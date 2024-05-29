Китайская Alibaba перестала принимать платежи в рублях и не оформляет поставки — «Ъ» Статьи редакции
Опрошенные изданием эксперты связывают это с угрозой вторичных санкций.
- Китайская Alibaba (владелец AliExpress) ужесточила условия для российского бизнеса: прекратила принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ FM».
- «С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернёт через несколько дней», — заявил эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов. По его словам, «придётся задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию».
- Также он отметил, что изменения касаются не только платёжной политики, но и политики отправки товаров — это означает, что нужно «задействовать какие-то транзитные схемы», что приведёт к удорожанию и потере «экономического смысла» в приобретении товаров на маркетплейсах.
- Экономический эксперт Семён Новопрудский считает, что решение Alibaba связано с опасениями вторичных санкций со стороны США — из-за них возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае, которые наблюдаются с начала 2024 года.
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Да там рублями уже пару лет нельзя заплатить же
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А я платил как-то, странно
Получается только выиграли от этого
Пора покупать копилку)
Бамбук в спину. А еще братья навек.
Да, санкции протиф РФ это серьезно, этому (санкциям) будет посвящена жизнь нескольких (их) поколений, поэтому не думайте, что их отменят и все станет как раньше.
Продажа трусов и кружек восстановится моментально, а вот с чем-то более серьезным это да, на поколения.
Ахахаах
Так я уже 2 года не могу оплатить визой.
Что рашку теперь на алишке забанят? Так уже с озона брать выгоднее хоть и везут с того же Китая!
Отличный стимул для развития Российской экономики!