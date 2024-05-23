День 820: Сенаторы предложили продлить амнистию за дробление бизнеса на весь 2025-й Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23 мая: доллар — 90,18 рубля (на 22 копейки меньше, чем 22 мая), евро — 97,89 рубля (на 40 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
«Ростелеком» создаст собственную биллинговую систему на базе российской системы управления базами данных Pangolin от «Сбера». Пока биллинг оператора работает на компонентах американской Oracle.
Сенаторы предложили проводить амнистию за дробление бизнеса весь 2025 год, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обсуждение параметров в правительстве. Письмо с предложениями Совета Федерации направят для проработки и подготовки предложений в Минфин и Минэкономразвития.
МТС до конца 2024 года запустит 300 базовых станций 4G и 5G дочернего производителя «Иртея» в 30 российских регионах, чтобы заменить оборудование Nokia.
Минобрнауки обсуждает с ИТ-компаниями создание образовательных программ в области ИИ, рассказал без подробностей директор департамента развития техпредпринимательства Минобрнауки Олег Чурилов.
Контекст
ЕС законодательно оформил механизм передачи Украине прибыли, которую европейские депозитарии получают от управления замороженными активами ЦБ. РБК пытается разобраться, насколько это легально и какими могут быть ответные меры.
Число ИТ-вакансий за год в России выросло на 19%, также в Москве зарплатные предложения за год выросли на 9,8%, такие результаты приводит в исследовании Superjob.
Новости предыдущего дня, 22 мая — здесь.
"ЕС законодательно оформил механизм передачи Украине прибыли, которую европейские депозитарии получают от управления замороженными активами ЦБ"
Тут ещё смешнее: "Евросоюз не намерен перечислять России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций, следует из регламента Совета ЕС. «Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центробанку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции», — говорится в документе".
Ну, типа, да, мы спиздили. И спизженное не вернём ни при каких условиях, бе-бе-бе.
так под залог этих денег выдадут украине кредит в 50 млрд. для россии только один выход вернуть замороженные деньги — выплата репораций
Да никто ничего не вернет. Странно, что кто-то питал иллюзии.
Инфоцыгане таки захватили минобр.
счас боты расскажут, что российский ии — это круто и движение в будущее. а англосаксий жпт — это игрушки и бесполезная хрень
Российский ии — это круто и движение в будущее. а англосаксий жпт — это игрушки и бесполезная хрень
Так и скажут.
Вообще, с софтом у нас все очень даже неплохо, но с нейронками отстали и крепко. А боты... Работа у них такая (-:
Бот тоже человек. Он кушать хочет.
Разумеется, тут кто поспорит?
Ничто человеческое ботам не чуждо, как известно ☝🏻