Деньги
Евгения Евсеева

Китайская Alibaba перестала принимать платежи в рублях и не оформляет поставки — «Ъ» Статьи редакции

Опрошенные изданием эксперты связывают это с угрозой вторичных санкций.

  • Китайская Alibaba (владелец AliExpress) ужесточила условия для российского бизнеса: прекратила принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ FM».
  • «С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернёт через несколько дней», — заявил эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов. По его словам, «придётся задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию».
  • Также он отметил, что изменения касаются не только платёжной политики, но и политики отправки товаров — это означает, что нужно «задействовать какие-то транзитные схемы», что приведёт к удорожанию и потере «экономического смысла» в приобретении товаров на маркетплейсах.
  • Экономический эксперт Семён Новопрудский считает, что решение Alibaba связано с опасениями вторичных санкций со стороны США — из-за них возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае, которые наблюдаются с начала 2024 года.

#новости #alibaba

303 показа
721 открытие
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 bsatou

Да там рублями уже пару лет нельзя заплатить же

Ответить
Развернуть ветку
Василий

+

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Саранин

А я платил как-то, странно

Ответить
Развернуть ветку
d679eaad610471402e548ca689df29

Получается только выиграли от этого

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Саранин

Пора покупать копилку)

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Бамбук в спину. А еще братья навек.

Ответить
Развернуть ветку
Ogfrgfkar

Да, санкции протиф РФ это серьезно, этому (санкциям) будет посвящена жизнь нескольких (их) поколений, поэтому не думайте, что их отменят и все станет как раньше.

Ответить
Развернуть ветку
Uuno Turhapuro

Продажа трусов и кружек восстановится моментально, а вот с чем-то более серьезным это да, на поколения.

Ответить
Развернуть ветку
d679eaad610471402e548ca689df29

Ахахаах

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Грязнова

Так я уже 2 года не могу оплатить визой.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Dark

Что рашку теперь на алишке забанят? Так уже с озона брать выгоднее хоть и везут с того же Китая!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Сухоруков

Отличный стимул для развития Российской экономики!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
9 комментариев
Раскрывать всегда