«Восход» с партнёрами запустил фонд для инвестиций в технологические компании, которые нацелены выйти на публичный рынок Статьи редакции
Его общий размер составил 4 млрд рублей.
- Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор — «Интеррос») в партнёрстве c «Альфа-банком», УК «Альфа-капитал», «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустили фонд pre-IPO, пишут «Ведомости».
- Фонд ориентирован на инвестиции в технологические компании, которые доказали эффективность своей бизнес-модели, активно масштабируются и нацелены выходить на публичный рынок в перспективе двух-четырёх лет.
- Партнёры собираются инвестировать в одну компанию в среднем 400 млн рублей. То есть в портфеле будет не менее 10 проектов.
- Управляющие планируют входить в акционерный капитал на 5-10%. Продажа доли предполагается во время IPO, «если будет позволять объём размещения».
- В фокусе — направления со «значительным коммерческим потенциалом», которые «показывают бурный рост» в России и мире. Среди них — новая мобильность, образовательные технологии, медицинские и биотехнологии, агротехнологии, робототехника, кибербезопасность, промышленное ПО и другие наукоёмкие технологические сегменты (deeptech).
- «Ведомости» отмечают, что стадия pre-IPO набирает популярность на российском рынке. Мосбиржа запланировала провести 10 таких сделок до конца 2024 года на собственной платформе, а цель площадки — десять сделок pre-IPO в месяц со средним чеком 500 млн рублей и выше.
121 показ
322 открытия
В сеть утекли 96 листов реестра партнеров фонда и предварительная цена акций портфеля на старте торгов:
Лол.
Раньше на мировой рынок, а теперь тупо из гаража — уже достижение