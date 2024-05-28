Деньги
Полина Лааксо

«Райффайзенбанк» перестанет открывать новые накопительные счета с 1 июня 2024 года Статьи редакции

Счета, открытые до этой даты, продолжат работать «как обычно».

  • Изменения коснутся тарифов «На ежедневный остаток» (до 6% годовых), «К подписке» (до 9% годовых), а также «Ключевой» (процент не указан), сообщил банк. Судя по данным на сайте, других накопительных счетов, доступных для оформления, нет.
  • Компания объяснила решение «существенно изменившимися рыночными условиями и устойчивым снижением спроса на продукт». Внимание на новость обратила редакция канала о банках «Дайджест».
  • С 3 июня 2024 года «Райффайзенбанк» также перестанет открывать новые вклады и пролонгировать старые. Уже оформленные счета продолжат действовать до истечения срока договора.
Источник фото: Business FM
  • RBI — австрийский владелец «Райффайзенбанка» — говорит об уходе из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.
  • В феврале 2023 года Минфин США начал проверку RBI из-за связей с Россией, узнало Reuters. В марте оно сообщило, что европейский ЦБ потребовал от группы уйти из страны. После этого RBI определилась с планом действий: активы продадут или выведут из группы.
  • В июле источники Reuters рассказали, что банк приостановил работу по уходу с российского рынка: власти Австрии якобы опасались разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами . В ноябре RBI сообщила, что не успеет покинуть рынок в 2023 году.
  • Уже в 2024-м FT писала, что «Райффайзенбанк» к концу 2023 года расширил штат. А Минфин США пригрозил ограничить RBI доступ к долларовой системе из-за сделок в России.

#новости #rbi

10 показов
107 открытий
0
1 комментарий
Alexey

Сейчас же кто-нибудь спросит что случилось, да?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
-2 комментариев
Раскрывать всегда