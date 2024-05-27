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Деньги
Евгения Евсеева

День 824: Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 мая: доллар — 89,7 рубля (на 54 копейки больше, чем 24 мая), евро — 97,09 рубля (на 78 копеек меньше).

Курсы на 07:56 мск: доллар — 89,54 рубля, евро — 97,17 рубля.

Курсы на Forex на 08:14 мск: доллар — 89,53 рубля, евро — 97,24 рубля.

Клиенты сегмента private banking (порог входа – от 15 млн рублей) составляют примерно 40% пассивов ВТБ, ещё 20% приходится на группу «Привилегия» (от 2,5 млн рублей), рассказал глава банка Андрей Костин. Но ВТБ хочет избавиться от имиджа банка для корпоративных и крупных частных клиентов. По мнению Костина, главная задача отечественной экономики — организация расчетов с другими странами. В 2024 году банк ожидает прибыль «ближе к 500 млрд рублей».

Какие есть проблемы и трудности

Глава комитета Госдумы по связи и ИТ Александр Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», а Генпрокуратуру — инициировать иск об их взыскании в пользу государства. Владельцы бумаг уверяют, что не планировали продавать доли. Хинштейн отмечал, что у владельцев около 60% компании двойные гражданства — Австрии и Кипра. Таким образом бизнесмены нарушают закон, согласно которому предприятия стратегическое значение не могут находиться под иностранным контролем без согласия государства.

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Контекст

Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного ПО, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в первом квартале 2024 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, рассказали в «Лаборатории Касперского». Количество фишинговых и вирусных атак через Android-игры растет во многом благодаря тому, что рынок игр в России становится «серым», объясняет сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов.

Российская Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов предлагает расширить меры поддержки для добычи и первичной переработки этой продукции.

Новости предыдущего дня, 26 мая — здесь.

#новости

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 ппс
заблокировать продажу 60% акций башкирского оператора связи «Уфанет», а Генпрокуратуру — инициировать иск об их взыскании в пользу государства

инвестклимат на высоте

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Укладчик стекловаты

Ждём ботов, которые расскажут почему это хорошо. И что в Америке такое тоже происходит.

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Sergei Timofeyev

Хинштейн, похоже, стал тем, против кого он боролся

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Александр Привалов

Возглавил. Тоже своего рода борьба.

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Слегка Придурковатый

Так и не понял, кто и кому хотел продать 60% акций «Уфанета».

P.S. Хинштейн - омерзительный тип в любом случае.

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Юрий Б.
Я считаю, что Александр Хинштейн — очень уважаемый депутат и лоббист, он успешно лоббирует развитие российского интернета. Приятно, что он следит за тем, что происходит с нашей компанией. Думаю, что Александр был введен в заблуждение скриншотами из Facebook с фиктивного аккаунта. В этой социальной сети может зарегистрироваться любой человек и используя чужое имя, постить любой контент. Официального подтверждения скриншотам из публикации нет.

В общем, ещё в феврале было предложение просто конфисковать эти акции. Владельцы надеялись отбиться словесный интервенциями (см цитату выше).

https://www.cableman.ru/content/gendirektor-ufanet-prokommentiroval-predlozhenie-khinshteina-konfiskovat-aktsii

Но потом все поняли куда дует ветер и владельцы решил акции продать, пока можно. Хинштейн этому хочет воспрепятствовать.

Гендиректор "Уфанет" прокомментировал…
Глава ИТ-комитета Госдумы выразил такое мнение после того, как в сети были опубликованы…
www.cableman.ru
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Вадим Д.
Владельцы бумаг уверяют, что не планировали продавать доли

А поздно, Уфанет переходит государству.

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Русский князь

Комитет по цап-царапу не дремлет.

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Вадим Д.

Государство работает в режиме отжима, обороты нарастают.

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Русский князь

Стратегическая «Уфанет».

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Слегка Придурковатый

Логотип у них, конечно, на грани экстремизма в нынешних реалиях, кек.

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Русский князь

Он еще чем-то напоминает Ералаш: «Всё!»

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Андрей Наумов

То что атака на Россию идёт также через замаскированные популярные компьютерные игры это понятно сразу - вот взять на пример Diablo 4 где один из демонов имеет украинскую казачью прическу, а также и по игре развит сатанизм сколько находится в Америке (они очень любят быть такими и это факт) Отказ на это сумашествие из России только и держит нас в этой сфере на ногах.

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Русский князь

Не знал, что печенеги игры разрабатывают.

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Андрей Наумов

Разрабатывают их не они, а как обычно Америка, но все это называется всеобщее помешательство.

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Русский князь

Это ты еще Вульфенштейн не видел небось.

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Андрей Наумов

Украина не делает ничего - то что сейчас у них на руках это даже не работа, а создание компьтерных игр которые могут потрясти психику человека делает только Америка.

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Невероятный Блондин

Кручу верчу, а что ты мне сделаешь я в другом городе

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Aina Timo
Количество атак на пользователей Android в России с использованием зловредного ПО, замаскированного под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось в первом квартале 2024 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го

Следующие на очереди приложения банков.

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