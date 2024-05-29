Деньги
Маша Цепелева

Минфин решил взимать процент от суммы сделок с недвижимостью вместо фиксированной пошлины — РБК Статьи редакции

Если объект стоит дороже 20 млн рублей.

  • Минфин предлагает изменить расчёт госпошлины за сделки с недвижимостью (в том числе с землёй) и регистрацию прав на неё. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект о налоговых изменениях. Подлинность копии подтвердил источник, знакомый с содержанием поправок.
  • Ведомство предлагает вместо фиксированной суммы брать процент от сделки. Пока госпошлина составляет 2000 рублей для физлиц и 22 тысячи рублей — для юрлиц.
  • Если кадастровая стоимость объекта больше 20 млн рублей, то физлицам предлагают заплатить 0,1% от суммы сделки, но не менее 0,1% от кадастровой стоимости. Максимальный размер платежа — 500 тысяч рублей.
  • Для юрлиц размер пошлины составит 0,3% от суммы сделки, но так же не менее 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости, максимальный размер — 1 млн рублей. Если недвижимость дешевле 20 млн рублей, госпошлина не изменится.
  • Изменения дополнительно принесут бюджету не менее 16 млрд рублей в 2025 году, указано в пояснительной записке. До 2030 года поступления могут составить около 106 млрд рублей.
  • На рынке это скорее всего отразится негативно, так как расходы будут включаться в стоимость квадратного метра, считает гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. Некоторые опрошенные РБК эксперты считают, что изменения не повлияют на цены или объём сделок.
  • 28 мая 2024 года Минфин представил проект налоговых поправок. По нему, налог на прибыль увеличится, а НДФЛ будет зависеть от размера дохода. Ведомство оценило поступления от изменений в 2,6 трлн рублей в 2025 году.
  • На следующий день комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина. Правительство рассмотрит проект поправок 30 мая 2024 года.

#новости #недвижимость #налоги

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57 комментариев
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 Вадим Д.

Не, ребят, это не пустое предположение, а твёрдая уверенность: казна не пустеет, она ПУСТА.
Выскребли до донышка и срочно изыскиваются новые источники и дожимаются старые, проверенные.

Так что очень скоро, более чем вероятно:

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Алекс

Ох, опять этот приятный стон, что экономике России конец...

Выскребли до донышка и срочно изыскиваются новые источники

Ну ничего себе, видят проблему и ищут пути ее решения, стараясь при этом максимально не затрагивать обычных людей. Да как они посмели...

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10 комментариев
kazakov

Планирую ввести пошлину за продажу природных ресурсов, создав для этого фонд и потом распределять это между всеми гражданами, естественно система должна быть построена на блокчейне и полностью открыта, но сперва необходимо провести референдум.

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Денис Демидов

За вами уже выехали!
При задержании минимум ухо отрежут, террорюга!

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H A

Я - за. Где подписаться?

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1 комментарий
Иван

Ну, граждане, как сходили на выборы? Как строите институты общественного контроля? :)

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S.Capusta

На заметку нашей власти:
Β нaчaлe 20 вeкa в Тибeтe взималocь oкoлo 2000 видoв гocудаpcтвенных налогов, включaя нaлог нa cвaдьбу, нa pождeниe дeтeй, нa пpaво пeть, тaнцeвaть, звонить в колокольчик и бить в бapaбaны. В 1926 году Тибeт нaчaл сoздaвaть apмию, сpoчнo тpeбовалиcь дeньги, а вce обычныe налоги ужe были - тoгдa XIII Дaлaй-Лaмa ввёл нaлoг нa уши.

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Вадим Д.

— А неплохая идея!, решили в Минфине, и ввели налоги на зрение, ходьбу, чтение и т.д., попутно обязав каждого гражданина ходить, смотреть, читать и т.д.
Элегантно же.

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Zamir Saidov

В 10 раз поднять пошлину. Это сильно, лол. И это для пошлины, у которой нет никакого обоснования, просто неприкрытый грабёж.

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Po...

Какая весёлая неделька то! У-у-ух...

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Вадим Д.

А всего лишь среда (-:

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4 комментария
Kiss1nger

Пошел сенокос.... Судя по всему дела совсем плохи.

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Labeling
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Zloy Marketolog

Щас резко уронят рубль и все квартиры в Нижнежопинске будут стоить по 20 млн, и зарплаты у всех резко станут по 250 тыс, чтоб все нологи плотили как для богатых)

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Boozy Woozy

Ну кадастровая стоимость, это не рыночная.
Брать то предлагают с кадастровой. Много ли у большинства жителей страны квартир с кадастровой стоимостью от 20млн? Рыночная в таком случае должна быть более 60млн. рублей. Особенно в регионах таких квартир единицы.
Большинство квартир в РФ имеют кадастровую стоимость менее 4 млн.

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Joe cocker

То есть это затронет лишь самых богаты? Менее 1% мармеладок?

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3 комментария
Zamir Saidov

Если правительство не планирует получать деньги, то зачем такое изменение? Правительство всегда наебет.
Самое простое это принудительно подтягивать кадастр к цене сделки, если она выше. Много недвижки физ лиц стоит 20кк+, и не забывайте про коммерческую.

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3 комментария
Pushkareva Ekaterina

Вот этого я ждала. Когда до имущества недвижимого доберутся.
Ещё один логичный шаг — поднять налоги на владение.

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Руслан Халиуллин

Ну как бэ уже

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1 комментарий
Укладчик стекловаты

Я все жду когда больше одной комнаты на человека будет роскошь. Ботам то понятно пофиг, они с мамами живут. А мне чето не спокойно

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Недвижимость всегда растёт - и точка.

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Po...

Да!

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Андрей Петров

Мда, бюджет-то видно совсем ту-ту…

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Po...

Продолжайте будьте добры!

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Dan

Налог на воздух не за горами

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Вадим Д.

На свет, на "свободу" тоже пора вводить!

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sunblade

Силуанов разгулялся

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Илья

Лучше бы с нотариусами дармоедами разобрались. Должности строго по блату, за много денег или по наследству. Навязывают технические работы по дикой стоимости, ответственности ни какой.

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Алекс

Этим казна не пополнится.

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Влад

...физлицам предлагают заплатить 0,1%...

То есть можно и отказаться от предложения?

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Укладчик стекловаты

Можно,и потом переехать на государственное обеспечение

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Joe cocker

Не понял комментарий, что "расходы будут включаться в стоимость квадратного метра". Пошлину же платит покупатель, а не продавец, о каком включении в цену идет речь?

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Дима Анонимный

"Кубышка СВО" требует неотложного пополнения

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Zloy Marketolog
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54 комментария
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