Карты национальной платёжной системы «Мир» в большинстве случаев не подходят для путешествий за границу или оплаты зарубежных сервисов. Один из способов обойти это ограничение — получить карту Visa или MasterCard в другой стране, например в Казахстане. Разобрались, как оформить банковскую карту Казахстана в 2024 году и в каком банке открыть счёт россиянам будет проще всего.

Источник фото: «РИА Новости», Владислав Воднев

Что нужно для оформления счёта и карты

Пакет документов зависит от банка, в котором вы планируете открыть карту. Стандартный список выглядит так:

Загранпаспорт. Пересечь границу с Казахстаном можно и по российскому паспорту. Но штамп в заграннике нужен, чтобы подтвердить легальность пребывания на территории страны.

Местная сим-карта. Можно купить физическую по приезде в страну или виртуальную (eSIM) — в любое время. Последнюю можно оформить, например, у Tele2 и Beeline.

ИИН. Это индивидуальный идентификационный номер — он похож на российский ИНН. Подробнее про получение документа расскажем далее.

Также могут понадобиться:

Миграционная карта. Ее выдают во время пересечения границы, например, в аэропорту. В карте указаны некоторые ваши данные, а главное — даты въезда и выезда.

Обоснование целей нахождения в Казахстане. Это может быть трудовой договор с местным работодателем, договор на обучение или прохождение лечения в местной медицинской организации.

Как получить ИИН

Получить его можно в России: ИИН выдают в посольствах и консульствах Казахстана в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Казани, Астрахани и Екатеринбурге. Подробный порядок оформления ИИН описан на сайте Правительства Казахстана и на странице посольства в России. В Казахстане ИИН выдают в Центрах обслуживания населения (ЦОН).

Для получения ИИН нужен загранпаспорт и сканы его страниц, а также заявление — его выдадут при подаче документов. ИИН делают за один рабочий день. Идентификационный номер выдают в Центрах обслуживания населения (ЦОН, аналог МФЦ), услуга бесплатная.

Получить ИИН за вас может и другой человек: просто приложите к комплекту необходимых документов нотариальную доверенность.Прежде чем ИИН станет активен, может пройти до 3 дней. Чтобы ускорить активацию, можно самостоятельно зарегистрироваться в базе мобильных граждан (БМГ), для этого нужен номер ИИН и мобильный.

Какие банки Казахстана открывают счета россиянам

Jusan Bank (Жусан банк)

Что нужно: загранпаспорт, ИИН, заполненная анкета и миграционная карта. Доступные валюты: тенге, доллары, евро, рубли.

Нюансы: Подать документы на открытие счёта в банке и забрать карту за вас сможет представитель — показав документ, удостоверяющий личность, и нотариальную доверенность. Будет он резидентом Казахстана или нет — неважно. При оформлении через представителя вместо оригинала загранпаспорта вы предоставляете копию.

Скрин с сайта Jusan Bank.

Неименную карту выпускают уже в день обращения, именную готовят за 3–7 рабочих дней. Открытие карты и первый год обслуживания — бесплатные, далее — 200 тенге в месяц. При внесении на карту российских рублей будут брать 5% от суммы, её рассчитают в тенге и спишут в день совершения операции. При снятии наличных за пределами Казахстана комиссия составит 1% от суммы + 1000 тенге, а при переводе на карточку иностранного банка — 0,5% от суммы + 1000 тенге.

Halyk Bank (Халык Банк, он же «Народный банк»)

Что нужно: загранпаспорт, ИИН и анкета, которую нужно заполнить в отделении банка. В анкете среди прочего нужно рассказать о цели открытия счёта, указать казахстанский номер телефона и адрес регистрации в стране.

Доступные валюты: тенге, доллары, евро.

Нюансы: Открытие счёта для нерезидентов возможно только в отделении. Дистанционно и по доверенности услугу не оказывают.

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Банк считает Россию страной высоких рисков. Поэтому карту открывает только тем россиянам, которые могут доказать тесные экономические связи с Казахстаном. Сделать это можно, предоставив справку с места работы или из учебного заведения в Казахстане, а также из детского сада или школы ребёнка (вместе с его свидетельством о рождении). Кроме карты в Halyk нерезидентам доступны и сберегательные счета — для этого нужно указать источник происхождения средств.

С декабря 2023 года банк всё чаще отказывает нерезидентам, не имеющим трудового договора с казахстанским работодателем.

Freedom Bank (Фридом)

Что нужно: загранпаспорт, ИИН, казахстанский номер телефона или любой другой с кодом +7. Доступные валюты: тенге, рубли, доллары, евро, юани, дирхамы.

Нюансы: Открыть карту Freedom можно через посредников, они же помогают оформить ИИН. В среднем за оформление карты просят 14–19 тысяч рублей. Комиссия за выпуск банком — 30 000 тенге. При удалённом оформлении перед первым использованием карты банк попросит пройти верификацию: на коротком видеоинтервью с сотрудником нужно будет вслух назвать некоторые данные из анкеты, а также сфотографироваться с загранпаспортом.

Открыть можно как дебетовую мультивалютную, так и брокерскую карту.

Деньги на счёт в банке Freedom проще всего переводить через банк-партнёр с российским представительством — «Цифра Банк», в Москве у него три отделения, в том числе в Сити.

Kaspi Bank (Каспи)

Что нужно: загранпаспорт, ИИН, казахстанский номер телефона и документ, подтверждающий право находиться в стране (например, справка о временной регистрации или штамп в паспорте о пересечении границы).

Доступные валюты: тенге. Нюансы: Подать заявление на открытие карты можно в приложении, но подписывать согласие на сбор персональных данных, а также отдавать пакет документов придётся лично. Открыть карту по доверенности и удалённо не выйдет.

Нерезидентам доступна карта Kaspi Gold: первый год обслуживания будет бесплатным, далее — 1995 тенге ежегодно. За пополнение карты комиссию не возьмут, но с международных переводов банк удержит 0,95% (минимум 200 тенге). Снимать до 300 000 тенге наличными в месяц можно в любом банкомате мира без комиссии. Сама карта мультивалютной не считается (на счету отображаются только тенге), но снимать деньги и оплачивать покупки можно в любой валюте, без комиссии. При этом депозит можно открыть в тенге и долларах.

ForteBank (Форте Банк)

Что нужно: загранпаспорт, ИИН, казахстанский номер телефона и документ, который подтвердит деятельность в стране (трудовой договор с местным работодателем или справка из образовательной организации Казахстана).

Доступные валюты: тенге, доллары, евро.

Нюансы: Через посредника получить карту не удастся, нужно прийти в отделение лично. Оформить карту удалённо также нельзя. Срок рассмотрения заявки — до 10 дней, предполагается дополнительная проверка. Нерезидентам с трудовым договором открывают мультивалютную карту: обслуживание обойдётся в 4000 тенге ежемесячно, при этом можно снимать до 1 000 000 тенге без комиссии в любом банкомате. Помимо карты и счёта, нерезидент может открыть в банке депозит в тенге и долларах.

Home Credit Bank (Хоум Кредит)

Что нужно: загранпаспорт, ИИН, штамп о пересечении границы Казахстана — для тех, кто въехал на территорию страны менее 30 дней назад.

Доступные валюты: тенге, доллары, евро.

Нюансы: Нерезидентам без ВНЖ банк выдаёт моментальные карты в день обращения, но открыть их удалённо или по доверенности нельзя, только при личном посещении в отделения.

Обычно россияне оформляют сразу две карты Visa — Home и Home Lite, также можно сделать виртуальную карту Home Card. Lite даёт 10% кэшбека в супермаркетах и на АЗС в течение первых 90 дней (затем 5%), а также 1% на остальные покупки. По Home Card можно получить дополнительный кэшбек при остатке не менее 100 000 тенге.

Важно учитывать, что кэшбек копится только с покупок за пределами России. Как отмечают российские владельцы карт, кэшбек в большинстве случаев покрывает затраты на конвертацию. Обслуживание карт Home Credit всегда бесплатное, переводы на карты других банков Казахстана — тоже.

Home Credit Bank в России переименовали в «Хоум банк», приложение у него теперь отдельное. Чтобы скачать приложение казахского банка на iOS, советуют сперва поменять страну в AppStore на Казахстан.

Пополнять карты Home Credit можно переводами в тенге из российских банков (например, БКС). Валютные счета открываются самостоятельно через приложение.

Bank CentrCredit («Центр Кредит»)

Что нужно: загранпаспорт, ИИН, казахстанский номер телефона, место регистрации либо адрес проживания в Казахстане, документ о подтверждении деятельности (трудовой договор, справка из местного университета и т. д.).

Доступные валюты: тенге, доллары, евро, (для IronCard также фунты стерлингов, дирхамы).

Нюансы: Открыть карту можно только очно, через посредника услугу не окажут. Обычную дебетовую карту делают за 10 дней, премиальную — от 2 до 5 рабочих дней. Выпуск премиальной мультивалютной карты IronCard обойдётся в 100 000 тенге: обслуживание бесплатное при выполнении некоторых условий, даёт 2–4% кэшбека в зависимости от количества средств на счету, страховку путешествий, доступ к бизнес-залам.

Карта для путешественников TravelCard обойдётся в 50 000 тенге: позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах по всему миру и даёт до 7% кэшбека на авиабилеты, отели, аренду авто. Дебетовая карта BCC Pay (позиционируется как зарплатная) обойдётся в 20 000 тенге: обслуживание по ней бесплатное, открывается в одной валюте на выбор — тенге, долларах или евро.

Кроме карты, россияне могут открыть в банке депозит, брокерский счёт и металлический счёт (покупка виртуального золота, серебра и других металлов для инвестирования).

Eurasian Bank («Евразийский Банк»)

Что нужно: загранпаспорт, ИИН, казахстанский номер телефона, временная регистрация. Также с недавних пор банк требует дополнительные документы — выписку с российской карты и справку с работы в России.

Доступные валюты: тенге, рубли, доллары, евро.

Нюансы: Осенью 2023 года из-за вторичных санкций банк начал массово блокировать счета россиянам, но в службе поддержки утверждают, что новые карты и счета нерезидентам из России продолжают открывать. Для оформления карты нужно прийти в офис банка лично, оформление через посредника доступно по доверенности. Обслуживание — бесплатно. Также можно открыть депозит и накопительный счёт.

Важно: после подачи документов банк проводит комплаенс — некоторые заявители жалуются на сроки и немотивированные отказы.

Известно, что карты россиянам также открывают Bank RBK, Bereke Bank (также известен как «казахский Сбер»), Altyn Bank. Узнавать детали оформления стоит через их службы поддержки.

Преимущества открытия карты в Казахстане

Обслуживание на русском языке. Причём как в самих банках, так и в ЦОНах (а также других госучреждениях, в которых понадобится оформить документы, необходимые для открытия карты). У всех банков из списка описание тарифов и документация на сайте дублируются на русском.

Выгодные тарифы. Из-за довольно высокой конкуренции банки Казахстана готовы предоставлять клиентам хорошие условия. Например, Jusan Bank выпускает и обслуживает карты россиянам бесплатно.

Сравнительно небольшой набор документов. Некоторые банки готовы открыть счёт россиянам при наличии лишь загранпаспорта, ИИН и казахстанской сим-карты.

Близость к России. Прямой перелёт из Москвы в Алматы занимает около 4,5 ч. Существует и оформление по доверенности без личного визита.

Можно ли открыть карту дистанционно

Получение карты от вашего имени по нотариальной доверенности официально допускают только Jusan Bank и Eurasian Bank. Но на деле дистанционное открытие карты практикуют многие банки — даже если на их сайтах нет информации об этом, стоит написать в поддержку и узнать наверняка.