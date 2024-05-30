{"id":14287,"url":"\/distributions\/14287\/click?bit=1&hash=1d1b6427c21936742162fc18778388fc58ebf8e17517414e1bfb1d3edd9b94c0","hash":"1d1b6427c21936742162fc18778388fc58ebf8e17517414e1bfb1d3edd9b94c0","title":"\u0412\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043e \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Евгения Евсеева

День 827: арест бывших активов производителя «Хортицы» связан с «госпитализацией» менеджеров, доля России в импорте ЕС за два года упала в шесть раз Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 мая: доллар — 89,25 рубля (на 82 копейки больше, чем 29 мая), евро — 96,89 рубля (на 66 копеек больше).

Курсы на 07:52 мск: доллар — 89,54 рубля, евро — 96,74 рубля.

Курсы на Forex на 08:08 мск: доллар — 89,54 рубля, евро — 96,74 рубля.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску «Русхимальянса» взыскал с Deutsche Bank €238 млн задолженности по банковской гарантии, а также неустойку, и снял арест с активов немецкого банка в России.

Какие есть проблемы и трудности

«Роснано» вновь предупредила о «риске возникновения признаков банкротства», если ей не предоставят дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Компания надеется, что решение правительства о выделении средств позволит ей продолжить деятельность. До этого о риске банкротства группа сообщала в октябре 2023-го. В апреле 2024-го она договорилась с банками о досрочном погашении долга с дисконтом в 20%.

Купить рекламу Отключить

Основанием для ареста бывших активов алкогольного холдинга Global Spirits (выпускал водку «Хортиця») послужило дело о принудительной госпитализации физлиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, выяснили «Ведомости». Их имена не раскрываются. Об аресте семи российских юрлиц, раньше связанных с основателем Global Spirits Евгением Черняком (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), 14 мая 2024 года сообщал РБК.

Контекст

Несмотря на рост числа валют, доступных к продаже в РФ в наличном виде, банки говорят о высоком спросе на доллары, пишет «Коммерсантъ». Напрямую сейчас можно купить даже «экзотические» валюты, но именно доллары можно обменять во многих странах.

Экспорт товаров из Евросоюза в Россию с первого квартала 2022-го по первый квартал 2024-го в денежном выражении сократился на 55%, а импорт из России за это время упал на 85%, следует из данных Евростата. Сокращение торговли привело к тому, что доля России в европейском экспорте снизилась до 1,4% в первом квартале 2024 года — с 3,2% в январе-марте 2022-го. Доля в импорте за тот же период сократилась ещё заметнее — до 1,6% с 9,4%.

Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.

#новости

292 показа
939 открытий
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 S.Capusta
«Роснано» вновь предупредила о «риске банкротства», если ей не предоставят дополнительное финансирование.
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Думаю, там, в роснане, вообще никого нет, только автоответчик работает, так что зря говнопроекты пытаются туда нести.

Ответить
Развернуть ветку
Po...

"дело о принудительной госпитализации физлиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь"
За что? Отказались телевизер смотреть и в сказки верить?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"...дело о принудительной госпитализации физлиц в медицинскую организацию"

Дурка, ебать.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Кашицын

В 90-е бандиты отжимали бизнес.Теперь в место бандитов другие люди.Ничего не изменилось.

Ответить
Развернуть ветку
Po...

"Компания надеется, что решение правительства о выделении средств позволит ей продолжить деятельность."
Зачем? Они вообще хоть что-то сделали за всё время своего существования?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Королев

Распилили сотни миллиардов, думаешь это легко?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так и не было цели что-то делать. Медведу один раз показали наноху&ню размером с арбуз и с тех пор пилят бюджеты.

Ответить
Развернуть ветку
Po...

И я о том же! Ничего не делают только пилят...и дальше ничего не делая пилить хотят...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Кашицын

Раснано снова нужны денежки.Что вы хотели?Кто руководит Роснано?Руководители Роснано это люди с Высшем образованием.Я всегда говорил,что люди с Высшем образованием ничего не могут и ничего не умеют.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
«Роснано» вновь предупредила о «риске возникновения признаков банкротства»

На кой эту богадельню содержим-то? Проку абсолютно никакого.
Хотя... Кое-кто пилит бюджеты на финансировании, точно.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
рост числа валют, доступных к продаже в РФ в наличном виде

Разные рупии, тенге и сумы, которыми можно разве что подтираться и рассказывать знакомым какой ты послушный поцреот?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Королев

Хозяев принудительно в дурку или тюрьму - бизнес отжать. Экономическая модель на ближайшие годы.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Кашицын

Как тебе такое Илон Маск?

Ответить
Развернуть ветку
Po...

Ну и говновости...ну и неделя...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот и добился один лысый гражданин своего — доля импорта/экспорта РФ в ЕС ниже двух процентов. Правильно, лучше жижу Китаю с нефритовой дубиной продавать, да подешевле. Или Индии за полезные и нужные рупии.
Настала эра дебилократии.

Ответить
Развернуть ветку
Альвар
«Роснано» вновь предупредила о «риске возникновения признаков банкротства», если ей не предоставят дополнительное финансирование

Может лучше СДЭКу дать финансирование?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Кашицын

Раснано снова нужны денежки.Что вы хотели?Кто руководит Роснано?Руководители Роснано это люди с Высшем образованием.Я всегда говорил,что люди с Высшем образованием ничего не могут и ничего не умеют.

Ответить
Развернуть ветку
nimda

Тебя что, из инста выпизидили в свое время? Каждый раз одну и ту же хуиту пишешь.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
16 комментариев
Раскрывать всегда