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Это текст от 1 июня. Главное за следующий день, 2 июня — Главное за следующий день, 2 июня — здесь

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 июня: доллар — 90,19 рубля (на 41 копейку больше, чем 31 мая), евро — 97,79 рубля (на 66 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 31 мая: доллар — 90,1 рубля, евро — 97,71 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 31 мая: доллар — 90,07 рубля, евро — 97,75 рубля.

Кто и как адаптируется

Премьер Михаил Мишустин внёс изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортёрами. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать разрешения не продавать валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями.

Какие есть проблемы и трудности

G7 и Евросоюз работают над новыми санкциями в отношении России, среди прочего обсуждаются ограничения против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российский аналог SWIFT, говорят источники Bloomberg.

Контекст

В 2023 году чистая прибыль российских банков достигла 3,3 трлн рублей — это значительно выше результатов 2022 года, когда этот показатель провалился до отметки 200 млрд рублей. Как менялась прибыль банков — в инфографике РБК.

Инфографика РБК

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