«Тинькофф» запустил «Возврат» — сервис помощи в оспаривании покупок и ошибочных переводов Статьи редакции
Также юристы банка могут помочь клиентам бесплатно составить досудебную претензию или иск.
- «Возврат» — это бесплатный сервис, чтобы им воспользоваться, нужно открыть историю операций, выбрать перевод, с которым клиент не согласен, и нажать кнопку «оспорить».
- Оспорить можно покупку товаров и услуг, мошеннические операции по картам без физического присутствия карты (например, если её данными завладели мошенники и совершили покупку, которая не требует подтверждения), сбои банкомата, когда он не выдал наличные или не внёс деньги, ошибочные переводы.
- Также с клиентом в сложных случаях могут связаться юристы «Тинькофф» и бесплатно помочь составить досудебную претензию или проконсультировать при составлении иска.
- До этого клиенты «Тинькофф» могли оспорить только покупки в соответствии с правилами платёжных систем. Теперь банк масштабировал сервис, чтобы «по максимуму учесть все возможные сценарии и проблемы»: например, добавил сценарии возврата переводов, покупок по QR-коду или СБП, оплаты подписок, страховых полисов и мошеннических покупок без предъявления карты.
- В банке отметили, что «Возврат» работал в тестовом режиме в 2023 году: за это время с его помощью клиенты смогли оспорить 4,5 млн операций, пользователям вернули больше 5 млрд рублей.
4K показов
2.5K открытий
Афеисты это типа те кто фей не любят?
Что Тинькофф, что VC вечно косячат с текстами)))
а вы внимательный
Вы приняты!
Учитывая что это Тинькофф, возврат скорее будет действовать так:
"Вам был осуществлён перевод от лица не являющего подтвержденным родственником. В целях безопасности мы осуществили возврат ваших денег на безопасный счёт и заблокировали их. Вы можете воспользоваться бесплатной услугой "Возврат" для оспаривания блокировки и доступа к деньгам с комиссией 20%"
у тинькофф же нормальные возвраты
Здесь не любят правду и позитив в сторону Тинькофф. Так что скоро кто-нибудь напишет, что тебе заплатили за коммент.
мне в секунду делали отмену перевода не тому номеру
Флешбек словил, времена до познавшего жизнь Тинькова, когда это было чуть ли не единственный страшный сон был. Даже не знаю со страхом или с лёгкой приятной ностальгией вспоминается эти времена
Подвох где-то рядом.
Так очевидно же. Претензия и иск же не на Тинькофф, а на того, кому улетели деньги в результате скама. Хотя по новым правилам, если банк допускает перевод в результате скама, он должен вернуть деньги самостоятельно). Аналог чарджбека.
P.S. Но если это прям "нажал кнопку - вернул деньги", а Тиньк потом сам вошкается со скамерами и дропами, то это найс.
Купил телефон на Авито через дропа, через 5 минут
Делаю возврат, так же
Чел который продал мне телефон:🥺
Не знаю, как это будет работать. Короче, есть ФЗ "О НСПК". В нем в статье 8 в пунктах 5.2-5.3. были прописаны общие условия о том, что банк обязан уведомлять о скаме. Около года назад были приняты поправки, которые уточнили порядок. Так в статье 11 закона появляются пункты 11.12 - 11.15. которые детализируют обязанности банка и его ответственность. Кратко - если банк не проинформировал клиента о скаме, то он должен возместить деньги, а если проинформировал и сделал нужные действия - не должен. После появления этого закона банки начали под видом киллерфичи внедрять своих "защитников", но итог пока такой же - попался на скаме, ищи-свищи деньги. Пока - это еще месяц примерно, потом посмотрим, может будем жучить банки.
Вангую чтобы в реальной жизни оспорить операцию в Возврате надо будет написать на vc статью.
Без этого никакой сервис, который создаёт реальные плюсы для клиентов банка, почему-то не работает.
Да и не банков тоже...
Сервис нормально отрабатывает, уже проверил лично. Так, что ванга из вас так себе.
- Ну рассказывайте:
- Какая ситуация была.
- Что от вас потребовалось.
- Сколько вернули
- Сколько времени заняло.
Скриншоты переписки желательны тоже (суммы можете замазать).
P.S. Вам бы почитать про вероятностные характеристики ну и прочее.
Ладно бы написали " в моем одном случае он отработал нормально". А то же о всем сервисе судите
"Без этого никакой сервис, который создаёт реальные плюсы для клиентов банка, почему-то не работает."
Как насчет того, что 95% проблем просто решаются молча, а 5% это проблемы обсуждаемые в сети и не всегда виноват бизнес? Собственно, если бы сервисы не были полезны для клиентов, то бы их серьезный отток из банка. Поэтому ваше умозаключение выше не верно. Поэтому, не судите о сервисе, который только вышел)
Как насчет рассказать про свой личный опыт чуть более подробно, а непросто "Сервис нормально отрабатывает, уже проверил лично"?
тема крутая, видел много позитивных отзывов на Банках.ру на тему возврата денег клиентам.
В чем крутость темы, если есть вполне себе ЧЕТКО ПРОПИСАННЫЕ случаи возврата денег клиентам после их операций + судебная практика по "пограничным случаям"?
Интересно, в случае со списываниями тинька при заработке на курсах валют будет работать?)
не стоит забывать , что это в России (менталитет у людей заточен на то что бы обмануть )😅
Скринте, закроют через пол года.
Слишком скамно, люди будут любую хуйню оспаривать, жаловаться подменяя товар, говорить что им оказали не качественную услугу и т.д.
Двачую. Скорее всего так оно и будет. Либо через пару месяцев начнут вообще все резать и по срокам рассматривать до полугода. Учитывая новость о том, что люди яйца начали лизать в магазинах екб
Ошибка в тексте инфографики. Если это уже на сайте банка, то не красиво получается
*некрасиво
простите
это для них норма, не раз замечал ошибки уровня начальной школы
На практике не работает или работает плохо. С прошлой недели оспариваю операцию (банк на ровном месте заблокировал оплату авиабилетов на официальном сайте авиакомпании), никакой вменяемой информации не получила. В итоге ни билетов, ни денег, только «мы рассматриваем ваш запрос» 🤝
Надо было Разврат
Я забыл подписку отменить одного известного российского сервиса. Деньги списали, я оспорил и через месяц вернули. Почти 10 к было.
Тинькофф молодец! Отличный сервис
Тинёк - дно.
а стену вернуть возврат может?
Берлинскую?
да
Как обычно, красиво в статье
Насколько знаю, можно было и раньше оспорить. Возможно, это было сложнее. Но круто
Забавно выглядит и следующий пассаж
"Также с клиентом в сложных случаях могут связаться юристы «Тинькофф» и бесплатно помочь составить досудебную претензию или проконсультировать при составлении иска."
Учитывая, что иск надо подавать в 50% подобных случаях к самому банку. 😀
сомневаюсь, что это будет хорошо и правильно работать
Буквально неделю назад вернулся чарджбек по мошенничеству одним там продавцом игровых подписок. Заняла процедура больше 20 дней. С момента, когда уже площадка продавца знала, что я запросил возврат, а узнать она могла только от своего банка, всё равно прошло 2 недели. Потанькофф ссылался на "правила платёжных систем". На объяснение, зачем они предлагают настолько медленную, а следовательно мёртвую услугу, не ссылался. Почему они подобные операции не закрывают своими деньгами на те же "до 40 дней" по тем же "правилам", чтобы в случае оспаривания клиенту деньги тут же вернуть, а потом вошкаться самим, тоже. Я думаю ничего не изменится. Окажется, что большинство кейсов нестандартные.
Заявка в банк получателя была отправлена через неделю после обращения. Т.е. месяц.
черджбэк запустили.. опять фантик продают
Как в анекдоте про Петьку - Но есть Нюанс...
Но о нем вам рассказывать не будут, вы должны сами опробовать...
Позитивный инфоповод из ничего после дерьмовых новостей. Банк и так должен этим заниматься.
я уже воспользовалась, вернули