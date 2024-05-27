xAI Илона Маска привлёк $6 млрд Статьи редакции
О возможных инвестициях в начале 2024 года сообщала FT.
- Стартап привлёк инвестиции в раунде B от Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners и других инвесторов, рассказал xAI в своём блоге.
- Компания планирует потратить деньги на вывод на рынок новых продуктов, создание инфраструктуры, а также исследования и разработки будущих технологий.
- До инвестиций (pre-money valuation) оценка компании составила $18 млрд, написал Илон Маск в X.
- О том, что xAI запланировал привлечь $6 млрд при оценке в $20 млрд, в январе 2024 года говорили источники FT. В мае газета сообщила, что стартап близок к закрытию раунда.
- Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу. Разработчики заявляли, что бот способен отвечать на «острые» вопросы, которые блокируются большинством ИИ-систем.
- В марте 2024 года xAI опубликовала исходный код чат-бота Grok.
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Вам не кажется, что любой бизнес стали называть стартапом
... а стартап бизнесом
Здесь это, конечно, неуместно, стопудов.
Слава роботам! Всех, кто не сдал деньги, ИИ уже записал в книжечку.