Пока ключевая ставка — 16%, ближайшее заседание — 7 июня 2024 года.31 мая 2024 года сразу несколько банков объявили об увеличении ставок по вкладам. «Сбер» повысил ставку по вкладу «Лучший» до 18% годовых, если открыть его до 30 июня 2024 года на шесть или семь месяцев и перевести туда средства, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два месяца.До этого максимальная ставка составляла 16% годовых при оформлении подписки «СберПрайм+».«Тинькофф» тоже сообщил об изменении ставок с 1 июня 2024 года. На вкладах без пополнения на 7-11 месяцев можно получить до 15% годовых, на 12 месяцев — до 15,81% годовых. При этом ставки по вкладам на два месяца снизятся с 17% до 14,5%.«Альфа-банк» 31 мая увеличил ставку по вкладу «Максимальный» сроком на три года — до 17% годовых при условии капитализации процентов, пишет Frank Media.ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17%, писал «Ъ» со ссылкой на резюме обсуждения совета директоров регулятора. Среди аргументов в пользу такого сценария — низкая безработица, высокие бюджетные расходы, сохранение высоких темпов кредитования и потребительской активности.Об этом также говорил зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, «поступившие данные усиливают аргументы в пользу поддержания жёсткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени».В апреле 2024 года ЦБ третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор отмечал, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким.#новости #цб #вклады
Лично я бы не стал рассматривать такой продукт как "вклад", особенно в этой стране, где твой вклад потом могут забрать на какое-нибудь сво или еще куда-нибудь. Придумают обязательно закон или еще что...
Бля, да как вы вообще из дома выходите
У меня осталось немного рублей в рос банках, которые трачу потихоньку, заказывая доставку родне раз в месяц на озон фреш. Основную часть положил на вклад под 15% на полгода, ибо переводить куда-то эти деньги все равно не собираюсь, на доставки потихоньку спускаю свободную часть.
Насчет того чтобы забрать вклады - им смысла нет так грубо это делать, достаточно девальвировать рубль, начав его печатать - та же конфискация рублевых накоплений населения, но гораздо более неявная, многие даже не поймут, что что-то случилось. Даже здесь по статье видно, что многие люди считают свою доходность в номинальных цифрах, типа "5 лет назад квартира стоила 3 млн, теперь 6 - я в офигенном плюсе!". Это вопрос финансовой грамотности, люди не осознают, какую роль играет инфляция и обесценивание валюты в их жизни, и правительство в нужный момент будет этим пользоваться.
Цап царапыч и не такое могЁт!
если есть условные 100 миллионов, то на 6-7 месяцев под 18% годовых вполне можно, на проценты потом покупаешь квартиру
Зачем забирать вклад куда-нибудь еще, если проще просто напечатать денег на это самое куда-то еще? Забрать деньги это фу, народное возмущение и так далее. А принтер работает тихо, и с отложенным эффектом.
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