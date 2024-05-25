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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 мая: доллар — 89,7 рубля (на 54 копейки больше, чем 24 мая), евро — 97,09 рубля (на 78 копеек меньше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи: доллар — 89,52 рубля, евро — 97,3 рубля.

Курсы на Forex на 24 мая: доллар — 89,24 рубля, евро — 96,87 рубля.

Кто и как адаптируется

Количество малых и средних предприятий (МСП) в России превысило рекордные 6,5 млн, заявил курирующий ТЭК и экономику вице-премьер Александр Новак. В 2023 году число самозанятых достигло 10,2 млн человек, тогда же число субъектов МСП увеличилось на 5,9% год к году, до 6,35 млн.

Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies допускает возможность покупки стартапов. Компания рассматривает такие сделки «для ускорения развития собственных технологий», пишут «Ведомости» со ссылкой на операционного директора Андрея Кузина.

Какие есть проблемы и трудности

Министры финансов G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. Об этом сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на выдержки из проекта коммюнике. Детали будут обсуждать на саммите в итальянской Апулии 13-15 июня.

Контекст

Эстония может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости, заявил президент республики Алар Карис в интервью изданию Yle. Он добавил, что граница открыта «в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне».

Новости предыдущего дня, 24 мая — здесь.