В течение последних двух лет «Райффайзенбанк» был вынужден поэтапно адаптировать свою политику исходящих платежей в долларах США, чтобы соответствовать меняющимся требованиям банков-корреспондентов и при этом сохранять возможность трансграничных расчётов в этой валюте.

К сожалению, рыночные условия снова изменились, и с 10 июня 2024 года банк больше не сможет проводить исходящие платежи в долларах США. Мы хотели бы подчеркнуть, что изменения продиктованы решениями на стороне банков-корреспондентов, повлиять на которые мы не можем.