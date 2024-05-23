Выручка Nvidia за квартал выросла в три раза год к году, до $26 млрд Статьи редакции
Чистая прибыль — $14 млрд за квартал, стоимость акций впервые превысила $1000 за штуку.
- Nvidia отчиталась о финансовых результатах первого квартала 2024 года. Выручка составила $26 млрд, это более чем в три раза превышает показатель 2023 года, пишет Bloomberg. Аналитики прогнозировали $24,7 млрд.
- После публикации стоимость акций производителя чипов выросла на 7,8%, впервые превысив $1000 за штуку. Nvidia объявила об их дроблении в соотношении 10 к 1. Результаты повлияли и на рост акций связанных с отраслью компаний — Super Micro Computer, Advanced Micro Devices и Dell, пишет Bloomberg.
- 40% выручки принесли сделки с Amazon, Meta*, Microsoft и Alphabet. В 2024 году компания будет развиваться во многом за счёт автомобильной промышленности, рассказала финансовый директор Колетт Кресс, указывая на покупку Tesla 35 тысяч графических процессоров для системы полного автопилота.
- Также Nvidia заявила, что теперь будет выпускать новую архитектуру каждый год, а не раз в два года как раньше. Например, Ampere представили в 2020 году, Hopper — в 2022 году, а Blackwell — в 2024 году. Ближайшее обновление — Rubin — запланировано на 2025 год.
- Спрос на продукцию Nvidia превышает предложение, при этом предыдущие поколения чипов «всё ещё хорошо продаются», пишет The Verge. По словам гендиректора Дженсена Хуанга, новые поколения процессоров ИИ полностью совместимы и работают на одинаковом ПО. Поэтому клиенты «смогут легко перейти на новую архитектуру, когда захотят».
*Meta признана экстремистской и запрещена в России.
72 показа
332 открытия
Акции по штуке за штуку, красавцы 👍🏻
Спасибо ИИ за это