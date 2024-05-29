«Райффайзенбанк» перестанет проводить исходящие платежи в долларах США с 10 июня 2024 года Статьи редакции
На входящие платежи в долларах ограничений нет.
- Исходящие платежи в долларах США станут недоступны в связи с «изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы», сообщил «Райффайзенбанк». Это затронет всех клиентов банка.
- Все корректно оформленные и отправленные до 16:00 мск 7 июня 2024 года платежи в долларах проведут с учётом ранее установленных ограничений.
- Ограничения не касаются входящих платежей в долларах и платежей в других иностранных валютах.
При оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» с 1 июня 2024 года компания предоставит скидку в 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки.
- Банк уже несколько раз менял условия переводов в долларах. Например, с апреля 2023-го исходящие переводы в долларах США в другие банки могут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
- В начале 2024 года банк поменял максимальный размер комиссии при переводах в иностранной валюте в другие банки для физлиц — до 1000 долларов США или евро.
- В мае 2024-го Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank International ограничением доступа к долларовой системе из-за сделок в России.
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Санкции не снимут никогда, пример Кубы.
Это надо понимать. Да и почему их должны снимать вообще?
Запад воспринимает санкции как наказание, например как тюремный срок в случае человека.
Поэтому недостаточно будет выполнить требования запада, все отдать, заплатить и покаяться. Нужно будет сделать так, чтобы Запад был заинтересован в снятии санкций. Стать нужными Западу и полезными.
В общем, это маловероятно в ближайшие лет 25.
Поэтому такие новости будут постоянно.
Недавно архитектор санкций в США заявил, что их итогом станет полное эмбарго.
То есть, США будет стремиться к тому, чтобы Россия ничего никому не продавала и не покупала. Ни у кого и ни в какой валюте. Добиться этого оч просто. Торгуешь с РФ? Значит, санкции и как максимум эмбарго и для тебя.
Таким образом, пока все страны мира при выборе США или РФ делают выбор в пользу США, такая стратегия будет работать. Потому что мир сейчас однополярный, никакие воздушные замки и бумажные тигры типа БРИКС это не поменяют.
Ну а прогресс нейросетей в США и космоса показывает, что у них все хорошо. Если бы ИИ чипы и Илон Маск появились бы и развивались бы в Китае, то это стало бы опережающим индикатором того, что пик США возможно пройден. Ну или пройден локальный максимум могущества. А сейчас и такого нет.
Поэтому нужно закладывать в планы, что санкции это надолго, что они станут более строгими и более всеобъемлющими.
Ну а верховной власти уже исходя из этих вводных решать, как поступить.
Можно 1991-ый повторить с переименованием, диды так уже делали.
Тогда еще и инвестиций насыплют к отмене санкций, ножки буша там всякие...
К подобному «ребрендингу» все и идет
"Ну а верховной власти уже исходя из этих вводных решать, как поступить."
Все адекватные люди прекрасно понимают как они должны поступить. И уже давненько. Про санкции тоже было ясно, что никто ничего не снимет. Не для этого они вводились.
Вводить санкции невыгодно. Их вводят, чтоб повлиять на поведение российских властей. Поменяется поведение - начнется оттепель
Максимум что будет - дадут какую-нибудь лицензию на полгода (как Венесуэле или другим странам-изгоям) для продажи или покупки подсанкционных продуктов. Не более. Тем более с нынешним диктаторским режимом.....
Не так просто это всё работает. Как и с человеком. За что-то штраф, за что-то тюрьма, за что-то казнь.
Когда санкции зашли слишком далеко, они становятся вещью в себе и остановить их уже трудно. Появляются интересанты в виде ВПК, рыночных конкурентов, разных политиков, которые получают выгоду от санкций, причем с двух и даже с трех сторон, и эти игроки будут мешать и перемирию и выступать против завершения конфликта, даже после его завершения найдут 100500 требований для отмены санкций. Пример - поправка Джексона — Вэника, которую не отменили с распадом СССР, а продлили на все получившиеся из СССР страны и она до сих пор действует в отношении Азербайджана, Казахстана, Узбекистана ..
ну это же не поправка пугачевой - хрущева, почему отмена данной поправки с распадом ссср должна была случиться?
Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.
Как вы хотите поменять поведение? Отдать всю нефть америке?
Нефть то тут причем вообще?)
Или сейчас будет "А вот в Ливии"?)
Ну если упрощать, оно к этому и идет, почитайте про "нефть в обмен на продовольствие". И хорошо если нефть к тому времени будет нужна в таком количестве
После вторжения в Ирак в 2003 году США немедленно сняли большинство экономических санкций против этой страны во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН.
В 2016 году США сняли значительную часть санкций против Мьянмы после проведения там демократических реформ.
В ноябре 2022 года администрация Байдена ослабила санкции против нефтяного сектора Венесуэлы после достижения соглашения между правительством и оппозицией о выборах 2024 года.
Так это было предметом договоренности. Я как раз про это. Что договоренность о снятии санкций в случае с Россией достичь будет невозможно из-за невыполнимых требований, которые будут России предъявлены.
Тем более, любое смягчение санкций будет блокировать Украина, которая публично заявляет, что её цель это исчезновение( распад, деколонизация, отказ от ЯО, называйте как хотите суть одна) РФ.
Соответственно, РФ дается выбор - либо исчезнуть, и тогда снимать санкции будет уже не с кого, либо жить с ними.
У России её власти и её населения сейчас нет опции « отдать территории и заплатить деньги и сменить режим», если говорить совсем прямо.
Возможно, потом, через время, в случае заморозки, прекращения конфликта или изменившихся условий в мире, другие опции появятся.
Например, если США и Китай ядерно повоюют, Россия может понадобиться одной из сторон. Или будет Гражданская война в США ( тогда санкции обесценятся). Или по каким-то причинам, от Украины будет идти инициатива по смягчению условий снятия санкций. Но это точно не будет скоро.
В апреле 2023 года США временно разрешили операции с рядом российских банков, связанные с расчетами в энергетической сфере, до 1 ноября 2024 года.
Была одна страна в истории, которая придумала санкции. Оказалось, что их можно вводить и вводить, пока сам не окажешься огороженным 🤷♂️
Жаль, хороший банк на самом деле. Не хочется с ним расставаться. К долларам я отношения не имею. Нравилось его приложение и интерфейс сайта.
Неминуемо уйдет с нашего рынка. Вопрос недолгого времени
Про доллары очень смешно. Обязательно проверим.
Что именно вас рассмешило ?
Человек ни видел и не знает что такое доллары. Бывает. Забей.
Что законы стали обратную силу приобретать, и теперь твоё "отношения не имею" звучит как упоминание на всякий случай. Вдруг завтра спекулянтов начнут на фонарных столбах вешать.
Добейте уже его
Это нам только на пользу, меньше долларов утечет из страны! Поцреты(с)
Правильно, нечего валютой вероятного противника пользоваться. Пользуйтесь рублями и валютами дружественеых стран.
Почему вероятного?
Уже факт, что действительного.
Точно не действительного, когда бандиты Пригожина на Москву пошли наш главнокомандующий так зашухарился, что три дня найти не могли. А если бы США стали противником, то его бы и за три года не сыскали. Ну разве что в Аргентине после пластической операции.
Рыночные условия действительно изменились. Но и как сказано что изменения продиктованы решениями на стороне банков-корреспондентов, повлиять на которые сам банк не может. Может и это так на самом деле. Ведь не всегда только один банк изменяет условия работы и что-то отменяет или видоизменяет. Это система которая взаимосвязана.
Теперь закройте евро.
Никогда не понимал смысла евровых счетов в российских банках, там SEPA и до 2022 не было, а гонять евро свифтом и платить за него - это какой-то изврат, когда есть обязательство от ЕЦБ в бесплатной сепа, которая теперь еще и мгновенная между странами в рабочие часы (Sepa Instant)
Эм, ну я с ютуба роялти получаю еврами на евро счет в Райффе. И еще десятки, если не сотни людей. Сразу загоняю на биржу и меняю на дерево. В чем проблема?
да сдохни уже
Товарищи, переходим на юани!
Китайские банки сейчас и в юанях не хотят принимать/отправлять платежи из-за страха санкций. Так что не поможет.
Ну они давно так делают. Хотя там скорее всего принцип - чем больше перевод, тем вероятнее он пройдет.
Если раньше физик через Китай мог отправить через свифт, то с прошлого лета - у меня развернул именно китайский банк.
Нет, в 23 году все было ок. Проблемы начались с января-февраля этого года серьезные.
Платежи из Китая в Россию -да, пока переводят самые крупные корпорации. Но увеличились сроки проверок и требуют новые документы. Средне-мелким банки тоже отказывают.
Прорвёмся.
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Видимо обход запрета переводов долларов придумали) Вот и запретили. Комиссия будет больше.
Следующие на очереди Ренессанс, ОТП, БКС банки