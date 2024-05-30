День 827: арест бывших активов производителя «Хортицы» связан с «госпитализацией» менеджеров, доля России в импорте ЕС за два года упала в шесть раз Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 мая: доллар — 89,25 рубля (на 82 копейки больше, чем 29 мая), евро — 96,89 рубля (на 66 копеек больше).
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску «Русхимальянса» взыскал с Deutsche Bank €238 млн задолженности по банковской гарантии, а также неустойку, и снял арест с активов немецкого банка в России.
Какие есть проблемы и трудности
«Роснано» вновь предупредила о «риске возникновения признаков банкротства», если ей не предоставят дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Компания надеется, что решение правительства о выделении средств позволит ей продолжить деятельность. До этого о риске банкротства группа сообщала в октябре 2023-го. В апреле 2024-го она договорилась с банками о досрочном погашении долга с дисконтом в 20%.
Основанием для ареста бывших активов алкогольного холдинга Global Spirits (выпускал водку «Хортиця») послужило дело о принудительной госпитализации физлиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, выяснили «Ведомости». Их имена не раскрываются. Об аресте семи российских юрлиц, раньше связанных с основателем Global Spirits Евгением Черняком (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), 14 мая 2024 года сообщал РБК.
Контекст
Несмотря на рост числа валют, доступных к продаже в РФ в наличном виде, банки говорят о высоком спросе на доллары, пишет «Коммерсантъ». Напрямую сейчас можно купить даже «экзотические» валюты, но именно доллары можно обменять во многих странах.
Экспорт товаров из Евросоюза в Россию с первого квартала 2022-го по первый квартал 2024-го в денежном выражении сократился на 55%, а импорт из России за это время упал на 85%, следует из данных Евростата. Сокращение торговли привело к тому, что доля России в европейском экспорте снизилась до 1,4% в первом квартале 2024 года — с 3,2% в январе-марте 2022-го. Доля в импорте за тот же период сократилась ещё заметнее — до 1,6% с 9,4%.
Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.
Думаю, там, в роснане, вообще никого нет, только автоответчик работает, так что зря говнопроекты пытаются туда нести.
"дело о принудительной госпитализации физлиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь"
За что? Отказались телевизер смотреть и в сказки верить?
"...дело о принудительной госпитализации физлиц в медицинскую организацию"
Дурка, ебать.
В 90-е бандиты отжимали бизнес.Теперь в место бандитов другие люди.Ничего не изменилось.
"Компания надеется, что решение правительства о выделении средств позволит ей продолжить деятельность."
Зачем? Они вообще хоть что-то сделали за всё время своего существования?
Распилили сотни миллиардов, думаешь это легко?
Так и не было цели что-то делать. Медведу один раз показали наноху&ню размером с арбуз и с тех пор пилят бюджеты.
И я о том же! Ничего не делают только пилят...и дальше ничего не делая пилить хотят...
Раснано снова нужны денежки.Что вы хотели?Кто руководит Роснано?Руководители Роснано это люди с Высшем образованием.Я всегда говорил,что люди с Высшем образованием ничего не могут и ничего не умеют.
На кой эту богадельню содержим-то? Проку абсолютно никакого.
Хотя... Кое-кто пилит бюджеты на финансировании, точно.
Разные рупии, тенге и сумы, которыми можно разве что подтираться и рассказывать знакомым какой ты послушный поцреот?
Хозяев принудительно в дурку или тюрьму - бизнес отжать. Экономическая модель на ближайшие годы.
Как тебе такое Илон Маск?
Ну и говновости...ну и неделя...
Вот и добился один лысый гражданин своего — доля импорта/экспорта РФ в ЕС ниже двух процентов. Правильно, лучше жижу Китаю с нефритовой дубиной продавать, да подешевле. Или Индии за полезные и нужные рупии.
Настала эра дебилократии.
Может лучше СДЭКу дать финансирование?
Раснано снова нужны денежки.Что вы хотели?Кто руководит Роснано?Руководители Роснано это люди с Высшем образованием.Я всегда говорил,что люди с Высшем образованием ничего не могут и ничего не умеют.
Тебя что, из инста выпизидили в свое время? Каждый раз одну и ту же хуиту пишешь.