Минфин оценил поступления от налоговых изменений в 2,6 трлн рублей — столько денег должен получить бюджет в 2025 году Статьи редакции
Если предложенные ведомством поправки примут.
- Министерство привело предварительную оценку в пояснительной записке к законопроекту, пишут «Интерфакс» и «РИА Новости».
- За счёт повышения налога на прибыль компаний с 20% до 25% правительство рассчитывает получить 1,6 трлн рублей в 2025 году — с учётом вычетов.
- Введение НДС для бизнеса с выручкой более 60 млн рублей принесёт около 473 млрд рублей в федеральный бюджет.
- Переход на дифференцированные ставки налога на доходы физлиц обеспечат государству 533 млрд рублей в 2025 году. А, например, установка акциза на «никотиновое сырьё, а также бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания» — 50 млрд рублей.
- Как объяснял Минфин, поправки «позволят обеспечить предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет» и улучшат «экономическое благосостояние страны».
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Сдать россиянин дополнительно ко всем остальным сборам. И поборам.
И о камнях не забываем, товарищи.
а когда выборы в печатающий принтер?
Плюс НДС от 60 лямов. Интересно, какая цена будет в следующем году на десяток яиц. 200+?)
хз, но после инфляции у всех минимальная зп будет 50млн
Будут практиковаться прятать прибыль.