Китайская Alibaba перестала принимать от бизнеса платежи в рублях и не оформляет поставки — «Ъ» Статьи редакции
Опрошенные изданием эксперты связывают это с угрозой вторичных санкций.
- Китайская Alibaba (владелец AliExpress) ужесточила условия для российского бизнеса: прекратила принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ FM».
- «С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернёт через несколько дней», — заявил эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов. По его словам, «придётся задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию».
- Также он отметил, что изменения касаются не только платёжной политики, но и политики отправки товаров — это означает, что нужно «задействовать какие-то транзитные схемы», что приведёт к удорожанию и потере «экономического смысла» в приобретении товаров на маркетплейсах.
- Экономический эксперт Семён Новопрудский считает, что решение Alibaba связано с опасениями вторичных санкций со стороны США — из-за них возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае, которые наблюдаются с начала 2024 года.
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Бамбук в спину. А еще братья навек.
Хватит ныть. Возможностей платить в китай куча.
Да, санкции протиф РФ это серьезно, этому (санкциям) будет посвящена жизнь нескольких (их) поколений, поэтому не думайте, что их отменят и все станет как раньше.
Сомневаюсь, что путлер переживет несколько поколений, так что все отменят, не переживай.
Продажа трусов и кружек восстановится моментально, а вот с чем-то более серьезным это да, на поколения.
это наверное потомушта вовка съездил, пышно было 😁
гос. визит вовки и деятельность публичной компании не вяжутся совершенно.
а где в комментариях люди ,которые говорят ,что и не нужен нам Алибаба и вообще они там ничего не заказывали никогда?
Не заказывал, но нужно всё, санкции плохо
Да там рублями уже пару лет нельзя заплатить же
Получается только выиграли от этого
А я платил как-то, странно
+
Отличный стимул для развития Российской экономики!
Сомневаюсь. Как обычно всё станет дороже из за транзита
Слышу эту клоунаду с 2014 года.
Российской чего?
Уже развиваете? И как? Много уже развили?
Зря ездил получается.
Сильный и независимый китай)
не"зависимый")))
Алибаба — новый СДЭК?
Если Алик свалит с России, что же будут продавать на Ozon, WB, VK?
Тоже самое только сильно дороже...
Проверил- всё работает.
у вас проходят платежи с карты российского банка в рублях на Алибабе? а какой у вас банк? В сети просто тысячи страниц форумов, где люди стонут от невозможности провести платеж по российской карте на Алибабе...
P.S. Речь точно об Алибабе, а не Алиэкпресс?
«С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернёт через несколько дней»,
На алиэкспрессе или алибабе? Хозяин один, но разные магазины.
Так я уже 2 года не могу оплатить визой.
А что случилось?
Что не день в рф так прорыв очередного дна
У Китая накопилось куча экономический проблем, доигрались в мегастройки и гос. регулирование экономики, новая торговая война им не по карману.
Ахахаах
Что рашку теперь на алишке забанят? Так уже с озона брать выгоднее хоть и везут с того же Китая!
Речь про опт
Ну вот пришла беда оттуда откуда не ждали. Вроде ж всё нормально было, дружили, платили рублями. А тут вот опасения вторичных санкций.
бедная псина, снова заскулила
Вы не понимаете, это БРИКС, скоро все вместе америку нагибать будем…
Ну и вообще - зачем оплата с китаем в рублях, если у нас есть валюта брикс😁
Чё творят а...Опять псинят-нефритят...удачно съездили видать...