Деньги
Артур Томилко

Лондонский ИИ-стартап Exactly.ai бывшей сотрудницы «Яндекса» привлёк $4 млн Статьи редакции

Он позволяет художникам обучать ИИ на собственных работах и генерировать новые в их стиле.

  • Exactly.ai, который разрабатывает ИИ для генерации изображений, привлёк $4 млн, пишет TechCrunch. Раунд возглавил фонд Speedinvest, в нём также поучаствовали InReach Ventures, Cornerstone VC, GuruDev Capital и несколько бизнес-ангелов. Оценку и другие детали раунда компания не раскрыла.
  • Стартап основан в 2022 году основательницей The Question (позже «Яндекс Кью») и бывшей сотрудницей «Яндекса» Тоней Самсоновой. Сервис позволяет художникам обучать ИИ на собственных работах и генерировать новые изображение в их стиле. Они также могут лицензировать свои работы для продажи СМИ и другим клиентам.
  • Сервис работает по подписке. По словам Самсоновой, в нём зарегистрировано более 40 тысяч художников, на их работах обучается ИИ.
Видео Exactly.ai
  • В январе 2024 года другой лондонский ИИ-стартап бывшей сотрудницы «Яндекса» Анны Вероники Дорогуш — Recraft — привлёк $12 млн. Он позволяет создавать векторные изображения, иконки и 3D-иллюстрации для брендов с учётом фирменного стиля.

#новости #стартапы #инвестиции #exactlyai

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22 комментария
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 Слегка Придурковатый

Как слышу имя Тоня Самсонова, так сразу хочется выпить тыквенный раф, послушать "Эхо Москвы" и выйти из кафе Жан-Жак на баррикады, чтоб поснимать на камеру, как трёх твоих соратников винтит кровавый путинский режим под возмущённые повторяющиеся крики ста фотографов "позор!".

Эх, какие были времена.

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Пес Дюк

В итоге жизнь расставила все на свои места: она поднимает раунд на глобальном рынке, а высмеивающие протестующих в 2012 сидят в каком-то подобие гибрида нищего совка и Ирана, где за фразу «я за мир. Против войны» людей сажают, а основное бабло вертится около войнушки и госухи 🤷‍♂️

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Иван Мариас

РАФинированная революция.

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Barone Rosso

Настолько прекрасно, что комментировать только портить.
Она кстати с Эха Москвы 😂 как оказалось

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Сладкий Бубалех
Он позволяет художникам обучать ИИ на собственных работах и генерировать новые в их стиле

Художники бесполезны, что и требовалось доказать, на 1 один раз. Обучили и больше не нужны, дальше разные нейросети будут генерировать всевозможные стили

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Пес Дюк
Художники бесполезны

Об этом можно было заявить еще после изобретения фотографии, но что-то пошло не так.

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Филипп Гаврилов

После изобретения фото художники стали писать то, что не может запечатлеть фотоаппарат. Следовательно, сейчас художники будут искать то, что не сможет сделать нейра

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Denis Bystruev

Когда в 1997 году Deep Blue обыграл Каспарова, все считали, что всё — никто играть не будет.

Получилось ровно наоборот.

Как сказал Сэм Олтман в Давосе:

«Все комментаторы говорили: шахматам конец. Знаете, теперь, когда компьютер может победить человека, никто и никогда больше не будет смотреть шахматы. Но я думаю, что шахматы никогда не были более популярными, чем сейчас».

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Капитан Эчпочмак
несколько бизнес-ангелов

Что, кто? Почему это так нелепо звучит

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Пес Дюк

https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_investor

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Филипп Новиков

vc.ru — бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы

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Пес Дюк

С другой стороны, «не стыдно не знать, стыдно не учиться/не интересоваться»

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Филипп Новиков

Это, конечно, правда, у меня у самого был рефлекс, когда я видел какой-нибудь тимбилдинг / овердрафт сказать, что человек сам не понимает, что говорит, поэтому и лепит англицизмы, но они во многом уже стали частью профессиональной терминологии

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Влад Каничев
Он позволяет художникам обучать ИИ на собственных работах и генерировать новые в их стиле.-будь я художником никогда не пошел на это
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Astratyan Dmitry

Откуда вам знать как бы вы поступили, ведь вы не художник?

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Giraffe

Сделали сервис, нашли клиентов, подняли денег. Молодцы

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Недопил

" нашли клиентов" это они так говорят.. .а по факту пропарсили какой-нить сайт с художниками

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D.Dibrov

Стартап хороший. Но художники в любом случае останутся нужны. Без них никак. У всех разные стили, подача. Каждый видит картину по своему.

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Недопил

"Стартап основан в 2022 году основательницей The Question"
Той самой, которая наебала Яндекс?

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Дикий Шиз

В чем проблема лору на своих работах обучить и в SD генерить? Вы чем там

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Александр Рязанов

Спасибо за Recraft, работаем постоянно, и спасибо за обновления, которые очень интересные!

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Ilyas Saburov

художник это не просто готовая картинка и стиль ее исполнения) это образ мышления, способность видеть красивое -этому ИИ не научить)

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19 комментариев
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