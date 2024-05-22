Деньги
Артур Томилко

ЦБ напомнил банкам, что они не могут устанавливать суточные лимиты на переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц Статьи редакции

До этого «Сбер» отказался отменять суточные лимиты в 1 млн или 2 млн рублей.

  • Банки не должны ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами одного человека в разных банках, сообщил ЦБ. Разъяснения регулятор разослал в кредитные организации.
  • По закону, вступившему в силу 1 мая 2024 года, граждане могут бесплатно переводить между своими счетами по СБП или реквизитам счёта до 30 млн рублей в месяц. Банкам запрещено вводить комиссии и ограничения на эти операции. Они должны обеспечить выполнение закона «в кратчайшие сроки», отметил регулятор.
  • 7 мая 2024 года представитель «Сбера» рассказал РБК, что банк не стал снимать ограничения на количество и размер суточных переводов. В «Сбербанк Онлайн» действует лимит на все типы операций, который составляет 1 млн или 2 млн (до этой суммы его можно повысить с помощью биометрии) рублей в сутки. Если его исчерпать, переводы становятся недоступны на день.
  • У других крупных банков подобных ограничений нет, указывал РБК. У «Тинькофф» лимит одной операции — 1 млн рублей, но за 24 часа можно совершить 30 переводов. У ВТБ разовый лимит также составляет 1 млн рублей, суточный — 30 млн рублей. У «Альфа-банка» нет ни дневного, ни месячного лимита.

#новости #банки #цб

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4 комментария
Риэлтор (не) нужен!

И снова Сбер не соблюдает законы. Но лицензию отнимем у банка "Ромашка"

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Александр

переведите мне хоть 30-ку

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Griby Lenina

Кому такому важному они отказали в переводе, что такая суматоха?

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Zinaida Sukhanova

Я вообще если честно не понимаю, какая разница кому то сколько я самой же себе буду переводить

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