Фондовый индекс Nasdaq обновил исторический максимум на фоне подорожания акций Nvidia Статьи редакции
Его значение впервые преодолело порог в 17 тысяч пунктов.
- 28 мая 2024 года бумаги американского производителя чипов Nvidia подорожали более чем на 6% и на момент публикации торгуются по цене $1139 за штуку. Для сравнения: в феврале они не превышали отметку в $800, а 22 мая стоили около $949. Рыночная капитализация компании — свыше $2,8 трлн.
- Интерес к Nvidia положительно сказался на стоимости бумаг и других участников рынка, благодаря чему индекс Philadelphia Semiconductor Index, который учитывает акции таких компаний, вырос на 1,7%, пишет Reuters.
- Аналитики Bloomberg полагают, что толчок ценам на рынке также дала новость об инвестициях в размере $6 млрд в ИИ-стартап xAI Илона Маска.
- 23 мая 2024 года Nvidia отчиталась о показателях первого квартала финансового года. Выручка выросла в три раза год к году, до $26 млрд. Чистая прибыль составила $14 млрд. После этого стоимость акций производителя выросла на 7,8% и впервые превысила $1000 за штуку.
- Компания тогда заявила, что начнёт выпускать новую архитектуру раз в год, а не в два. Спрос на её продукцию превышает предложение, при этом предыдущие поколения чипов всё равно хорошо продаются, писало The Verge.
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но они же должны загнивать, у них же госдолг, там же одни бомжи
И колоссальный российский рынок для них закрыт... Росстата на них нет: он бы правильно посчитал — и оказалось бы, что там уже дно пробито.
Это неправильный рост. Вот правильный.
https://www.interfax.ru/business/962563
Один огромный пузырь 🫧
Почему? Оборудование имеет спрос у разработчиков ИИ, на ИИ ещё тренд не прошел, и по всей видимости долго будет длится
А я думал это из-за треклятых майнеров)
Классная фотка 👍
Да, уже скорее наоборот недооцененное. Если сравнивать капитализацию и реальное положение дел в отрасли за последние года 4. Пузырь подсдули изрядно
В России все то же самое только наоборот индекс РТС продолжает своё падение.
Две недели назад Путин сказал,что индекс РТС будет расти.Это значит,что индекс РТС будет падать.
Один в один, как крах доткомов, только х1000
Nvidia инвестирует в датацентры под залог своих акций, дата центры инвестируют в оборудование Nvidia
Иии?
Так можно хорошо и долго расти
Классическая пирамида
Новости, где одновременно упоминается Nvidia и подорожание со времён яростных майнеров вызывают негатив.
Я рад за Nvidia, но больше я рад за умников которые купили их акции.
Да, в основном все физики в etf от ishares и vanguard сидят. Отдельные акции либо для профи, либо наоборот для хомяков. Я года 4 как не держу в портфеле отдельных бумаг и очень рад этому. Но пришел к этому «танцами на граблях» во времена ковида