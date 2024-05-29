Деньги
Полина Лааксо

«Свергнутый» сооснователь сети коворкингов WeWork Адам Ньюман отказался от идеи выкупить банкротящийся бизнес компании Статьи редакции

Ранее источники СМИ сообщали, что он предлагал за активы $500-600 млн.

  • «Мы на протяжении нескольких месяцев пытались вести конструктивный диалог с WeWork и вместе разработать стратегию, которая позволила бы бизнесу процветать. Но компания, судя по всему, рассчитывает выйти из банкротства с нереалистичным на вид и вряд ли эффективным планом», — заключил Ньюман. Делать другое предложение он не стал.
  • Предприниматель был готов инвестировать в сеть «сотни миллионов долларов» через новую компанию Flow, при поддержке финансовых партнёров. Но в апреле 2024 года WeWork отклонила его предложение. В том числе потому, что предложенная сумма не позволила бы погасить долги в размере около $4 млрд.
  • В результате запланированной реструктуризации 60% WeWork должна получить Yardi Systems. В сделке, которая поможет компании погасить долги, участвует и SoftBank. Кредиторы должны одобрить или отклонить план путём голосования. Оно запланировано на 30 мая 2024 года. Сеть также пересмотрела 90% договоров аренды.
Адам Ньюман. Источник фото: The Times of Israel 
  • WeWork основали Адам Ньюман и Мигель Маккелви в 2010 году — стартап обещал «трансформировать рабочую среду». В 2019 году его оценивали в $47 млрд, но когда инвестиционный бум прошёл, компанию поставили в один ряд с другими низкомаржинальными предприятиями со слабой экономикой.
  • В 2019 году Ньюман оставил должность гендиректора на фоне претензий со стороны инвесторов, передав контроль японской SoftBank. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели оценка WeWork упала до $20-30 млрд, а IPO отложили до 2021 года. Сооснователь говорил, что принял решение уйти исходя из интересов компании, но СМИ считают, что его «свергли».
  • В ноябре 2023 года сеть подала на банкротство в США. Зимой 2024 года СМИ сообщили, что Ньюман хочет выкупить бизнес.
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Адам Ньюман. Источник: The Nation

#новости #wework

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Дмитрий Матюшин

Адам пытался спасти ее как мог, вот до чего доводит тупизм инвесторов, такую компанию убили!

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Вадим Д.
предлагал за активы $500-600 млн
отказался от идеи выкупить банкротящийся бизнес

Отказался от тех таблеток, молодец.

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