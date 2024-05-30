Лондонский ИИ-стартап Exactly.ai бывшей сотрудницы «Яндекса» привлёк $4 млн Статьи редакции
Он позволяет художникам обучать ИИ на собственных работах и генерировать новые в их стиле.
- Exactly.ai, который разрабатывает ИИ для генерации изображений, привлёк $4 млн, пишет TechCrunch. Раунд возглавил фонд Speedinvest, в нём также поучаствовали InReach Ventures, Cornerstone VC, GuruDev Capital и несколько бизнес-ангелов. Оценку и другие детали раунда компания не раскрыла.
- Стартап основан в 2022 году основательницей The Question (позже «Яндекс Кью») и бывшей сотрудницей «Яндекса» Тоней Самсоновой. Сервис позволяет художникам обучать ИИ на собственных работах и генерировать новые изображение в их стиле. Они также могут лицензировать свои работы для продажи СМИ и другим клиентам.
- Сервис работает по подписке. По словам Самсоновой, в нём зарегистрировано более 40 тысяч художников, на их работах обучается ИИ.
- В январе 2024 года другой лондонский ИИ-стартап бывшей сотрудницы «Яндекса» Анны Вероники Дорогуш — Recraft — привлёк $12 млн. Он позволяет создавать векторные изображения, иконки и 3D-иллюстрации для брендов с учётом фирменного стиля.
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Как слышу имя Тоня Самсонова, так сразу хочется выпить тыквенный раф, послушать "Эхо Москвы" и выйти из кафе Жан-Жак на баррикады, чтоб поснимать на камеру, как трёх твоих соратников винтит кровавый путинский режим под возмущённые повторяющиеся крики ста фотографов "позор!".
Эх, какие были времена.
В итоге жизнь расставила все на свои места: она поднимает раунд на глобальном рынке, а высмеивающие протестующих в 2012 сидят в каком-то подобие гибрида нищего совка и Ирана, где за фразу «я за мир. Против войны» людей сажают, а основное бабло вертится около войнушки и госухи 🤷♂️
РАФинированная революция.
Настолько прекрасно, что комментировать только портить.
Она кстати с Эха Москвы 😂 как оказалось
Художники бесполезны, что и требовалось доказать, на 1 один раз. Обучили и больше не нужны, дальше разные нейросети будут генерировать всевозможные стили
Об этом можно было заявить еще после изобретения фотографии, но что-то пошло не так.
После изобретения фото художники стали писать то, что не может запечатлеть фотоаппарат. Следовательно, сейчас художники будут искать то, что не сможет сделать нейра
Когда в 1997 году Deep Blue обыграл Каспарова, все считали, что всё — никто играть не будет.
Получилось ровно наоборот.
Как сказал Сэм Олтман в Давосе:
«Все комментаторы говорили: шахматам конец. Знаете, теперь, когда компьютер может победить человека, никто и никогда больше не будет смотреть шахматы. Но я думаю, что шахматы никогда не были более популярными, чем сейчас».
Что, кто? Почему это так нелепо звучит
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_investor
vc.ru — бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы
С другой стороны, «не стыдно не знать, стыдно не учиться/не интересоваться»
Это, конечно, правда, у меня у самого был рефлекс, когда я видел какой-нибудь тимбилдинг / овердрафт сказать, что человек сам не понимает, что говорит, поэтому и лепит англицизмы, но они во многом уже стали частью профессиональной терминологии
Откуда вам знать как бы вы поступили, ведь вы не художник?
Сделали сервис, нашли клиентов, подняли денег. Молодцы
" нашли клиентов" это они так говорят.. .а по факту пропарсили какой-нить сайт с художниками
Стартап хороший. Но художники в любом случае останутся нужны. Без них никак. У всех разные стили, подача. Каждый видит картину по своему.
"Стартап основан в 2022 году основательницей The Question"
Той самой, которая наебала Яндекс?
В чем проблема лору на своих работах обучить и в SD генерить? Вы чем там
Спасибо за Recraft, работаем постоянно, и спасибо за обновления, которые очень интересные!
художник это не просто готовая картинка и стиль ее исполнения) это образ мышления, способность видеть красивое -этому ИИ не научить)