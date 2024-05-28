Деньги
Евгения Евсеева

«Тинькофф» запустил «Возврат» — сервис помощи в оспаривании покупок и ошибочных переводов Статьи редакции

Также юристы банка могут помочь клиентам бесплатно составить досудебную претензию или иск.

  • «Возврат» — это бесплатный сервис, чтобы им воспользоваться, нужно открыть историю операций, выбрать перевод, с которым клиент не согласен, и нажать кнопку «оспорить».
  • Оспорить можно покупку товаров и услуг, мошеннические операции по картам без физического присутствия карты (например, если её данными завладели мошенники и совершили покупку, которая не требует подтверждения), сбои банкомата, когда он не выдал наличные или не внёс деньги, ошибочные переводы.
  • Также с клиентом в сложных случаях могут связаться юристы «Тинькофф» и бесплатно помочь составить досудебную претензию или проконсультировать при составлении иска.
Фото: «Тинькофф»
  • До этого клиенты «Тинькофф» могли оспорить только покупки в соответствии с правилами платёжных систем. Теперь банк масштабировал сервис, чтобы «по максимуму учесть все возможные сценарии и проблемы»: например, добавил сценарии возврата переводов, покупок по QR-коду или СБП, оплаты подписок, страховых полисов и мошеннических покупок без предъявления карты.
  • В банке отметили, что «Возврат» работал в тестовом режиме в 2023 году: за это время с его помощью клиенты смогли оспорить 4,5 млн операций, пользователям вернули больше 5 млрд рублей.

#новости #тинькофф

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45 комментариев
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 Leonid Sobchenko

Афеисты это типа те кто фей не любят?

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Artem Simonenkov

Что Тинькофф, что VC вечно косячат с текстами)))

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Игорь З.

а вы внимательный

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Алексей Леденев

Вы приняты!

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Max N

Учитывая что это Тинькофф, возврат скорее будет действовать так:
"Вам был осуществлён перевод от лица не являющего подтвержденным родственником. В целях безопасности мы осуществили возврат ваших денег на безопасный счёт и заблокировали их. Вы можете воспользоваться бесплатной услугой "Возврат" для оспаривания блокировки и доступа к деньгам с комиссией 20%"

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Игорь З.

у тинькофф же нормальные возвраты

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Алексей Максимов

Здесь не любят правду и позитив в сторону Тинькофф. Так что скоро кто-нибудь напишет, что тебе заплатили за коммент.

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Игорь З.

мне в секунду делали отмену перевода не тому номеру

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XNicON .

Флешбек словил, времена до познавшего жизнь Тинькова, когда это было чуть ли не единственный страшный сон был. Даже не знаю со страхом или с лёгкой приятной ностальгией вспоминается эти времена

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Вадим Д.

Подвох где-то рядом.

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ЕЯ

Так очевидно же. Претензия и иск же не на Тинькофф, а на того, кому улетели деньги в результате скама. Хотя по новым правилам, если банк допускает перевод в результате скама, он должен вернуть деньги самостоятельно). Аналог чарджбека.
P.S. Но если это прям "нажал кнопку - вернул деньги", а Тиньк потом сам вошкается со скамерами и дропами, то это найс.

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VIRUS Снимаю кайф

Купил телефон на Авито через дропа, через 5 минут

Делаю возврат, так же
Чел который продал мне телефон:🥺

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ЕЯ

Не знаю, как это будет работать. Короче, есть ФЗ "О НСПК". В нем в статье 8 в пунктах 5.2-5.3. были прописаны общие условия о том, что банк обязан уведомлять о скаме. Около года назад были приняты поправки, которые уточнили порядок. Так в статье 11 закона появляются пункты 11.12 - 11.15. которые детализируют обязанности банка и его ответственность. Кратко - если банк не проинформировал клиента о скаме, то он должен возместить деньги, а если проинформировал и сделал нужные действия - не должен. После появления этого закона банки начали под видом киллерфичи внедрять своих "защитников", но итог пока такой же - попался на скаме, ищи-свищи деньги. Пока - это еще месяц примерно, потом посмотрим, может будем жучить банки.

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Риэлтор (не) нужен!

Вангую чтобы в реальной жизни оспорить операцию в Возврате надо будет написать на vc статью.

Без этого никакой сервис, который создаёт реальные плюсы для клиентов банка, почему-то не работает.

Да и не банков тоже...

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Генератор Мемов

Сервис нормально отрабатывает, уже проверил лично. Так, что ванга из вас так себе.

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Риэлтор (не) нужен!

- Ну рассказывайте:
- Какая ситуация была.
- Что от вас потребовалось.
- Сколько вернули
- Сколько времени заняло.

Скриншоты переписки желательны тоже (суммы можете замазать).

P.S. Вам бы почитать про вероятностные характеристики ну и прочее.
Ладно бы написали " в моем одном случае он отработал нормально". А то же о всем сервисе судите

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Генератор Мемов

"Без этого никакой сервис, который создаёт реальные плюсы для клиентов банка, почему-то не работает."

Как насчет того, что 95% проблем просто решаются молча, а 5% это проблемы обсуждаемые в сети и не всегда виноват бизнес? Собственно, если бы сервисы не были полезны для клиентов, то бы их серьезный отток из банка. Поэтому ваше умозаключение выше не верно. Поэтому, не судите о сервисе, который только вышел)

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Риэлтор (не) нужен!

Как насчет рассказать про свой личный опыт чуть более подробно, а непросто "Сервис нормально отрабатывает, уже проверил лично"?

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Денис Волков

тема крутая, видел много позитивных отзывов на Банках.ру на тему возврата денег клиентам.

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Риэлтор (не) нужен!

В чем крутость темы, если есть вполне себе ЧЕТКО ПРОПИСАННЫЕ случаи возврата денег клиентам после их операций + судебная практика по "пограничным случаям"?

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Витольд

Интересно, в случае со списываниями тинька при заработке на курсах валют будет работать?)

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Maksim Paddubny

не стоит забывать , что это в России (менталитет у людей заточен на то что бы обмануть )😅

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Станислав

Скринте, закроют через пол года.
Слишком скамно, люди будут любую хуйню оспаривать, жаловаться подменяя товар, говорить что им оказали не качественную услугу и т.д.

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Микс из мусоровоза

Двачую. Скорее всего так оно и будет. Либо через пару месяцев начнут вообще все резать и по срокам рассматривать до полугода. Учитывая новость о том, что люди яйца начали лизать в магазинах екб

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Яна Кравчинская-Лодит

Ошибка в тексте инфографики. Если это уже на сайте банка, то не красиво получается

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Драка вегетарианца с людоедом

*некрасиво

простите

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неформат

это для них норма, не раз замечал ошибки уровня начальной школы

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Natasha

На практике не работает или работает плохо. С прошлой недели оспариваю операцию (банк на ровном месте заблокировал оплату авиабилетов на официальном сайте авиакомпании), никакой вменяемой информации не получила. В итоге ни билетов, ни денег, только «мы рассматриваем ваш запрос» 🤝

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iDark Ogr

Надо было Разврат

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Sergei

Я забыл подписку отменить одного известного российского сервиса. Деньги списали, я оспорил и через месяц вернули. Почти 10 к было.
Тинькофф молодец! Отличный сервис

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Слегка Придурковатый

Тинёк - дно.

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Антивадя
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Leonid Sobchenko

а стену вернуть возврат может?

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Александр Привалов

Берлинскую?

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Leonid Sobchenko

да

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moscowpan

Как обычно, красиво в статье

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Мирослав Игнатов

Насколько знаю, можно было и раньше оспорить. Возможно, это было сложнее. Но круто

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Риэлтор (не) нужен!

Забавно выглядит и следующий пассаж

"Также с клиентом в сложных случаях могут связаться юристы «Тинькофф» и бесплатно помочь составить досудебную претензию или проконсультировать при составлении иска."

Учитывая, что иск надо подавать в 50% подобных случаях к самому банку. 😀

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Строганов Иван

сомневаюсь, что это будет хорошо и правильно работать

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Алфей Заморышев

Буквально неделю назад вернулся чарджбек по мошенничеству одним там продавцом игровых подписок. Заняла процедура больше 20 дней. С момента, когда уже площадка продавца знала, что я запросил возврат, а узнать она могла только от своего банка, всё равно прошло 2 недели. Потанькофф ссылался на "правила платёжных систем". На объяснение, зачем они предлагают настолько медленную, а следовательно мёртвую услугу, не ссылался. Почему они подобные операции не закрывают своими деньгами на те же "до 40 дней" по тем же "правилам", чтобы в случае оспаривания клиенту деньги тут же вернуть, а потом вошкаться самим, тоже. Я думаю ничего не изменится. Окажется, что большинство кейсов нестандартные.

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Алфей Заморышев

Заявка в банк получателя была отправлена через неделю после обращения. Т.е. месяц.

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Александр

черджбэк запустили.. опять фантик продают

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Миио проходил

Как в анекдоте про Петьку - Но есть Нюанс...
Но о нем вам рассказывать не будут, вы должны сами опробовать...

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Anton Vlasov

Позитивный инфоповод из ничего после дерьмовых новостей. Банк и так должен этим заниматься.

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svetlana

я уже воспользовалась, вернули

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