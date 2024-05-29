Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю Nokia в совместном предприятии Статьи редакции
Оно создано в 2018 году для разработки ПО и сетевого оборудования.
- Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации. Оно позволяет компании «Рестрим» (структура «Ростелекома») выкупить долю Nokia (49%) в совместном предприятии (СП) «РТК — Сетевые Технологии».
- СП создано в 2018 году, его уставной капитал составил 100 млн рублей. Компания занимается разработкой ПО и оборудования для сетей операторов связи. Nokia планировала инвестировать в проект до 10 млрд рублей за 2019-2022 годы.
- В апреле 2022 года Nokia объявила о планах уйти с российского рынка. В августе сообщила, что закроет офис в России и уволит всех сотрудников до конца 2022-го.
- В марте 2023 года Nokia рассказала, что сворачивает своё участие в «РТК — Сетевые Технологии» и ждёт получения регуляторных разрешений на выход из бизнеса.
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Позволил. Милостиво! Вот уж
"Nokia планировала инвестировать в проект до 10 млрд рублей за 2019-2022 годы"
Даже уже и не верится, что когда-то были страной с перспективой развития...
Где фото с пингвином?
Вон же сверху, не признали?
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Наш царь, а ваш Бог!
Комментарий удален модератором
Э-э-э...совсем совсем не открывается...боюсь лайкать а то вдруг там у вас экстремизьма кака...
В Орске люди собрались на площаде и кричат:Путин помоги.Как вы думаете Путин им поможет?
Он же об этом не узнает. Плохие бояры ему не расскажут. А так бы, помог три секунды
А они встали на колени? Без этого заклинание не работает.
Если встать на колени тоже не работает.
Великий царь всем поможет. Но только если будут есть с лопаты блины и стоять в исконно русской позе.
Да? А что там у них такое случилось?
Я думаю,что если бы это были жители Сербии то Путин бы сразу помог.
Разве что сдохнуть
Ого, вот спасибо!
Так какие результаты за 6 лет работы? Сколько из 10 млрд вложили за 4 года до СВО ?
А вы акционер? Если нет, то вас это вообще не касается
Хорошо, если не закроют Нокию
А это поможет?
Когда же этот дед оставит свой трон, как он заебал