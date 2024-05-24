День 821: Япония расширила санкции против России

«Северсталь» планирует создать контроллер на базе открытой платформы при участии других компаний, пишут «Ведомости». Устройство позволит считывать сигналы датчиков и давать команды электродвигателям, насосам, прессам и может использоваться в добыче полезных ископаемых и изготовлении металлопроката. Сейчас «Северсталь» использует контроллеры Siemens, GE и Omron.
Что Северсталь, что Минпромторг (с другими компаниями и участниками ИТ-рынка, конечно же) — лютые фантазёры. Хотя, могут просто повестку актуальную отрабатывать и рапортовать всякое бодрое-оптимистичное.
Лишь бы Тот-кому-всё-можно был доволен.
А почему нет? Вон с ПО уже придумали
Президент ГК InfoWatch, председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская предложила Минцифры распределить между компаниями задачи по разработке необходимых, но коммерчески невыгодных IT-компаниям продуктов для информзащиты. Об этом она заявила в ходе одной из сессий на конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2024».
«Нам надо договориться о закрытии незащищенных пятен, где продукты коммерчески неинтересны. Это значит, что, возможно, следует распределить между вендорами этот «субботник», чтобы каждый себе взял какую-то часть и дальше ее тащил», – заявила она.
Ещё чуть-чуть и додумаются вернуть шараги.
почему, конкретно эта задача вполне решаемая. там несложное устройство.
производство силовых полупроводниковых приборов в рф есть.
точней даже - силовые драйвера производятся уже лет 30 в т.ч. и в рф.
Планы:
- Semir может выйти
- «Северсталь» планирует
- Минпромторг разрабатывает
Что произошло:
- Правительство Японии внесло
Как будто у отечественных инвесторов будет выбор. Какой рынок предложат, туда деньги и понесут.
Как наркоманы, ей богу.
Как говорится, если человек не учится на своих ошибках, то он идиот.
Ну хз, хз, может инвесторы наконец устанут, положат всё на вклад под % и пойдут спать.