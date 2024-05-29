Минфин решил взимать процент от суммы сделок с недвижимостью вместо фиксированной пошлины — РБК Статьи редакции
Если объект стоит дороже 20 млн рублей.
- Минфин предлагает изменить расчёт госпошлины за сделки с недвижимостью (в том числе с землёй) и регистрацию прав на неё. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект о налоговых изменениях. Подлинность копии подтвердил источник, знакомый с содержанием поправок.
- Ведомство предлагает вместо фиксированной суммы брать процент от сделки. Пока госпошлина составляет 2000 рублей для физлиц и 22 тысячи рублей — для юрлиц.
- Если кадастровая стоимость объекта больше 20 млн рублей, то физлицам предлагают заплатить 0,1% от суммы сделки, но не менее 0,1% от кадастровой стоимости. Максимальный размер платежа — 500 тысяч рублей.
- Для юрлиц размер пошлины составит 0,3% от суммы сделки, но так же не менее 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости, максимальный размер — 1 млн рублей. Если недвижимость дешевле 20 млн рублей, госпошлина не изменится.
- Изменения дополнительно принесут бюджету не менее 16 млрд рублей в 2025 году, указано в пояснительной записке. До 2030 года поступления могут составить около 106 млрд рублей.
- На рынке это скорее всего отразится негативно, так как расходы будут включаться в стоимость квадратного метра, считает гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. Некоторые опрошенные РБК эксперты считают, что изменения не повлияют на цены или объём сделок.
- 28 мая 2024 года Минфин представил проект налоговых поправок. По нему, налог на прибыль увеличится, а НДФЛ будет зависеть от размера дохода. Ведомство оценило поступления от изменений в 2,6 трлн рублей в 2025 году.
- На следующий день комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина. Правительство рассмотрит проект поправок 30 мая 2024 года.
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Не, ребят, это не пустое предположение, а твёрдая уверенность: казна не пустеет, она ПУСТА.
Выскребли до донышка и срочно изыскиваются новые источники и дожимаются старые, проверенные.
Так что очень скоро, более чем вероятно:
Ох, опять этот приятный стон, что экономике России конец...Выскребли до донышка и срочно изыскиваются новые источники
Ну ничего себе, видят проблему и ищут пути ее решения, стараясь при этом максимально не затрагивать обычных людей. Да как они посмели...
Планирую ввести пошлину за продажу природных ресурсов, создав для этого фонд и потом распределять это между всеми гражданами, естественно система должна быть построена на блокчейне и полностью открыта, но сперва необходимо провести референдум.
За вами уже выехали!
При задержании минимум ухо отрежут, террорюга!
Я - за. Где подписаться?
Ну, граждане, как сходили на выборы? Как строите институты общественного контроля? :)
На заметку нашей власти:
Β нaчaлe 20 вeкa в Тибeтe взималocь oкoлo 2000 видoв гocудаpcтвенных налогов, включaя нaлог нa cвaдьбу, нa pождeниe дeтeй, нa пpaво пeть, тaнцeвaть, звонить в колокольчик и бить в бapaбaны. В 1926 году Тибeт нaчaл сoздaвaть apмию, сpoчнo тpeбовалиcь дeньги, а вce обычныe налоги ужe были - тoгдa XIII Дaлaй-Лaмa ввёл нaлoг нa уши.
— А неплохая идея!, решили в Минфине, и ввели налоги на зрение, ходьбу, чтение и т.д., попутно обязав каждого гражданина ходить, смотреть, читать и т.д.
Элегантно же.
В 10 раз поднять пошлину. Это сильно, лол. И это для пошлины, у которой нет никакого обоснования, просто неприкрытый грабёж.
Какая весёлая неделька то! У-у-ух...
А всего лишь среда (-:
Пошел сенокос.... Судя по всему дела совсем плохи.
Щас резко уронят рубль и все квартиры в Нижнежопинске будут стоить по 20 млн, и зарплаты у всех резко станут по 250 тыс, чтоб все нологи плотили как для богатых)
Ну кадастровая стоимость, это не рыночная.
Брать то предлагают с кадастровой. Много ли у большинства жителей страны квартир с кадастровой стоимостью от 20млн? Рыночная в таком случае должна быть более 60млн. рублей. Особенно в регионах таких квартир единицы.
Большинство квартир в РФ имеют кадастровую стоимость менее 4 млн.
То есть это затронет лишь самых богаты? Менее 1% мармеладок?
Если правительство не планирует получать деньги, то зачем такое изменение? Правительство всегда наебет.
Самое простое это принудительно подтягивать кадастр к цене сделки, если она выше. Много недвижки физ лиц стоит 20кк+, и не забывайте про коммерческую.
Вот этого я ждала. Когда до имущества недвижимого доберутся.
Ещё один логичный шаг — поднять налоги на владение.
Ну как бэ уже
Я все жду когда больше одной комнаты на человека будет роскошь. Ботам то понятно пофиг, они с мамами живут. А мне чето не спокойно
Недвижимость всегда растёт - и точка.
Да!
Мда, бюджет-то видно совсем ту-ту…
Продолжайте будьте добры!
Налог на воздух не за горами
На свет, на "свободу" тоже пора вводить!
Силуанов разгулялся
Лучше бы с нотариусами дармоедами разобрались. Должности строго по блату, за много денег или по наследству. Навязывают технические работы по дикой стоимости, ответственности ни какой.
Этим казна не пополнится.
...физлицам предлагают заплатить 0,1%...
То есть можно и отказаться от предложения?
Можно,и потом переехать на государственное обеспечение
Не понял комментарий, что "расходы будут включаться в стоимость квадратного метра". Пошлину же платит покупатель, а не продавец, о каком включении в цену идет речь?
"Кубышка СВО" требует неотложного пополнения