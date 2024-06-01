Российским экспортёрам разрешат не продавать валютную выручку, если контракты больше чем на 50% оплачены рублями Статьи редакции
Разрешение на это будет выдавать правкомиссия.
- Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовали 31 мая 2024 года, оно вступило в силу в тот же день.
- Согласно документу, правкомиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать экспортёрам разрешение не продавать валютную выручку по внешнеторговым контрактам, если они больше чем на 50% оплачены рублями. При этом рубли нужно зачислять на счета в российских банках.
- Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами 11 октября 2023-го. Мера действовала с 16 октября в течение полугода, в апреле 2024-го её продлили ещё на год — до 30 апреля 2025 года.
- Требование касается списка из 43 групп компаний. Они работают в отраслях топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства. Какие это компании — неизвестно, список закрытый.
- По условиям указа, экспортёры обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по экспортным контрактам. Сделать это нужно в течение 60 дней с момента получения денег или 120 дней со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг.
- В течение двух недель они должны продать не менее 90% от зачисленных сумм на внутреннем рынке (но не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента их получения).
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Укрепился и хватит
Вот так?
В общем-то, да. Потому как от валюты бизнесу и государству (и рубля в том числе) нужна стабильность (если оставить за скобками <зачеркнуто>спекулянтов</зачеркнуто> трейдеров), а не качели в любую из сторон.
Рубль в космос.
уже не догнать
@если контракты больше чем на 50% оплачены рублями@
А такие существуют?
может быть казахи или белорусы так оплачивают, недружественные страны вряд-ли
Очевидно, что да
Объясните уважаемые знатоки каким образом экспортный контракт компании РФ может быть оплачен иностранным импортером рублями???Где иностранец купит рубли и самое главное как их загонит в рф?Или речь про азию?
Кто знает на живом примере как это работает?
в РФии и купит. Те все сведется к продаже 50% выручки, а не 80.
Надоели уже с этими курсами валют. Сделали бы доллар по сто рублей, запретили торги им на Московской бирже, запустили деноминацию, убрав два нуля, получилось бы 1 рубль = 1 доллар, всё, стабильность. Запретили бы счета долларовые и соответственно любые операции в валюте, а банки бы просто её конвертировали при международных расчётах, т.е. пришёл платёж в долларах, автоматом зачислились рубли, а доллары ушли в тот же ЦБ, ждать своего часа, чтобы в случае платежа за рубеж, конвертировать и его. Всё равно оно так и происходит, вы нигде не возьмёте за свои рубли доллар, если только товар не продадите за рубеж, т.е. денежная масса в долларах должна быть внутри страны, чтобы расчёты везти, а курс нужен, чтобы покупательской способностью населения манипулировать.
Ещё крипторубль собираются запустить, который сразу на выходе под сотку стоит, и ведь лучше повышать доход населения, а не уменьшать курс доллара, потому что иначе вы убьёте бизнес.
Короче, если кремлеботы в комментах шарятся на этом сайте, считайте, что я вам задачу поставил - 1 доллар = 1 рублю. К концу года жду отчёт в средствах массовой информации, по проделанной работе.
В смысле доллар стоит под сотку крипторублей. Даже notcoin бесплатно раздаваемый и тот дороже рубля, я уже молчу про гривну и белорусский рубль.
В понедельник к сотке пойдёт?
к 75 сходи сначала)новость вчерашняя.чтото бакс припал
Доллар вверх?
Рубль вниз.
Хороший закон, если он не прозрачный. Хорошо жить в матушке, с каждым днём. Ура, товарищи 🥳
Я все жду новости когда Российским экспортерам разрешат экспортировать.
А то как то фигачат все без согласования с соответствующими жопартаментами.
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