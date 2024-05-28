Исследование: средний доход самозанятых на маркетплейсах — 49,5 тысячи рублей в месяц, за год их число упало на 10% Статьи редакции
Самозанятые моложе, чем ИП и компании на площадках, большинство живёт за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
- Среднемесячный доход рассчитывался за период с января 2023 года по март 2024-го, говорится в совместном исследовании Tinkoff Data и PRO Wildberries (есть у vc.ru).
- Авторы исследования анализировали транзакции клиентов «Тинькофф», которые оформлены как самозанятые продавцы на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, AliExpress и «Магнит Маркет»). Статус самозанятого смотрели по базе ФНС и в сервисе банка, факт торговли на маркетплейсе — по пополнениям на дебетовую карту с одной или нескольких площадок в период с первого квартала 2023-го по первый квартал 2024-го. Также в данных Wildberries учитывали продавцов, которые регистрировались как самозанятые с января 2023-го по март 2024-го и сделали больше одной продажи за этот период.
- По итогам первого квартала 2024-го количество самозанятых на маркетплейсах уменьшилось на 10% год к году — за счёт достижения лимита по выручке (2,4 млн рублей в год) и перерегистрации как ИП. Сильнее всего число самозанятых уменьшилось на AliExpress и Wildberries — на 53% и 27% соответственно. У «Магнит Маркета» — на 14%. Только Ozon показал рост — на 129%.
- Большая часть таких продавцов торгует на Wildberries (57%), на втором месте Ozon (41%). Доля AliExpress и «Магнит Маркета» — по 1%.
- Среднемесячный доход самозанятых на маркетплейсах — 49 500 рублей. В периоды распродаж у самозанятых продажи вырастают, например, за декабрь 2023-го среднемесячный заработок составил 60 109 рублей. По данным Wildberries, у 49% продавцов оборот составляет от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, у 23% — до 10 тысяч рублей, у 15% — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.
- Самые популярные товары, которыми предпочитают торговать самозанятые, — свечи, футболки, носки, сумки и платья.
- Самозанятые продавцы моложе, чем ИП и ООО, торгующие на маркетплейсах. Самый частый возрастной диапазон среди самозанятых — 30-34 года, у ИП и владельцев компаний — 35-39 лет.
- Также среди самозанятых выше доля мужчин, чем среди ИП и ООО: 51% против 45%. Большинство (78%) продавцов проживает за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
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Из 10 человек один заработал 450, остальные 0
В среднем 45 тысяч на каждого😁
Да, медианы были бы честнее.
Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.
Самые озорные могут собирать комплекты: свеча, футболка и носки — готовый образ Ивана Бездомного, охотящегося на шайку иностранного консультанта.
Причем, 49 это не прибыль 😁 прибыль там, в лучшем случае, 12
А может даже меньше потому что считают человек полностью не учитывая все расходы
Статистика хорошая. Интересненнько было почитать и узнать сколько самозанятых на маркетплейсах. Да и вообще чем торгуют, что сейчас популярно. Да и для самозанятого не плохой доход, особенно в регионах.
Как понимаю, что но сама заняты считается с полного чека без учёта расходов?
Да, расходы не учитываются