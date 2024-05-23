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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 мая: доллар — 90,18 рубля (на 22 копейки меньше, чем 22 мая), евро — 97,89 рубля (на 40 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:51 мск: доллар — 90,22 рубля, евро — 97,75 рубля.

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Курсы на Forex на 22 мая: доллар — 89,95 рубля, евро — 97,33 рубля.

Кто и как адаптируется

«Ростелеком» создаст собственную биллинговую систему на базе российской системы управления базами данных Pangolin от «Сбера». Пока биллинг оператора работает на компонентах американской Oracle.

Сенаторы предложили проводить амнистию за дробление бизнеса весь 2025 год, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обсуждение параметров в правительстве. Письмо с предложениями Совета Федерации направят для проработки и подготовки предложений в Минфин и Минэкономразвития.

МТС до конца 2024 года запустит 300 базовых станций 4G и 5G дочернего производителя «Иртея» в 30 российских регионах, чтобы заменить оборудование Nokia.

Минобрнауки обсуждает с ИТ-компаниями создание образовательных программ в области ИИ, рассказал без подробностей директор департамента развития техпредпринимательства Минобрнауки Олег Чурилов.

Контекст

ЕС законодательно оформил механизм передачи Украине прибыли, которую европейские депозитарии получают от управления замороженными активами ЦБ. РБК пытается разобраться, насколько это легально и какими могут быть ответные меры.

Число ИТ-вакансий за год в России выросло на 19%, также в Москве зарплатные предложения за год выросли на 9,8%, такие результаты приводит в исследовании Superjob.

Новости предыдущего дня, 22 мая — здесь.