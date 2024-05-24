Российский производитель протезов для ног «Медитроника» привлёк 39 млн рублей и получил оценку 260 млн рублей Статьи редакции
Деньги привлекли через краудинвестинг — в обмен на 15% акций.
- Для этого стартап выпустил 17 647 привилегированных акций по цене 2226 рублей за штуку, рассказали в компании. Раунд проходил с 20 апреля по 24 мая 2024 года.
- На май 2024 года стартап производит 20 протезов в месяц. Инвестиции пойдут в том числе на увеличение производственных объёмов. В планах — масштабироваться до «полноценного конструкторского бюро с постоянным штатом сотрудников».
- «Медитронику» основал Алексей Собченко в 2019 году. Проект печатает протезы на 3D-принтере. По его словам, все материалы — российские (подошву, например, делают из вспененной резины). Так как конструкция модульная, в случае поломки отдельной части можно только её и заменить.
- В 2022 году компания привлекла 5 млн рублей от частного инвестора в обмен на долю в 20%. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Медитроника Фут Системс» на конец 2023 года составила 3,3 млн рублей.
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Хорошее дело, молодцы. Но надо как-то развиваться.
Вот где реально нужна поддержка, а не почте отдавать чужие доходы.
Дело нужное. Но что это за цифры в статье? выручка 3 миллиона? если это так, то у шаурмы у метро она в разы выше, как-то не серьезно и подозрительно
Ну если сейчас такой период, когда неоткуда брать инвестиции, откуда им брать средства для развития. Шаурму то легче открыть!
Такие компании неплохо бы поддержать на государственном уровне. Именно деньгами.
Это при 20 ед продукции в месяц. Теперь будут наращивать
значит пока больше не было продукта
я думаю, будет расти еще
Дело полезное
И актуальное...
вот это реально хороший стартап!