Деньги
Таня Боброва

xAI Илона Маска привлёк $6 млрд Статьи редакции

О возможных инвестициях в начале 2024 года сообщала FT.

  • Стартап привлёк инвестиции в раунде B от Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners и других инвесторов, рассказал xAI в своём блоге.
  • Компания планирует потратить деньги на вывод на рынок новых продуктов, создание инфраструктуры, а также исследования и разработки будущих технологий.
  • До инвестиций (pre-money valuation) оценка компании составила $18 млрд, написал Илон Маск в X.
  • О том, что xAI запланировал привлечь $6 млрд при оценке в $20 млрд, в январе 2024 года говорили источники FT. В мае газета сообщила, что стартап близок к закрытию раунда.
  • Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу. Разработчики заявляли, что бот способен отвечать на «острые» вопросы, которые блокируются большинством ИИ-систем.
  • В марте 2024 года xAI опубликовала исходный код чат-бота Grok.

#новости #xai

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4 комментария
Мат Капитал

Вам не кажется, что любой бизнес стали называть стартапом

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Станислав Пржембольский

... а стартап бизнесом

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Слегка Придурковатый

Здесь это, конечно, неуместно, стопудов.

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Вадим Д.

Слава роботам! Всех, кто не сдал деньги, ИИ уже записал в книжечку.

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