Деньги
Полина Лааксо

Минфин оценил поступления от налоговых изменений в 2,6 трлн рублей — столько денег должен получить бюджет в 2025 году Статьи редакции

Если предложенные ведомством поправки примут.

  • Министерство привело предварительную оценку в пояснительной записке к законопроекту, пишут «Интерфакс» и «РИА Новости».
Глава Минфина Антон Силуанов. Источник фото: «Прайм»
  • За счёт повышения налога на прибыль компаний с 20% до 25% правительство рассчитывает получить 1,6 трлн рублей в 2025 году — с учётом вычетов.
  • Введение НДС для бизнеса с выручкой более 60 млн рублей принесёт около 473 млрд рублей в федеральный бюджет.
  • Переход на дифференцированные ставки налога на доходы физлиц обеспечат государству 533 млрд рублей в 2025 году. А, например, установка акциза на «никотиновое сырьё, а также бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания» — 50 млрд рублей.
  • Как объяснял Минфин, поправки «позволят обеспечить предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет» и улучшат «экономическое благосостояние страны».
Право
Полина Лааксо
Минфин представил проект налоговых поправок — с увеличенным налогом на прибыль и прогрессивной шкалой налогообложения Статьи редакции

По его словам, меры помогут «обеспечить предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет».

Источник фото: «Известия»

#налоги #минфин #новости

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5 комментариев
Вадим Д.
столько денег должен

Сдать россиянин дополнительно ко всем остальным сборам. И поборам.

И о камнях не забываем, товарищи.

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Иван

а когда выборы в печатающий принтер?

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Укладчик стекловаты
За счёт повышения налога на прибыль компаний с 20% до 25% правительство рассчитывает получить

Плюс НДС от 60 лямов. Интересно, какая цена будет в следующем году на десяток яиц. 200+?)

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hakhagmon

хз, но после инфляции у всех минимальная зп будет 50млн

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Джон Еребович

Будут практиковаться прятать прибыль.

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