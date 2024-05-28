{"id":14293,"url":"\/distributions\/14293\/click?bit=1&hash=05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","hash":"05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","title":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Евгения Евсеева

Исследование: средний доход самозанятых на маркетплейсах — 49,5 тысячи рублей в месяц, за год их число упало на 10% Статьи редакции

Самозанятые моложе, чем ИП и компании на площадках, большинство живёт за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

  • Среднемесячный доход рассчитывался за период с января 2023 года по март 2024-го, говорится в совместном исследовании Tinkoff Data и PRO Wildberries (есть у vc.ru).
  • Авторы исследования анализировали транзакции клиентов «Тинькофф», которые оформлены как самозанятые продавцы на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, AliExpress и «Магнит Маркет»). Статус самозанятого смотрели по базе ФНС и в сервисе банка, факт торговли на маркетплейсе — по пополнениям на дебетовую карту с одной или нескольких площадок в период с первого квартала 2023-го по первый квартал 2024-го. Также в данных Wildberries учитывали продавцов, которые регистрировались как самозанятые с января 2023-го по март 2024-го и сделали больше одной продажи за этот период.
  • По итогам первого квартала 2024-го количество самозанятых на маркетплейсах уменьшилось на 10% год к году — за счёт достижения лимита по выручке (2,4 млн рублей в год) и перерегистрации как ИП. Сильнее всего число самозанятых уменьшилось на AliExpress и Wildberries — на 53% и 27% соответственно. У «Магнит Маркета» — на 14%. Только Ozon показал рост — на 129%.
  • Большая часть таких продавцов торгует на Wildberries (57%), на втором месте Ozon (41%). Доля AliExpress и «Магнит Маркета» — по 1%.
Фото: «Тинькофф»
  • Среднемесячный доход самозанятых на маркетплейсах — 49 500 рублей. В периоды распродаж у самозанятых продажи вырастают, например, за декабрь 2023-го среднемесячный заработок составил 60 109 рублей. По данным Wildberries, у 49% продавцов оборот составляет от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, у 23% — до 10 тысяч рублей, у 15% — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.
  • Самые популярные товары, которыми предпочитают торговать самозанятые, — свечи, футболки, носки, сумки и платья.
Фото: «Тинькофф»
  • Самозанятые продавцы моложе, чем ИП и ООО, торгующие на маркетплейсах. Самый частый возрастной диапазон среди самозанятых — 30-34 года, у ИП и владельцев компаний — 35-39 лет.
  • Также среди самозанятых выше доля мужчин, чем среди ИП и ООО: 51% против 45%. Большинство (78%) продавцов проживает за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Фото: «Тинькофф»

#новости #тинькофф #маркетплейсы #самозанятые

281 показ
884 открытия
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 Алибек Гулямов

Из 10 человек один заработал 450, остальные 0
В среднем 45 тысяч на каждого😁

Ответить
Развернуть ветку
xbevice

Да, медианы были бы честнее.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Самые озорные могут собирать комплекты: свеча, футболка и носки — готовый образ Ивана Бездомного, охотящегося на шайку иностранного консультанта.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Причем, 49 это не прибыль 😁 прибыль там, в лучшем случае, 12

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Ofitserov

А может даже меньше потому что считают человек полностью не учитывая все расходы

Ответить
Развернуть ветку
Angelica

Статистика хорошая. Интересненнько было почитать и узнать сколько самозанятых на маркетплейсах. Да и вообще чем торгуют, что сейчас популярно. Да и для самозанятого не плохой доход, особенно в регионах.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Ofitserov

Как понимаю, что но сама заняты считается с полного чека без учёта расходов?

Ответить
Развернуть ветку
Анар FS

Да, расходы не учитываются

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
6 комментариев
Раскрывать всегда