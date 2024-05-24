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Таня Боброва
Деньги

День 821: Япония расширила санкции против России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/209798/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pixabay</a> / pexels.com
Источник: Pixabay / pexels.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 90,24 рубля (на 6 копеек больше, чем 23 мая), евро — 97,87 рубля (на 2 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:17 мск: доллар — 90,12 рубля, евро — 97,41 рубля.

Курсы на Forex на 23 мая: доллар — 90,25 рубля, евро — 97,52 рубля.

Мосбиржа присматривается к азиатским рынкам и, возможно, в среднесрочной перспективе предложит отечественным инвесторам доступ к ним, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора рынка акций торговой площадки Владимира Овчарова.

Euroclear не участвует в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, следует из сообщения депозитария своим клиентам, с которым ознакомились «Ведомости». Депозитарий напомнил, что ожидает от них соблюдения санкций.

Кто и как адаптируется

Китайский бренд молодёжной одежды Semir может выйти в Россию в 2025 году — ведутся переговоры, рассказала ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева. По её словам, бренд готов открыть до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60 и больше магазинов в год.

«Северсталь» планирует создать контроллер на базе открытой платформы при участии других компаний, пишут «Ведомости». Устройство позволит считывать сигналы датчиков и давать команды электродвигателям, насосам, прессам и может использоваться в добыче полезных ископаемых и изготовлении металлопроката. Сейчас «Северсталь» использует контроллеры Siemens, GE и Omron.

Минпромторг совместно с участниками ИТ-рынка разрабатывает «дорожную карту» для развития САПР в микроэлектронике до 2030 года, пишет «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Японии внесло в санкционные списки девять российских компаний, а также одно физлицо, пишет «Интерфакс». В частности, речь о ООО «Трансморфлот» и исследовательском комплексе «Владимировка».

Новости предыдущего дня, 23 мая — здесь.

#новости

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28 комментариев
Вадим Д.

Что Северсталь, что Минпромторг (с другими компаниями и участниками ИТ-рынка, конечно же) — лютые фантазёры. Хотя, могут просто повестку актуальную отрабатывать и рапортовать всякое бодрое-оптимистичное.
Лишь бы Тот-кому-всё-можно был доволен.

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Бонифаций на каникулах

А почему нет? Вон с ПО уже придумали

Президент ГК InfoWatch, председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская предложила Минцифры распределить между компаниями задачи по разработке необходимых, но коммерчески невыгодных IT-компаниям продуктов для информзащиты. Об этом она заявила в ходе одной из сессий на конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2024».

«Нам надо договориться о закрытии незащищенных пятен, где продукты коммерчески неинтересны. Это значит, что, возможно, следует распределить между вендорами этот «субботник», чтобы каждый себе взял какую-то часть и дальше ее тащил», – заявила она.

Ещё чуть-чуть и додумаются вернуть шараги.

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under construction

почему, конкретно эта задача вполне решаемая. там несложное устройство.
производство силовых полупроводниковых приборов в рф есть.
точней даже - силовые драйвера производятся уже лет 30 в т.ч. и в рф.

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Griby Lenina

Планы:
- Semir может выйти
- «Северсталь» планирует
- Минпромторг разрабатывает

Что произошло:
- Правительство Японии внесло

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Вадим Д.

Как будто у отечественных инвесторов будет выбор. Какой рынок предложат, туда деньги и понесут.
Как наркоманы, ей богу.

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Русский князь

Как говорится, если человек не учится на своих ошибках, то он идиот.

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Александр Привалов

Ну хз, хз, может инвесторы наконец устанут, положат всё на вклад под % и пойдут спать.

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