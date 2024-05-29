Деньги
Евгения Евсеева

Китайская Alibaba перестала принимать от бизнеса платежи в рублях и не оформляет поставки — «Ъ» Статьи редакции

Опрошенные изданием эксперты связывают это с угрозой вторичных санкций.

  • Китайская Alibaba (владелец AliExpress) ужесточила условия для российского бизнеса: прекратила принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ FM».
  • «С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернёт через несколько дней», — заявил эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов. По его словам, «придётся задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию».
  • Также он отметил, что изменения касаются не только платёжной политики, но и политики отправки товаров — это означает, что нужно «задействовать какие-то транзитные схемы», что приведёт к удорожанию и потере «экономического смысла» в приобретении товаров на маркетплейсах.
  • Экономический эксперт Семён Новопрудский считает, что решение Alibaba связано с опасениями вторичных санкций со стороны США — из-за них возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае, которые наблюдаются с начала 2024 года.

#новости #alibaba

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52 комментария
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 Император Нолимоций

Бамбук в спину. А еще братья навек.

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Aratara1337

Хватит ныть. Возможностей платить в китай куча.

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4 комментария
Ogfrgfkar

Да, санкции протиф РФ это серьезно, этому (санкциям) будет посвящена жизнь нескольких (их) поколений, поэтому не думайте, что их отменят и все станет как раньше.

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Бот ЦИПсО #66213

Сомневаюсь, что путлер переживет несколько поколений, так что все отменят, не переживай.

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3 комментария
Uuno Turhapuro

Продажа трусов и кружек восстановится моментально, а вот с чем-то более серьезным это да, на поколения.

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2 комментария
неформат

это наверное потомушта вовка съездил, пышно было 😁

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Асушник

гос. визит вовки и деятельность публичной компании не вяжутся совершенно.

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Тигран О.

а где в комментариях люди ,которые говорят ,что и не нужен нам Алибаба и вообще они там ничего не заказывали никогда?

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Максим Рыков

Не заказывал, но нужно всё, санкции плохо

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bsatou

Да там рублями уже пару лет нельзя заплатить же

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d679eaad610471402e548ca689df29

Получается только выиграли от этого

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1 комментарий
Алексей Саранин

А я платил как-то, странно

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Василий

+

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Михаил Сухоруков

Отличный стимул для развития Российской экономики!

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Tok Allen

Сомневаюсь. Как обычно всё станет дороже из за транзита

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neat0n

Слышу эту клоунаду с 2014 года.

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d679eaad610471402e548ca689df29

Российской чего?

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Po...

Уже развиваете? И как? Много уже развили?

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Невероятный Блондин

Зря ездил получается.

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lakoros

Сильный и независимый китай)

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hakhagmon

не"зависимый")))

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Вадим Д.

Алибаба — новый СДЭК?

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Недопил

Если Алик свалит с России, что же будут продавать на Ozon, WB, VK?

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Po...

Тоже самое только сильно дороже...

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sles

Проверил- всё работает.

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AT

у вас проходят платежи с карты российского банка в рублях на Алибабе? а какой у вас банк? В сети просто тысячи страниц форумов, где люди стонут от невозможности провести платеж по российской карте на Алибабе...

P.S. Речь точно об Алибабе, а не Алиэкпресс?

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1 комментарий
Влад Светлый

«С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернёт через несколько дней»,

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lakoros

На алиэкспрессе или алибабе? Хозяин один, но разные магазины.

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1 комментарий
Екатерина Грязнова

Так я уже 2 года не могу оплатить визой.

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Пес Дюк

А что случилось?

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Umbrella Corporation

Что не день в рф так прорыв очередного дна

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Денис Демидов

У Китая накопилось куча экономический проблем, доигрались в мегастройки и гос. регулирование экономики, новая торговая война им не по карману.

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d679eaad610471402e548ca689df29

Ахахаах

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Alex Dark

Что рашку теперь на алишке забанят? Так уже с озона брать выгоднее хоть и везут с того же Китая!

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Иностранный агент

Речь про опт

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Alexey Bragin

Ну вот пришла беда оттуда откуда не ждали. Вроде ж всё нормально было, дружили, платили рублями. А тут вот опасения вторичных санкций.

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Комментарий года

бедная псина, снова заскулила

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Комментарий года

Вы не понимаете, это БРИКС, скоро все вместе америку нагибать будем…

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Комментарий года

Ну и вообще - зачем оплата с китаем в рублях, если у нас есть валюта брикс😁

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Po...

Чё творят а...Опять псинят-нефритят...удачно съездили видать...

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49 комментариев
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