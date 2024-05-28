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Деньги
Евгения Евсеева

День 825: в 2023 году через российскую границу пропустили свыше 110 млн человек Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Пункт пропуска «Турий Рог» на границе с Китаем

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 мая: доллар — 88,68 рубля (на 1,02 рубля меньше, чем 27 мая), евро — 96,3 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на 07:41 мск: доллар — 88,66 рубля, евро — 96,47 рубля.

Курсы на Forex на 08:00 мск: доллар — 88,63 рубля, евро — 96,45 рубля.

«Альфа-банк» изучает возможность создания собственного негосударственного пенсионного фонда — причём с нуля, а не через покупку существующего игрока, узнали «Ведомости». Один из источников утверждает, что решение пока окончательно не принято.

Кто и как адаптируется

Банки Турции пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время и внести в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику, сообщил «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Контекст

«Балтика» за год переместилась с 8-й на 14-ю позицию рейтинга брендов товаров повседневного спроса, ежегодно публикуемого компанией NielsenIQ. Первые две позиции сохранили за собой бренды сигарет Winston от Japan Tobacco International и чипсов Lay’s — от PepsiCo. Сразу на третью строчку поднялись с десятой напитки «Добрый» компании «Мултон» (бывшее юрлицо российского подразделения Coca-Cola).

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Согласно опубликованной Еврокомиссией статистике, в 2023-м Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз (наряду с Китаем, Турцией, Индией и Марокко). РБК изучил, какие страны чаще всего отказывали россиянам в визах: это Мальта (доля отказов составила 34,8%), Эстония (31,7%), Швеция (29,6%), Австрия (26,4%) и Германия (20,5%).

По итогам первого квартала в Москве реализовано более 300 тысяч м² офисных площадей, это максимальный результат за последние 10 лет. Треть от этого объёма пришлось на продажу, две трети — на аренду.

В 2023 году государственную границу России пересекли более 110 млн человек, что на 36% больше, чем в 2022-м. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов.

Новости предыдущего дня, 27 мая — здесь.

#новости

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 S.Capusta
Банки Турции пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время, сообщил «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Прям вижу, как в приемной у коммерческого директора Разумовского сидят представители турецких банков, чтобы передать обещания.

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Вадим Д.

Шевелят усами, клянутся в дружбе и обещают, обещают.

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Александр Привалов
Шевелят усами

ТарканБанк?

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Вадим Д.

А чегой-то Балтика не отжала себе место повыше? Слабенько же.

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Вадим Д.

Хе-хе, граница РФ всё популярнее. Но, как водится, все же к нам рвутся, видимо?

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Иван Кривопалов

Ну конечно, это же Россия, не то что загнивающая .ейропа)

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Я сказал свое имя машине

Норм так

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Aleksandr

в какую сторону не сказали?

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Риэлтор (не) нужен!

В обе.
Никто же не напишет сколько in было, а сколько out

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Капитон Прокопьев

Некуда бежать. Земля шариковая…

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Илья Соломатов
«Балтика» за год переместилась с 8-й на 14-ю позицию рейтинга брендов товаров повседневного спроса- что же случилось ...МБ поменялось управление и собственник?
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Константин Александрович

Всё идёт по плану , но мы этот план не знаем

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Илья

Теперь партнёры Альфа банка на спам звонках помимо карты теперь ещё будут пенсию предлагать им перенести. А при получении карты, автоматом пенсию тоже к ним. Если в течении 14 дней им письменный отказ не отправить. )

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Слегка Придурковатый

«Балтика» за год переместилась с 8-й на 14-ю позицию рейтинга брендов товаров повседневного спроса»

Страдайте, шринкфляторы хуевы.

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