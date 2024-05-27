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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 мая: доллар — 89,7 рубля (на 54 копейки больше, чем 24 мая), евро — 97,09 рубля (на 78 копеек меньше).

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Курсы на 07:56 мск: доллар — 89,54 рубля, евро — 97,17 рубля.

Курсы на Forex на 08:14 мск: доллар — 89,53 рубля, евро — 97,24 рубля.

Клиенты сегмента private banking (порог входа – от 15 млн рублей) составляют примерно 40% пассивов ВТБ, ещё 20% приходится на группу «Привилегия» (от 2,5 млн рублей), рассказал глава банка Андрей Костин. Но ВТБ хочет избавиться от имиджа банка для корпоративных и крупных частных клиентов. По мнению Костина, главная задача отечественной экономики — организация расчетов с другими странами. В 2024 году банк ожидает прибыль «ближе к 500 млрд рублей».

Какие есть проблемы и трудности

Глава комитета Госдумы по связи и ИТ Александр Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», а Генпрокуратуру — инициировать иск об их взыскании в пользу государства. Владельцы бумаг уверяют, что не планировали продавать доли. Хинштейн отмечал, что у владельцев около 60% компании двойные гражданства — Австрии и Кипра. Таким образом бизнесмены нарушают закон, согласно которому предприятия стратегическое значение не могут находиться под иностранным контролем без согласия государства.

Контекст

Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного ПО, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в первом квартале 2024 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, рассказали в «Лаборатории Касперского». Количество фишинговых и вирусных атак через Android-игры растет во многом благодаря тому, что рынок игр в России становится «серым», объясняет сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов.

Российская Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов предлагает расширить меры поддержки для добычи и первичной переработки этой продукции.

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