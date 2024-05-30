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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 мая: доллар — 89,25 рубля (на 82 копейки больше, чем 29 мая), евро — 96,89 рубля (на 66 копеек больше).

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Курсы на 07:52 мск: доллар — 89,54 рубля, евро — 96,74 рубля.

Курсы на Forex на 08:08 мск: доллар — 89,54 рубля, евро — 96,74 рубля.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску «Русхимальянса» взыскал с Deutsche Bank €238 млн задолженности по банковской гарантии, а также неустойку, и снял арест с активов немецкого банка в России.

Какие есть проблемы и трудности

«Роснано» вновь предупредила о «риске возникновения признаков банкротства», если ей не предоставят дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Компания надеется, что решение правительства о выделении средств позволит ей продолжить деятельность. До этого о риске банкротства группа сообщала в октябре 2023-го. В апреле 2024-го она договорилась с банками о досрочном погашении долга с дисконтом в 20%.

Основанием для ареста бывших активов алкогольного холдинга Global Spirits (выпускал водку «Хортиця») послужило дело о принудительной госпитализации физлиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, выяснили «Ведомости». Их имена не раскрываются. Об аресте семи российских юрлиц, раньше связанных с основателем Global Spirits Евгением Черняком (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), 14 мая 2024 года сообщал РБК.

Контекст

Несмотря на рост числа валют, доступных к продаже в РФ в наличном виде, банки говорят о высоком спросе на доллары, пишет «Коммерсантъ». Напрямую сейчас можно купить даже «экзотические» валюты, но именно доллары можно обменять во многих странах.

Экспорт товаров из Евросоюза в Россию с первого квартала 2022-го по первый квартал 2024-го в денежном выражении сократился на 55%, а импорт из России за это время упал на 85%, следует из данных Евростата. Сокращение торговли привело к тому, что доля России в европейском экспорте снизилась до 1,4% в первом квартале 2024 года — с 3,2% в январе-марте 2022-го. Доля в импорте за тот же период сократилась ещё заметнее — до 1,6% с 9,4%.

Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.