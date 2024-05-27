Издательства сообщили о просрочках по выплатам со стороны книжного интернет-магазина «Лабиринт» Статьи редакции
Покупатели тем временем недоумевают, почему доставка затягивается, а пункты выдачи закрываются.
- Издательства в Санкт-Петербурге жалуются на задержки выплат от книжного онлайн-дистрибьютора «Лабиринт», сообщила «Бумага», поговорив с участниками рынка.
- Компания якобы начала просить партнёров об отсрочках и рассрочках ещё в 2023 году, а потом в нескольких случаях переставала соблюдать новые условия. В «Каро», например, рассказали, что расторгли договор с магазином, потому что не смогли предоставить запрашиваемые скидки. Так же поступил ещё один партнёр.
- Ситуация некритичная для тех, кто продаёт через «Лабиринт» менее 10% книг. Однако некоторые небольшие издатели реализуют с его помощью большую часть своей продукции. Раньше магазин переводил деньги через четыре месяца после продажи книг — это распространённый механизм при оптовых закупках. Так издательства могли заранее планировать бюджеты, в том числе на выпуск новых книг. Теперь — не могут, пишет «Бумага».
- «Лабиринт» также сам хранит закупленные товары. А при расторжении договоров издательствам приходится срочно искать помещения, чтобы разместить в них полученные назад книги.
- Потребители в интернете жалуются, что компания стала завышать цены, тянуть с выполнением предзаказов, закрывать пункты выдачи, а также увеличивать сроки доставки. Там же одна из пользовательниц сообщает об увольнениях сотрудников и задержках зарплат, но не говорит, от кого получила информацию. Сам магазин комментариев не давал.
- На вопрос покупателя, не закрывается ли «Лабиринт» и не обанкротился ли, компания в апреле 2024 года ответила, что «меняет систему логистики» и ведёт переговоры о сотрудничестве со СДЭК.
- По данным аналитической компании Data Insight, продажи «Лабиринта» в 2023 году сократились на 27% год к году. Один из собеседников «Бумаги» допустил, что компания испытывает проблемы из-за упадка книжного рынка в России на фоне санкций. Сказывается на выручке и сокращение наименований, «способных заинтересовать читателя».
- Впрочем, у «Лабиринта» уже были проблемы — например, в пандемию Covid-19. Издательства сообщали, что компания попросила перенести платежи и сделать скидки. Некоторые отказались, потому что не хотели нести убытки. О «жёстких» условиях сотрудничества до этого говорили «Альпина» и «Азбука-Аттикус».
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https://vc.ru/services/1195430-u-sdek-uzhe-vtoroy-den-sboy-posylki-ne-otpravlyayut-i-ne-vydayut-prilozhenie-ne-rabotaet
К сожалению книги потеряли ценность, сейчас многие предпочитают найти книгу в интернете и прочесть ее там
может для вас и потеряли ценность ,бумажным книгам оказано большое доверие во всём мире , и статистические данные из года в год меняются , особенно замечается прирост покупки бумажных книг с появлением маркетплейсов , так как удобнее их получать
Спаси дерево, читай электронные!
Не только санкции сильно бьют по бумажным книгам. Электронные реально вытисняют. За 400 рублей в месяц я легально могу читать почти любые книги в любом количестве с подпиской Литрес. Это не единственный вариант.
Ого, опросы.
Еще надо опрос кто где покупает.
Я вот уже давно на озоне, там дешевле всего всегда выходит
Да уж, последние пару дней со СДЭК сотрудничать так себе.
Издательства, не храните все яйца в одном Лабиринте.
Что изменилось за пару дней?
https://vc.ru/1195430
ну вот и все, припыли господа) скоро сжигание книг будет не антиутопией ,а текущей реальностью)
Literally 1984
Ведет переговоры со СДЭК? Ну тогда понятно почему все пошло по одному месту, это предложение надо ставить в начало статьи!
один из числа известных книжных магазинов ,жаль,что возникли проблемы и буду надеяться что все таки это временные трудности и все наладится, мне нравится оттуда заказывать книги