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Деньги
Евгения Евсеева

День 829: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС от российского ЦБ Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Это текст от 1 июня. Главное за следующий день, 2 июня — здесь.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 июня: доллар — 90,19 рубля (на 41 копейку больше, чем 31 мая), евро — 97,79 рубля (на 66 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 31 мая: доллар — 90,1 рубля, евро — 97,71 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 31 мая: доллар — 90,07 рубля, евро — 97,75 рубля.

Кто и как адаптируется

Премьер Михаил Мишустин внёс изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортёрами. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать разрешения не продавать валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями.

Какие есть проблемы и трудности

G7 и Евросоюз работают над новыми санкциями в отношении России, среди прочего обсуждаются ограничения против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российский аналог SWIFT, говорят источники Bloomberg.

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Контекст

В 2023 году чистая прибыль российских банков достигла 3,3 трлн рублей — это значительно выше результатов 2022 года, когда этот показатель провалился до отметки 200 млрд рублей. Как менялась прибыль банков — в инфографике РБК.

Инфографика РБК 

Новости предыдущего дня, 1 июня — здесь.

#новости

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331 комментарий
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 Вадим Д.

Ха, ЕС там санкции обсуждает.
Тут Минфин по гражданам хреначит, пока средним калибром, но очень уверенно.

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Случай

ЕС и не обязан забоится о гражданах РФ
Но самое смешное и грустное, что так же считает и правительство РФ

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22 комментария
Webmaster3.0

Пожаловалась. Может когда-нибудь тебя забанят за введение в заблуждение, спам.

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Kiss1nger

Это было ясно еще в 2022, когда турбопатриоты орали : " Сделаем свАё !!!" В нынешней геополитической обстановке нам не дадут развиваться. Я еще в конце 2022 писал о том, что вторичные санкции нас только ждут. Все будет по санкциями и заблокировано. Все банки откажутся от СФПС в пользу Свифта. Никому эти экономические войны не нужны. Люди в других странах хотят нормально жить и работать на самых ликвидных и развитых рынках мира. Хотят иметь доступ к последним технологиям и обмениваться опытом с крупными научными западными структурами. Сумасшедшее государство с империалистическими наклонностями очень опасно в когорте друзей. Как с точки зрения экономики, так и с политической точки зрения. Идет планомерное превращение России в страну-изгоя. От нас отворачиваются даже наши "союзники" по СНГ. И будет только хуже.

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Бинарный Ёж

Всё бы так, но пока Китай не спешит присоединяться к санкциям по полной — эффект санкций не такой катастрофичный.

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4 комментария
Сергей Муров

Да не, у Китая там Тайвань. И у многих стран тоже другие проблемы. Все под дудкой США сидеть не будут

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46 комментариев
Marina

вы из-за рубежа пишете? vc зарегистрирован в рф вроде т.е. в случае чего, могут найти по ip участника. Но даже если с vpn пишут, все равно непонятно, насколько безопасно.

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Иван
В нынешней геополитической обстановке нам не дадут развиваться

Получается, дед был прав 🤷‍♂️

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Super 72

Запад, если потеряет меру, таким образом, отгородит не других, а отгородится сам.
Серьезно, если запад продолжит вводить все больше санкций против самых разных стран по самым разным поводам, то в конце концов это создаст некий "союз отверженных", параллельную финансовую систему или что-то вроде того.

Я понимаю, что вводить санкции за агрессию это как бы дело правое.
Но психологически, эти санкции работают как санкции Роскомнадзора. Сначала только по суду и только против детского п***. А потом уже против тех, кто не то сказал и зашёл не в ту дверь.
Конкретно в случае санкций, легко можно докатиться до санкций против китайских электромобилей, чипов, санкций против Израиля, и потом можно прийти к санкциям всех против всех, похоронив глобализацию совсем.
И это не такие уж фантазии, если смотреть на тренды в мире. В интересное время живём

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Русский князь

Сравнивать роскомпозор и ЕС это мощно, конечно =)

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5 комментариев
Николай Верегин

Никакого союза отверженных не будет.

Чтобы был "союз", все его участники должны быть готовы слушать других участников, и иногда действовать не в своих интересах. А главное — не обманывать.

Вот есть союз РФ и РБ — и как? Сильно оно помогло участникам союза?

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9 комментариев
Укладчик стекловаты

Да да, совершенно точно. Китайцы вдруг резко перестанут вкладывать бабки в запад. Интересно даже, куда они начнут вкладывать?

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45 комментариев
Wuttehshi
Серьезно, если запад продолжит вводить все больше санкций против самых разных стран по самым разным поводам, то в конце концов это создаст некий "союз отверженных", параллельную финансовую систему или что-то вроде того.

И что этот союз обиженных сделает? Запилят свою финансовую систему из РФ, Ирана и Северной Кореи?

Я понимаю, что вводить санкции за агрессию это как бы дело правое.
Но психологически, эти санкции работают как санкции Роскомнадзора.

Когда Германия устроила в Европе такие же проблемы, как сейчас Россия - пришлось устраивать ковровые бомбардировки Германских городов. Так что россиянам сейчас надо не скулить какие на них санкции накладывают, а радоваться и благодарить технических прогресс, что можно ограничиться только санкциями .

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39 комментариев
Чечёточник

не фантазируйте. Все эти санкции не ради санкций или наказать виновных, блаблабла - это все только про большие бабки. А большие бабки сами себя не обидят.

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Merlin

Они скорее вводят санкции и смотрят на реакции стран, до какой степени можно «прогнуть»

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1 комментарий
Грань сознания

Альтернативная система из талибана, Ирана, северной Кореи, зибамбве? Кто еще отвержен?

Понятно одно, чем дольше война, тем больше и жестче будут санкции.

На русский народ им наплевать, мы для них одно целое с диктатором. Это проблема народа, что в стране бардак.

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Webmaster3.0

Там Индия вывезла золотой запас из Англии. Впервые с 90-х гг. Многополярном миру быть и это хорошо.

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Giraffe

Всё так

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Станислав Пржембольский

Уже никто не доверяет. Не все в мире тупые. Спрыгнуть только тяжеловато, если у них всё на Визу/Мастеркард завязано. Какой-нибудь Гвинеи=Бессау не под силу такую платёжку сделать.

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Nikita Lapin

сравнение крутейшее...

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Торговец Елдаками

Ути-пути, а полное эмбарго не хотите в своём мирке?

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Русский князь
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Русский князь

и снова уебищная аббревиатура. СПФС (как будто ниппель подтравливает). А могли бы сделать красиво и назвать Государственный Интегрированный Протокол Обработки ФИнансовых Сообщений: ГИПОФИС.

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8 комментариев
Я сказал свое имя машине
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8 комментариев
Илларион Колесников

А теперь график благосостояния населения нужно посмотреть.

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Влад Шушкевич

Нашел только такую инфографику.

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2 комментария
Maxim Sergeev
G7 и Евросоюз работают над новыми санкциями в отношении России, среди прочего обсуждаются ограничения против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российский аналог SWIFT, говорят источники Bloomberg

И за что? Очередной удар под дых простым людям. Урсула и ко настраивает меньшинство, оно же стремительно редеющий средний класс РФ против них же самих в моральном плане. «Ничего сделать не можем, поэтому вам подгадим» примерно так это выглядит. СПФС пользуются в основном для переводов себе на зарубежные карты, у тех же армян только с прошлого года ежедневный лимит с 200к подняли до 1кк. Короче, ещё больше денег внутри РФ закроют.

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Иван Иванов
настраивает меньшинство, оно же стремительно редеющий средний класс РФ против них же самих в моральном плане.

ну допустим.. и чо? средний класс массово добровольно попрет в военкоматы или что случится?

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18 комментариев
Giraffe

Да насрать им на простых людей, слишком много воображаете. Они пытаются тормознуть слияние России и БРИКС если в целом. Только ничего хорошего не выйдет если санкциями просто всех захерачивать

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28 комментариев
Влад Шушкевич

я так думаю ,помимо среднего класса этой штукой и другие пользуются. как говорится — лес рубят, щепки летят.

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3 комментария
Wuttehshi
И за что? Очередной удар под дых простым людям. Урсула и ко настраивает меньшинство, оно же стремительно редеющий средний класс РФ против них же самих в моральном плане.

Даже если так - и чо? Что этот средний класс сделает? Потерпит со всей силы?

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6 комментариев
Blood Borne
Короче, ещё больше денег внутри РФ закроют.

Что за денег? Тех которые идут окружными путями на скупку электроники из США, Китая и Европы в х2 от обычных цен? Я бы понимал если бы произвлдство было свое и все крутилось внутри страны а так очередная профанация как текли нефтедоллары на импорт так и будут вытекать. Еще и инфляцией внутренние долги перед внутренними заемщиками ОФЗ шлифанут как обычно.

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Alexey Arhipov

Я понимаю в 22м году, в тот момент, когда те, кто покидал пределы - получал оттуда денег за продажу там квартиры, другого какого имущества... Но тот, кто сидя в условно приведённой Вами Армении, продолжает работать на РФ, платить там налоги, поднимать ВВП, а не интегрируется в новое пространство, в которое он приехал - зачем о таком думать? Это просто жук, который пытается усидеть на 2х стульях. А так не бывает.

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15 комментариев
Merlin

Спфс практически мало используется банками, и эти переводы пользователи не так часто используют

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4 комментария
Skankhunt42

Что-то не в курсе как этим простые люди пользуются

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Максим В

ЕС сами окрашивают себя в понятные цвета. Рестрикции против СПФС это просто попытка удержать свою контроллируемую монополию СВИФТ на переводы между банками.

Вопрос: если банки из стран ЕАЭС перейдут на китайскую системуеё тоже ЕС будет банить?

Вопрос 2: а как вообще ЕС или США узнают о переводах банка через СПФС? Руки не коротки?

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Skankhunt42

А почему все слушаются этих санкций?) почему же им Россия не дороже?))

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Merlin

СПФС практически не используется нигде

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Уверенный пользователь ПК

Полностью согласен. Такие мерзкие протекционистские меры очерняют западную демократию

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Сергей Муров

ЕС и США теряют влияние, а долг огромный. Поэтому да, будут банить любую стороннюю систему, нарушая международное право

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Alexey Melikhov

ЕС сепу юзает

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Иван
обсуждаются ограничения против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС)

А дышать можно?

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Комментарий удален модератором

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Бегите, глупцы!

Мистер орел, у вас перо отвалилось

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Дмитрий Афонов

А вдруг так задумано

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НЕплатный акк

Я вот в магазе картой СБ расплачиваюсь за хлеб и пиво - я получается нарушаю санкции?

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Melissa Mata

Если Вы - банк, то - да!

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1 комментарий
Торговец Елдаками

Сколько Золотой Короне осталось?

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Nikita Lapin

надеюсь, недолго

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13 комментариев
Станислав Пржембольский

Вся суть новости

"G7 и Евросоюз работают над новыми санкциями в отношении России, среди прочего обсуждаются ограничения против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российский аналог SWIFT, говорят источники Bloomberg.

Контекст
В 2023 году чистая прибыль российских банков достигла 3,3 трлн рублей — это значительно выше результатов 2022 года"

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Виктор

Свое ещё быстрее начнем развивать

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Игорь

конечно, а как без этого.

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Alexey Melikhov

Уже развиваешь свое?

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Игорь

пакетик надо расширять.

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Торговец Елдаками

Кстати в РФ еще валиден лозунг - санкции на пользу? Дорогие Россияне, понимаешь?

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328 комментариев
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