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Источник: ds-robotics.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 мая: доллар — 90,40 рубля (на 24 копейки меньше, чем 21 мая), евро — 98,29 рубля (на 28 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:43 мск 22 мая: доллар — 90,06 рубля, евро — 97,85 рубля.

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Курсы на Forex на 22 мая: доллар — 89,99 рубля, евро — 97,73 рубля.

Кто и как адаптируется

Михаил Фридман через представителей предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, а в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж, рассказали источники «Ведомостей».

Облачный провайдер Selectel до конца 2024 года планирует запустить свою серверную операционную систему на базе Linux, пишут «Ведомости». Сейчас ОС проходит альфа-тестирование, по результатам которого будет дорабатываться.

Минпромторг прорабатывает специальные меры поддержки отрасли промышленных роботов, пишет «Ъ». По словам источника, ведомство рассматривает налоговые льготы и целевое субсидирование на покупку промышленных роботов компаниями, занимающимися их внедрением на производства.

Какие есть проблемы и трудности

Россияне, переехавшие после начала спецоперации в Турцию, стали покидать страну на фоне проблем с видами на жительство, пишет Reuters. По словам собеседников агентства, россияне также столкнулись с растущими расходами из-за высокой инфляции и проблемами с банковским обслуживанием.

Контекст

В 2024 году в среднем по России расходы родителей на организацию выпускного для одиннадцатиклассников составят 17 тысяч рублей, для девятиклассников — 12 тысяч, приводит РБК данные опроса Superjob. Для сравнения, в 2019 году в 11 классе выпускной обходился в 11,4 тысячи рублей, в 9-м — в 5,9 тысячи.

Рынок подписочных сервисов по итогам 2024 года увеличится на 10-14%, до 136 млрд рублей, говорится в исследовании сервиса «Газпром Бонус» и Frank RG, которое приводит «Ъ». В 2023 году рост составил 80%. В основном сегмент продолжает расширяться за счёт мультиподписок, «семейных пакетов» и развития экосистем.

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