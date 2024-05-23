{"id":14289,"url":"\/distributions\/14289\/click?bit=1&hash=892464fe46102746d8d05914a41d0a54b0756f476a912469a2c12e8168d8a933","title":"\u041e\u0434\u0438\u043d \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043d\u0430 5%, \u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0447\u0435\u043a \u2014 \u043d\u0430 20%","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Маша Цепелева

День 820: Сенаторы предложили продлить амнистию за дробление бизнеса на весь 2025-й Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 мая: доллар — 90,18 рубля (на 22 копейки меньше, чем 22 мая), евро — 97,89 рубля (на 40 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:51 мск: доллар — 90,22 рубля, евро — 97,75 рубля.

Курсы на Forex на 22 мая: доллар — 89,95 рубля, евро — 97,33 рубля.

Кто и как адаптируется

«Ростелеком» создаст собственную биллинговую систему на базе российской системы управления базами данных Pangolin от «Сбера». Пока биллинг оператора работает на компонентах американской Oracle.

Сенаторы предложили проводить амнистию за дробление бизнеса весь 2025 год, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обсуждение параметров в правительстве. Письмо с предложениями Совета Федерации направят для проработки и подготовки предложений в Минфин и Минэкономразвития.

МТС до конца 2024 года запустит 300 базовых станций 4G и 5G дочернего производителя «Иртея» в 30 российских регионах, чтобы заменить оборудование Nokia.

Купить рекламу Отключить

Минобрнауки обсуждает с ИТ-компаниями создание образовательных программ в области ИИ, рассказал без подробностей директор департамента развития техпредпринимательства Минобрнауки Олег Чурилов.

Контекст

ЕС законодательно оформил механизм передачи Украине прибыли, которую европейские депозитарии получают от управления замороженными активами ЦБ. РБК пытается разобраться, насколько это легально и какими могут быть ответные меры.

Число ИТ-вакансий за год в России выросло на 19%, также в Москве зарплатные предложения за год выросли на 9,8%, такие результаты приводит в исследовании Superjob.

Новости предыдущего дня, 22 мая — здесь.

#новости

104 показа
453 открытия
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

"ЕС законодательно оформил механизм передачи Украине прибыли, которую европейские депозитарии получают от управления замороженными активами ЦБ"

Тут ещё смешнее: "Евросоюз не намерен перечислять России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций, следует из регламента Совета ЕС. «Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центробанку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции», — говорится в документе".

Ну, типа, да, мы спиздили. И спизженное не вернём ни при каких условиях, бе-бе-бе.

Ответить
Развернуть ветку
ппс

так под залог этих денег выдадут украине кредит в 50 млрд. для россии только один выход вернуть замороженные деньги — выплата репораций

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Да никто ничего не вернет. Странно, что кто-то питал иллюзии.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Минобрнауки обсуждает с ИТ-компаниями создание образовательных программ в области ИИ

Инфоцыгане таки захватили минобр.

Ответить
Развернуть ветку
ппс

счас боты расскажут, что российский ии — это круто и движение в будущее. а англосаксий жпт — это игрушки и бесполезная хрень

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

Российский ии — это круто и движение в будущее. а англосаксий жпт — это игрушки и бесполезная хрень

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так и скажут.
Вообще, с софтом у нас все очень даже неплохо, но с нейронками отстали и крепко. А боты... Работа у них такая (-:

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Пржембольский

Бот тоже человек. Он кушать хочет.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Разумеется, тут кто поспорит?
Ничто человеческое ботам не чуждо, как известно ☝🏻

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
6 комментариев
Раскрывать всегда