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Деньги
Маша Цепелева

День 822: президент Эстонии пообещал не закрывать границу с Россией Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото PhotoXPress.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 мая: доллар — 89,7 рубля (на 54 копейки больше, чем 24 мая), евро — 97,09 рубля (на 78 копеек меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи: доллар — 89,52 рубля, евро — 97,3 рубля.

Курсы на Forex на 24 мая: доллар — 89,24 рубля, евро — 96,87 рубля.

Кто и как адаптируется

Количество малых и средних предприятий (МСП) в России превысило рекордные 6,5 млн, заявил курирующий ТЭК и экономику вице-премьер Александр Новак. В 2023 году число самозанятых достигло 10,2 млн человек, тогда же число субъектов МСП увеличилось на 5,9% год к году, до 6,35 млн.

Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies допускает возможность покупки стартапов. Компания рассматривает такие сделки «для ускорения развития собственных технологий», пишут «Ведомости» со ссылкой на операционного директора Андрея Кузина.

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Какие есть проблемы и трудности

Министры финансов G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. Об этом сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на выдержки из проекта коммюнике. Детали будут обсуждать на саммите в итальянской Апулии 13-15 июня.

Контекст

Эстония может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости, заявил президент республики Алар Карис в интервью изданию Yle. Он добавил, что граница открыта «в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне».

Новости предыдущего дня, 24 мая — здесь.

#новости

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10 комментариев
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Балтийские тигры как всегда: больше всех и агрессивнее всех кричат, но границу не закрывают, товарооборот растет.

Это и понятно. В любой ситуации деньги победят)

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Я сказал свое имя машине

Петухи. Не тигры

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Александр

да, петухи курей топчат)

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Комментарий удален модератором

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nobodyreally

муж Кайи Каллас ставит лайк

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Artem Gromov
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Альвар

Хоть один аргумент поехать в Эстонию?

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Диван

Нет

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Слегка Придурковатый

"Эстония может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости"

Бабло не пахнет, хуле.

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Буквоед

Эстония?
Я же правильно понимаю, что это реакция на события 2008-го?

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Фоксик

Что-то вадима не видно. На техобслуживание?

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