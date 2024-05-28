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Пункт пропуска «Турий Рог» на границе с Китаем

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 мая: доллар — 88,68 рубля (на 1,02 рубля меньше, чем 27 мая), евро — 96,3 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на 07:41 мск: доллар — 88,66 рубля, евро — 96,47 рубля.

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Курсы на Forex на 08:00 мск: доллар — 88,63 рубля, евро — 96,45 рубля.

«Альфа-банк» изучает возможность создания собственного негосударственного пенсионного фонда — причём с нуля, а не через покупку существующего игрока, узнали «Ведомости». Один из источников утверждает, что решение пока окончательно не принято.

Кто и как адаптируется

Банки Турции пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время и внести в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику, сообщил «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Контекст

«Балтика» за год переместилась с 8-й на 14-ю позицию рейтинга брендов товаров повседневного спроса, ежегодно публикуемого компанией NielsenIQ. Первые две позиции сохранили за собой бренды сигарет Winston от Japan Tobacco International и чипсов Lay’s — от PepsiCo. Сразу на третью строчку поднялись с десятой напитки «Добрый» компании «Мултон» (бывшее юрлицо российского подразделения Coca-Cola).

Согласно опубликованной Еврокомиссией статистике, в 2023-м Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз (наряду с Китаем, Турцией, Индией и Марокко). РБК изучил, какие страны чаще всего отказывали россиянам в визах: это Мальта (доля отказов составила 34,8%), Эстония (31,7%), Швеция (29,6%), Австрия (26,4%) и Германия (20,5%).

По итогам первого квартала в Москве реализовано более 300 тысяч м² офисных площадей, это максимальный результат за последние 10 лет. Треть от этого объёма пришлось на продажу, две трети — на аренду.

В 2023 году государственную границу России пересекли более 110 млн человек, что на 36% больше, чем в 2022-м. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов.

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