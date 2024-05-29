Деньги
Артур Томилко

Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю Nokia в совместном предприятии Статьи редакции

Оно создано в 2018 году для разработки ПО и сетевого оборудования.

  • Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации. Оно позволяет компании «Рестрим» (структура «Ростелекома») выкупить долю Nokia (49%) в совместном предприятии (СП) «РТК — Сетевые Технологии».
  • СП создано в 2018 году, его уставной капитал составил 100 млн рублей. Компания занимается разработкой ПО и оборудования для сетей операторов связи. Nokia планировала инвестировать в проект до 10 млрд рублей за 2019-2022 годы.
  • В апреле 2022 года Nokia объявила о планах уйти с российского рынка. В августе сообщила, что закроет офис в России и уволит всех сотрудников до конца 2022-го.
  • В марте 2023 года Nokia рассказала, что сворачивает своё участие в «РТК — Сетевые Технологии» и ждёт получения регуляторных разрешений на выход из бизнеса.

#новости #nokia #ростелеком

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21 комментарий
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 Вадим Д.

Позволил. Милостиво! Вот уж

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Kiss1nger

"Nokia планировала инвестировать в проект до 10 млрд рублей за 2019-2022 годы"
Даже уже и не верится, что когда-то были страной с перспективой развития...

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HAS NOT BEEN SELECTED

Где фото с пингвином?

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Grisha

Вон же сверху, не признали?

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Артем Иванов

Наш царь, а ваш Бог!

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Labeling
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Po...

Э-э-э...совсем совсем не открывается...боюсь лайкать а то вдруг там у вас экстремизьма кака...

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Андрей Кашицын

В Орске люди собрались на площаде и кричат:Путин помоги.Как вы думаете Путин им поможет?

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Укладчик стекловаты

Он же об этом не узнает. Плохие бояры ему не расскажут. А так бы, помог три секунды

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neat0n

А они встали на колени? Без этого заклинание не работает.

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Андрей Кашицын

Если встать на колени тоже не работает.

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redpanda

Великий царь всем поможет. Но только если будут есть с лопаты блины и стоять в исконно русской позе.

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Po...

Да? А что там у них такое случилось?

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Андрей Кашицын

Я думаю,что если бы это были жители Сербии то Путин бы сразу помог.

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Optimus

Разве что сдохнуть

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Денис Фадеев

Ого, вот спасибо!

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Andrei

Так какие результаты за 6 лет работы? Сколько из 10 млрд вложили за 4 года до СВО ?

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Maxim Sergeevich

А вы акционер? Если нет, то вас это вообще не касается

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Сергей Муров

Хорошо, если не закроют Нокию

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Po...

А это поможет?

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Иван Пелля

Когда же этот дед оставит свой трон, как он заебал

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18 комментариев
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