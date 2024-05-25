День 822: президент Эстонии пообещал не закрывать границу с Россией Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 25-27 мая: доллар — 89,7 рубля (на 54 копейки больше, чем 24 мая), евро — 97,09 рубля (на 78 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Количество малых и средних предприятий (МСП) в России превысило рекордные 6,5 млн, заявил курирующий ТЭК и экономику вице-премьер Александр Новак. В 2023 году число самозанятых достигло 10,2 млн человек, тогда же число субъектов МСП увеличилось на 5,9% год к году, до 6,35 млн.
Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies допускает возможность покупки стартапов. Компания рассматривает такие сделки «для ускорения развития собственных технологий», пишут «Ведомости» со ссылкой на операционного директора Андрея Кузина.
Какие есть проблемы и трудности
Министры финансов G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. Об этом сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на выдержки из проекта коммюнике. Детали будут обсуждать на саммите в итальянской Апулии 13-15 июня.
Контекст
Эстония может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости, заявил президент республики Алар Карис в интервью изданию Yle. Он добавил, что граница открыта «в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне».
Новости предыдущего дня, 24 мая — здесь.
Балтийские тигры как всегда: больше всех и агрессивнее всех кричат, но границу не закрывают, товарооборот растет.
Это и понятно. В любой ситуации деньги победят)
Петухи. Не тигры
да, петухи курей топчат)
Комментарий удален модератором
муж Кайи Каллас ставит лайк
Хоть один аргумент поехать в Эстонию?
Нет
"Эстония может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости"
Бабло не пахнет, хуле.
Эстония?
Я же правильно понимаю, что это реакция на события 2008-го?
Что-то вадима не видно. На техобслуживание?