Строительный интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» запланировал провести IPO летом 2024 года — «Ведомости» Статьи редакции
Компания планирует привлечь во время размещения 15-20 млрд рублей.
- Интернет-магазин товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» планирует провести IPO на Мосбирже в «ближайшие несколько месяцев», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сделке. Компания собирается привлечь 15-20 млрд рублей, оценка не раскрывается.
- В «ВсеИнструменты.ру» рассказали изданию, что компания «постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок».
- По данным Infoline, которые приводят «Ведомости», «ВсеИнструменты.ру» — один из лидеров лидеров на рынке DIY (do-it-yourself, «сделай сам», в основном к сегменту относятся стройматериалы), он занимает второе место после Leroy Merlin. На третьем месте — «Петрович».
- Компания основана в 2006 году. Акционер — АО «Ви.ру». По данным источников «Ведомостей», контролирующими бенефициарами выступают основатели компании Виктор Кузнецов и Александр Гольцов. В мае 2024 года «Всеинструменты.ру» выпустил отчёт по МФСО: прибыль за 2023-й выросла на 49% и достигла 3,8 млрд рублей. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составил 10 млрд рублей.
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Шикарный магазин. Надо закупиться.
Недавно заходил , но такого старья как я ищу не было , но сервис понравился
Конда мясные лавки на IPO пойдут?
Цены в «ВИ» иногда радуют, правда.
Что будет плохого, если мясная лавка пойдёт на IPO?
Очередной озон вырастет и сдуется ;)