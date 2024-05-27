Деньги
Полина Лааксо

Издательства сообщили о просрочках по выплатам со стороны книжного интернет-магазина «Лабиринт» Статьи редакции

Покупатели тем временем недоумевают, почему доставка затягивается, а пункты выдачи закрываются.

Источник фото: «РИА Новости»
  • Издательства в Санкт-Петербурге жалуются на задержки выплат от книжного онлайн-дистрибьютора «Лабиринт», сообщила «Бумага», поговорив с участниками рынка.
  • Компания якобы начала просить партнёров об отсрочках и рассрочках ещё в 2023 году, а потом в нескольких случаях переставала соблюдать новые условия. В «Каро», например, рассказали, что расторгли договор с магазином, потому что не смогли предоставить запрашиваемые скидки. Так же поступил ещё один партнёр.
  • Ситуация некритичная для тех, кто продаёт через «Лабиринт» менее 10% книг. Однако некоторые небольшие издатели реализуют с его помощью большую часть своей продукции. Раньше магазин переводил деньги через четыре месяца после продажи книг — это распространённый механизм при оптовых закупках. Так издательства могли заранее планировать бюджеты, в том числе на выпуск новых книг. Теперь — не могут, пишет «Бумага».
  • «Лабиринт» также сам хранит закупленные товары. А при расторжении договоров издательствам приходится срочно искать помещения, чтобы разместить в них полученные назад книги.
  • Потребители в интернете жалуются, что компания стала завышать цены, тянуть с выполнением предзаказов, закрывать пункты выдачи, а также увеличивать сроки доставки. Там же одна из пользовательниц сообщает об увольнениях сотрудников и задержках зарплат, но не говорит, от кого получила информацию. Сам магазин комментариев не давал.
  • На вопрос покупателя, не закрывается ли «Лабиринт» и не обанкротился ли, компания в апреле 2024 года ответила, что «меняет систему логистики» и ведёт переговоры о сотрудничестве со СДЭК.
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  • По данным аналитической компании Data Insight, продажи «Лабиринта» в 2023 году сократились на 27% год к году. Один из собеседников «Бумаги» допустил, что компания испытывает проблемы из-за упадка книжного рынка в России на фоне санкций. Сказывается на выручке и сокращение наименований, «способных заинтересовать читателя».
  • Впрочем, у «Лабиринта» уже были проблемы — например, в пандемию Covid-19. Издательства сообщали, что компания попросила перенести платежи и сделать скидки. Некоторые отказались, потому что не хотели нести убытки. О «жёстких» условиях сотрудничества до этого говорили «Альпина» и «Азбука-Аттикус».
Медиа
Полина Лааксо
«Впрямую запрещать книги регуляторы не могут — они создают условия, по которым эти книги вымываются из-за самоцензуры» Статьи редакции

Сооснователь независимого книжного магазина и одноимённого издательства «Подписные издания» Михаил Иванов поговорил с «Фонтанкой» о положении дел на рынке. Пересказали главное.

Михаил Иванов. Источник фото: «Петербургский дневник»

#новости #лабиринт

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 Император Нолимоций
«меняет систему логистики» и ведёт переговоры о сотрудничестве со СДЭК.

https://vc.ru/services/1195430-u-sdek-uzhe-vtoroy-den-sboy-posylki-ne-otpravlyayut-i-ne-vydayut-prilozhenie-ne-rabotaet

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Y. Donec

К сожалению книги потеряли ценность, сейчас многие предпочитают найти книгу в интернете и прочесть ее там

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Руслан Бофт

может для вас и потеряли ценность ,бумажным книгам оказано большое доверие во всём мире , и статистические данные из года в год меняются , особенно замечается прирост покупки бумажных книг с появлением маркетплейсов , так как удобнее их получать

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Griby Lenina

Спаси дерево, читай электронные!

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Павел Данилов

Не только санкции сильно бьют по бумажным книгам. Электронные реально вытисняют. За 400 рублей в месяц я легально могу читать почти любые книги в любом количестве с подпиской Литрес. Это не единственный вариант.

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Андрей

Ого, опросы.
Еще надо опрос кто где покупает.
Я вот уже давно на озоне, там дешевле всего всегда выходит

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Вадим Д.

Да уж, последние пару дней со СДЭК сотрудничать так себе.

Издательства, не храните все яйца в одном Лабиринте.

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Valentin Dombrovsky

Что изменилось за пару дней?

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Valeriya Borisova

https://vc.ru/1195430

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Valeriya Borisova
У СДЭК уже второй день сбой: посылки не…
Поддержка обещает восстановить работу ПВЗ 28 мая 2024 года.
vc.ru
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Евгений Васильев

ну вот и все, припыли господа) скоро сжигание книг будет не антиутопией ,а текущей реальностью)

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Никита Подгорный

Literally 1984

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Семён Мальцев

Ведет переговоры со СДЭК? Ну тогда понятно почему все пошло по одному месту, это предложение надо ставить в начало статьи!

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Юрий Климов

один из числа известных книжных магазинов ,жаль,что возникли проблемы и буду надеяться что все таки это временные трудности и все наладится, мне нравится оттуда заказывать книги

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