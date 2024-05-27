День 824: Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет» Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 25-27 мая: доллар — 89,7 рубля (на 54 копейки больше, чем 24 мая), евро — 97,09 рубля (на 78 копеек меньше).
Клиенты сегмента private banking (порог входа – от 15 млн рублей) составляют примерно 40% пассивов ВТБ, ещё 20% приходится на группу «Привилегия» (от 2,5 млн рублей), рассказал глава банка Андрей Костин. Но ВТБ хочет избавиться от имиджа банка для корпоративных и крупных частных клиентов. По мнению Костина, главная задача отечественной экономики — организация расчетов с другими странами. В 2024 году банк ожидает прибыль «ближе к 500 млрд рублей».
Какие есть проблемы и трудности
Глава комитета Госдумы по связи и ИТ Александр Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», а Генпрокуратуру — инициировать иск об их взыскании в пользу государства. Владельцы бумаг уверяют, что не планировали продавать доли. Хинштейн отмечал, что у владельцев около 60% компании двойные гражданства — Австрии и Кипра. Таким образом бизнесмены нарушают закон, согласно которому предприятия стратегическое значение не могут находиться под иностранным контролем без согласия государства.
Контекст
Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного ПО, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в первом квартале 2024 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, рассказали в «Лаборатории Касперского». Количество фишинговых и вирусных атак через Android-игры растет во многом благодаря тому, что рынок игр в России становится «серым», объясняет сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов.
Российская Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов предлагает расширить меры поддержки для добычи и первичной переработки этой продукции.
Новости предыдущего дня, 26 мая — здесь.
инвестклимат на высоте
Ждём ботов, которые расскажут почему это хорошо. И что в Америке такое тоже происходит.
Хинштейн, похоже, стал тем, против кого он боролся
Возглавил. Тоже своего рода борьба.
Так и не понял, кто и кому хотел продать 60% акций «Уфанета».
P.S. Хинштейн - омерзительный тип в любом случае.
В общем, ещё в феврале было предложение просто конфисковать эти акции. Владельцы надеялись отбиться словесный интервенциями (см цитату выше).
https://www.cableman.ru/content/gendirektor-ufanet-prokommentiroval-predlozhenie-khinshteina-konfiskovat-aktsii
Но потом все поняли куда дует ветер и владельцы решил акции продать, пока можно. Хинштейн этому хочет воспрепятствовать.
А поздно, Уфанет переходит государству.
Комитет по цап-царапу не дремлет.
Государство работает в режиме отжима, обороты нарастают.
Стратегическая «Уфанет».
Логотип у них, конечно, на грани экстремизма в нынешних реалиях, кек.
Он еще чем-то напоминает Ералаш: «Всё!»
То что атака на Россию идёт также через замаскированные популярные компьютерные игры это понятно сразу - вот взять на пример Diablo 4 где один из демонов имеет украинскую казачью прическу, а также и по игре развит сатанизм сколько находится в Америке (они очень любят быть такими и это факт) Отказ на это сумашествие из России только и держит нас в этой сфере на ногах.
Не знал, что печенеги игры разрабатывают.
Разрабатывают их не они, а как обычно Америка, но все это называется всеобщее помешательство.
Это ты еще Вульфенштейн не видел небось.
Украина не делает ничего - то что сейчас у них на руках это даже не работа, а создание компьтерных игр которые могут потрясти психику человека делает только Америка.
Кручу верчу, а что ты мне сделаешь я в другом городе
Следующие на очереди приложения банков.