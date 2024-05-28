Деньги
Полина Лааксо

Фондовый индекс Nasdaq обновил исторический максимум на фоне подорожания акций Nvidia Статьи редакции

Его значение впервые преодолело порог в 17 тысяч пунктов.

  • 28 мая 2024 года бумаги американского производителя чипов Nvidia подорожали более чем на 6% и на момент публикации торгуются по цене $1139 за штуку. Для сравнения: в феврале они не превышали отметку в $800, а 22 мая стоили около $949. Рыночная капитализация компании — свыше $2,8 трлн.
  • Интерес к Nvidia положительно сказался на стоимости бумаг и других участников рынка, благодаря чему индекс Philadelphia Semiconductor Index, который учитывает акции таких компаний, вырос на 1,7%, пишет Reuters.
  • Аналитики Bloomberg полагают, что толчок ценам на рынке также дала новость об инвестициях в размере $6 млрд в ИИ-стартап xAI Илона Маска.
Как менялась стоимость акций Nvidia 28 мая 2024 года. Источник: Nasdaq
  • 23 мая 2024 года Nvidia отчиталась о показателях первого квартала финансового года. Выручка выросла в три раза год к году, до $26 млрд. Чистая прибыль составила $14 млрд. После этого стоимость акций производителя выросла на 7,8% и впервые превысила $1000 за штуку.
  • Компания тогда заявила, что начнёт выпускать новую архитектуру раз в год, а не в два. Спрос на её продукцию превышает предложение, при этом предыдущие поколения чипов всё равно хорошо продаются, писало The Verge.

#биржи #новости #nvidia

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18 комментариев
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 Zloy Marketolog

но они же должны загнивать, у них же госдолг, там же одни бомжи

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Император Нолимоций

И колоссальный российский рынок для них закрыт... Росстата на них нет: он бы правильно посчитал — и оказалось бы, что там уже дно пробито.

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Император Нолимоций

Это неправильный рост. Вот правильный.

https://www.interfax.ru/business/962563

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного с…
Рынок акций РФ начал неделю с рекордного с февраля 2023 года падения по индексу МосБиржи
www.interfax.ru
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Л Г

Один огромный пузырь 🫧

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Ale K

Почему? Оборудование имеет спрос у разработчиков ИИ, на ИИ ещё тренд не прошел, и по всей видимости долго будет длится

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Л Г

А я думал это из-за треклятых майнеров)

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Л Г

Классная фотка 👍

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Пес Дюк

Да, уже скорее наоборот недооцененное. Если сравнивать капитализацию и реальное положение дел в отрасли за последние года 4. Пузырь подсдули изрядно

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Андрей Кашицын

В России все то же самое только наоборот индекс РТС продолжает своё падение.

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Андрей Кашицын

Две недели назад Путин сказал,что индекс РТС будет расти.Это значит,что индекс РТС будет падать.

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Dan

Один в один, как крах доткомов, только х1000

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Андрей Хворов

Nvidia инвестирует в датацентры под залог своих акций, дата центры инвестируют в оборудование Nvidia

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Ale K

Иии?

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Андрей Хворов

Так можно хорошо и долго расти

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Dispozito

Классическая пирамида

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Вадим Д.

Новости, где одновременно упоминается Nvidia и подорожание со времён яростных майнеров вызывают негатив.

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Кирилл Артюхов

Я рад за Nvidia, но больше я рад за умников которые купили их акции.

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Пес Дюк

Да, в основном все физики в etf от ishares и vanguard сидят. Отдельные акции либо для профи, либо наоборот для хомяков. Я года 4 как не держу в портфеле отдельных бумаг и очень рад этому. Но пришел к этому «танцами на граблях» во времена ковида

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