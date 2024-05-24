День 821: Япония расширила санкции против России

Китайский бренд молодёжной одежды Semir может выйти в Россию в 2025 году — ведутся переговоры, рассказала ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева. По её словам, бренд готов открыть до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60 и больше магазинов в год.