кому заносить 2000 баксов за внж турции? тем же помогаторам, которые карты в банках открывают?

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Слегка Придурковатый

Обратись к Кириллу. Или в Ройтерс.

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Иван Иванов

Ну тут проблема. У Кирилла нет 2000 баксов, а если я обращусь - уже будут. может есть более надежное агенство придурковатых помогаторов? ты ж явно куда-то обращался, раз про 2000 знаешь

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Иван Иванов

сорри, сложно понять, что енто цитата оказывается была

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Александр

мне

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Иван Иванов
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Роман Вячеславович

Очередные хорошие новости затягивания удавки.
Золотая Корона приостановила переводы из России в Молдавию.

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Ирина Родионова

времена когда в Турции было дешево прошли пару лет назад и если ты не купил там квартиру до 22 года, то и остаться там сейчас нереально, хотя Турция конечно пленит своим климатом

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